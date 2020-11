Fadeaway recevra une invitation au premier RLCS Winter Split Regional en raison de la dissolution de l’alignement du FC Barcelone

in

Un peu plus d’une semaine après que le FC Barcelone ait chuté, puis remplacé l’ensemble du Barça eSport Ligue de fusée liste, la liste de Fadeaway récolte les avantages concurrentiels du changement soudain.

Parce que le FC Barcelone utilise une liste entièrement nouvelle pour concourir, l’organisation a renoncé à son invitation au premier Ligue de fusée Championship Series Winter Split Regional en Europe.

Au lieu de cela, Fadeaway recevra une invitation automatique à l’événement bien qu’il ait également fait un changement de liste en faisant venir Maurice «Yukeo» Weihs. Yukeo est toujours sous contrat avec Dignitas, mais l’équipe l’a placé sur la liste inactive et lui permet de jouer avec Fadeaway pendant qu’ils arrangent les choses.

Bien que la transaction d’alignement du FC Barcelone ait eu lieu pendant l’une des fenêtres commerciales spécifiées par le RLCS, elle n’était pas conforme aux règles de la compétition. Cela signifie qu’ils ont perdu leurs totaux de points RLCS X et sont devenus inactifs.

Et parce qu’Aldin «Ronaky» Hodzic, David «Deevo» Morrow, Amine «itachi» Benayachi et Sebastian «Seeb» Falch (ou trois des quatre) ont décidé de ne pas former de nouvelle pile après avoir été libérés, ils n’ont pas conservé le points ou debout de leur temps avec le FC Barcelone.

Fadeaway a réalisé des performances décentes dans la première région de l’UE pour la saison X de RLCS, mais en dehors de cette performance, l’équipe occupe en moyenne la 11e place en tenant compte de toutes les épreuves non qualificatives auxquelles elle a participé tout au long de 2020.

Avec Yukeo, Sandro «FreaKii» Holzwarth et Maik «Tigreee» Hoffmann ont plus de puissance de feu avec laquelle travailler que Maarten «Oscillon» van Zee, mais ils devront également l’intégrer à leur plan de jeu avant que le premier programme régional d’hiver de l’UE ne commence le novembre. 9.

