Fade rejoint EHOME, Yif est passé à la liste inactive

EHOME apporte un autre grand changement à son Dota 2 alignement, faisant venir l’ancien pilier de Vici Gaming Pan «Fade» Yi pour remplacer Zhou «Yif» Yifu dans la formation principale.

Fade a quitté Vici après The International 2019 et a passé la dernière année dans l’équipe Aster, bien qu’il ait été placé sur sa liste inactive en août et ait passé les dernières semaines à jouer avec l’équipe Sirius. Bien qu’il vienne de rejoindre cette nouvelle équipe, Fade est maintenant en train de rejoindre son ancien coéquipier Aster Song «Sccc» Chun dans l’une des super équipes chinoises.

Pendant son temps avec Aster, Fade a aidé l’équipe à gagner le StarLadder ImbaTV Dota 2 Mineure saison 3 et concourez pour les premières places dans plusieurs tournois chinois.

Selon EHOME, le mouvement était mutuel entre les joueurs et Yif ne sera temporairement placé sur la liste inactive que pendant qu’il prend une pause de la compétition.

« Nous remercions Yif pour sa contribution à l’équipe au cours de l’équipe et espérons qu’il pourra faire des ajustements efficaces pour revenir sur les lieux dès que possible », a déclaré EHOME. «Avec cet ajustement, nous espérons que les joueurs pourront atteindre leur meilleure forme et réussir sur la scène compétitive, réaliser de grandes réalisations et apporter une merveilleuse expérience aux supporters d’EHOME.»

Parmi les plus grands concurrents chinois de la scène, EHOME avait déjà l’air assez fort avec sa nouvelle liste. Ce sera excitant pour les fans de voir comment cette nouvelle ride se joue alors que Fade se battra désormais aux côtés de son équipe pour la première place dans leur région contre des hommes comme Four Angry Men, PDG.LGD et Vici.