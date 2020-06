Facebook, Twitter et d’autres pourraient perdre leur protection contre les poursuites

L’article 230 de la Communications Decency Act empêche les entreprises de médias sociaux de faire face à toute responsabilité en raison de publications écrites par des abonnés. Il permet également à ces applications de médias sociaux de modérer les publications publiées sur leurs sites. Le mois dernier, après que Twitter a publié une vérification des faits d’un tweet écrit par le président Donald Trump concernant des bulletins de vote par correspondance, le président a signé un décret exécutif demandant à la Federal Communications Commission (FCC) d’élaborer des règles permettant aux sociétés de médias sociaux de supprimer du contenu de leurs sites tout en restant protégées par l’article 230. Parallèlement, Trump a demandé à la Federal Trade Commission ( FTC) pour punir les entreprises qui se livrent à une communication « trompeuse ». Le ministère de la Justice (DOJ) a déclaré qu’il chercherait à réformer l’article 230 pour affaiblir la protection qu’il offre aux sociétés de médias sociaux.

Des modifications à l’article 230 pourraient nécessiter une loi au lieu d’une décision de justice



Les changements que le DOJ veut imposer à l’article 230 doivent encore être apportés au Congrès. Si cela se produit, les entreprises de médias sociaux pourraient être tenues pénalement responsables si leurs applications sont utilisées pour organiser des activités illégales telles que la vente de drogues illégales, la facilitation du terrorisme, l’exploitation des enfants et le cyberharcèlement. CNBC rapporte que sans la protection de l’article 230, les entreprises technologiques pourraient se retrouver en eau profonde avec le ministère de la Justice. Une autre proposition du MJ empêcherait les entreprises technologiques d’utiliser l’article 230 pour se défendre contre les allégations antitrust. Il s’avère que le DOJ préparerait une action antitrust contre Google tandis que la Federal Trade Commission (FTC) en prépare une contre Facebook.

Le procureur général Bill Barr affirme que l’article 230 a été « dépassé de loin son intention initiale ». En décembre, Barr a déclaré lors d’une réunion de la National Association of Attorneys General que le DOJ examinait attentivement l’article 230 et la portée prévue de la règle. L’agence de réglementation prévoit de poursuivre les sociétés de médias sociaux. Mais les tribunaux ont historiquement confirmé l’article 230, ce qui signifie qu’une action législative devra avoir lieu pour que les entreprises technologiques perdent leur protection. Le ministère de la Justice aimerait que les victimes d’escroqueries en ligne et d’exploitation d’enfants soient autorisées à intenter une action civile contre toute plate-forme qui connaissait l’activité illégale et n’a supprimé aucun message s’y rapportant de son site.

Il y a deux ans, le Congrès a adopté une réforme de l’article 230 qui supprimait la protection des publicités en ligne faisant la promotion du travail du sexe. Salué à l’origine par les membres du Congrès, le projet de loi n’a pas conservé le soutien des défenseurs des travailleuses du sexe, car les projets de loi ont contraint les plateformes à supprimer les sites Web qui permettaient aux travailleuses du sexe de rechercher des clients potentiels. En conséquence, les professionnel (le) s du sexe se sont retrouvés moins en sécurité pendant leur travail.

Facebook dit que la perte de la protection de l’article 230 se traduirait par des consommateurs partageant moins de messages en ligne. Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications de Facebook, s’est entretenu aujourd’hui avec les journalistes par téléphone et a déclaré: « Changer considérablement … l’équilibre des responsabilités et des dispositions relatives à la responsabilité dans l’article 230 signifierait, à notre avis, moins de discours de toutes sortes apparaissant en ligne. » C’est la réponse typique que les entreprises technologiques ont lorsqu’on leur a demandé s’il était possible de perdre leur bouclier juridique.

La Maison Blanche a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle elle déclarait que « le président Trump est heureux de voir le département donner suite » à la législation proposée dans le décret présidentiel. De plus, le sénateur Josh Hawley, (R-Mo.), Un autre adversaire de Big Tech et de l’article 230, a présenté aujourd’hui un nouveau projet de loi qui obligerait les entreprises de médias sociaux à agir de bonne foi. Cela exposerait ces sociétés à des poursuites pour violation de contrat.

Mais tous les membres du Congrès ne sont pas d’accord avec le sénateur Hawley. Le sénateur Mark Warner, (D-Va.), Qui a critiqué l’article 230 dans le passé, a déclaré: « Bien que je pense que la réforme de cette loi obsolète est nécessaire, je crains sérieusement que sous la supervision du procureur général Barr cet effort ait été politisé et sera utilisé par l’administration Trump pour faire vaciller les plateformes afin de permettre à Trump, aux groupes d’argent sombre et aux milices de droite de continuer à exploiter leurs outils pour semer la désinformation, s’engager dans un harcèlement ciblé et supprimer la participation des électeurs. «