Facebook : Sensibilisation des utilisateurs face à la désinformation

La désinformation est présente sur n’importe quel réseau social depuis plusieurs années. Facebook, Instagram, Twitter, et bien d’autres encore sont concernés et ont même été accusés de minimiser la lutte contre les fausses informations qui inondent la toile.

Cependant, depuis quelque temps, Facebook a pris des mesures concernant ces fake news et c’est justement ce dont on va parler dans cet article.

Facebook a mis en place un nouveau système contre la désinformation

Avec la pandémie de coronavirus et les évènements suite à la mort de George Floyd aux États-Unis, les fausses nouvelles se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

C’est dans le but de lutter contre ce fléau, que Facebook a pris la décision de mettre en place des mesures drastiques. Le géant américain s’est ainsi associé à plusieurs médias pour pouvoir vérifier les faits et ainsi démêler le vrai du faux.

Autre mesure prise par l’entreprise est le partage de ses données avec des experts et chercheurs dans le domaine, pour trouver la meilleure manière de prévenir la désinformation.

De plus, dans une annonce récente, Facebook a indiqué un changement dans son algorithme qui permettra de prioriser certains types d’articles par rapport à d’autres. Ce qui veut dire que seules les informations qui ont déjà été partagées par plusieurs utilisateurs et qui ont été vérifiées seront mises en avant.