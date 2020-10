Facebook lance un service de jeu en nuage gratuit pour Android

Google, Microsoft et NVIDIA sont les principaux concurrents de l’industrie du jeu en nuage. Les trois géants proposent actuellement des services de jeu en nuage auxquels les gens peuvent accéder en payant un abonnement mensuel.Facebook veut aussi une part du gâteau, alors le géant des réseaux sociaux a annoncé son propre service de jeu en nuage. Cependant, contrairement à la concurrence, le service de jeu en nuage de Facebook est disponible gratuitement, bien que vous deviez réfléchir à deux fois avant d’obtenir quelque chose que Facebook offre gratuitement.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes curieux de savoir comment cela fonctionne, voici l’essentiel. Tout d’abord, Facebook Gaming reçoit plusieurs jeux en streaming sur le cloud dans l’application Facebook et sur le navigateur. Cela signifie que ces jeux ne nécessitent pas de téléchargement, vous pouvez donc simplement vous lancer dans l’action.

Le deuxième aspect important de l’annonce concerne les jeux auxquels les gens pourront jouer gratuitement: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, WWE SuperCard et, bientôt, Dirt Bike Déchaîné.

Enfin, il convient de mentionner que le service de jeu en nuage gratuit de Facebook n’est disponible que sur Android et sur le Web. Il ne sera pas lancé sur iOS car même avec la nouvelle politique de jeux cloud d’Apple, Facebook ne sait pas si le lancement sur l’App Store «est une voie viable».

Pour le moment, Facebook déploiera des jeux cloud aux États-Unis dans les régions suivantes: Californie, Texas et États du nord-est et du centre de l’Atlantique, notamment le Massachusetts, New York, le New Jersey, le Connecticut, le Rhode Island, le Delaware, la Pennsylvanie, le Maryland. , Washington DC, Virginie et Virginie occidentale. Selon Facebook, le service sera étendu à d’autres régions dans les mois à venir.