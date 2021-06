Facebook lance officiellement des salles audio en direct comme Clubhouse et des podcasts

En avril, Facebook a annoncé une série d’investissements prévus dans de nouveaux produits audio, y compris un concurrent audio en direct Clubhouse ainsi qu’un nouveau support pour les podcasts. Aujourd’hui, Facebook lance officiellement ces produits avec le lancement de Live Audio Rooms aux États-Unis sur iOS, en commençant par des personnalités publiques et certains groupes Facebook, et le lancement d’un premier ensemble de partenaires de podcast.

La société nous dit que les salles audio en direct deviendront disponibles pour toute personnalité publique ou créateur vérifié aux États-Unis qui est en règle avec Facebook et utilise soit un profil, soit la nouvelle expérience des pages Facebook sur iOS. Pour les groupes Facebook, la fonctionnalité se lance avec « des dizaines de groupes », nous dit-on.

Les deux produits deviendront plus largement disponibles dans les semaines et les mois à venir, à mesure que davantage de personnes, de podcasts et de groupes seront intégrés. Pendant ce temps, 100% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis pourront écouter des salles audio en direct et des podcasts à partir de cette semaine.

Tout comme Clubhouse ou des applications audio similaires, les salles audio en direct de Facebook offrent un ensemble standard de fonctionnalités.

Les hôtes de l’événement apparaissent sous forme d’icônes de profil arrondies en haut de l’écran, tandis que les auditeurs apparaissent dans la moitié inférieure de l’écran, sous forme d’icônes plus petites. Le haut-parleur actif est indiqué par un anneau lumineux. S’il est vérifié, une coche apparaît également à côté de son nom.

Il existe également des options pour activer les sous-titres en direct, un outil de « lever la main » pour demander à parler et des outils pour partager la salle avec d’autres sur Facebook, via des éléments tels que le fil d’actualité ou les publications de groupe.

Facebook fait les choses un peu différemment des autres à certains endroits. Par exemple, les hôtes peuvent inviter des personnes à les rejoindre en tant qu’orateur avant la session, ou ils peuvent choisir des auditeurs pendant le flux pour les rejoindre. Dans chaque session, il peut y avoir jusqu’à 50 conférenciers et il n’y a pas de limite sur le nombre d’auditeurs, dit Facebook.

Au cours de la session, les utilisateurs seront également avertis lorsque des amis ou des abonnés se joindront au chat.

Pendant l’écoute, les utilisateurs peuvent « aimer » ou réagir au contenu au fur et à mesure qu’il est diffusé à l’aide du bouton « Pouce vers le haut » en bas de l’écran qui vous connecte à l’ensemble de réactions emoji de Facebook. Et avec le lancement officiel d’aujourd’hui, les auditeurs peuvent également montrer leur soutien à la personnalité publique de la salle audio en direct en envoyant des « étoiles ». Ces étoiles peuvent être achetées pendant la conversation et utilisées à tout moment, de la même manière qu’elles fonctionnent avec d’autres contenus Facebook Live.

En envoyant des étoiles, l’auditeur est renvoyé au « Front Row », une section spéciale qui met en évidence les personnes qui ont envoyé les étoiles. Cela permet aux hôtes de l’événement de reconnaître facilement leurs supporters et même de les crier pendant l’événement, s’ils le souhaitent.

Une autre nouvelle fonctionnalité permet aux hôtes de sélectionner une organisation à but non lucratif ou une collecte de fonds à soutenir pendant leur conversation, et les auditeurs et conférenciers peuvent directement faire un don. Une barre de progression montrera combien a été augmenté pendant le spectacle.

Pendant ce temps, pour les groupes Facebook, les administrateurs peuvent contrôler si les modérateurs, les membres du groupe ou d’autres administrateurs peuvent créer une salle audio en direct. Les membres et les visiteurs peuvent écouter les salles dans les groupes publics, mais dans les groupes privés, les salles sont limitées aux membres du groupe.

Les utilisateurs de Facebook sont alertés de toutes les nouvelles salles audio en direct via le fil d’actualités et les notifications, et peuvent s’inscrire pour recevoir un rappel lorsqu’une salle qui les intéresse passe en ligne. Les salles audio en direct seront également détectables dans les groupes Facebook, le cas échéant.

Parmi les premiers utilisateurs de Facebook Live Audio Rooms figurent l’artiste de musique électronique nominé aux Grammy Awards TOKiMONSTA ; le quart-arrière de football américain Russell Wilson; organisatrice, productrice et journaliste indépendante Rosa Clemente; streamer et artiste numérique Omareloff ; et l’entrepreneure sociale Amanda Nguyen. D’autres sont prévus dans un avenir proche, notamment D Smoke, Kehlani, Reggie Watts et Lisa Morales Duke, au Dr Jess, Bobby Berk, Tina Knowles-Lawson, Joe Budden (notamment la première grande star du podcast de Spotify qu’il a perdue l’année dernière) et DeRay Mckesson.

Les groupes Facebook qui essaient le nouveau format incluent Dance Accepts Everyone, Vegan Soul Food, Meditation Matters, Pow Wow Nation, OctoNation – The Largest Octopus Fan Club ! et Space Hipsters.

Parallèlement au lancement de Live Audio Rooms, Facebook commence également à déployer son support de podcast prévu avec quelques créateurs sélectionnés. Ceux-ci incluent Joe Budden de The Joe Budden Podcast; « Jess Hilarious » de Carefully Reckless de The Black Effect Podcast Network et iHeartRadio ; Keltie Knight, Becca Tobin et Jac Vanek de The LadyGang ; et Nicaila Matthews Okome de Side Hustle Pro. Facebook s’ouvrira à d’autres podcasteurs cet été.

Pour être clair, ce nouveau service de podcasts est différent du lecteur de musique et de podcasts récemment lancé en partenariat avec Spotify, qui permet aux utilisateurs de partager du contenu de Spotify sur le réseau social. La nouvelle fonctionnalité implique plutôt des podcasts qui sont diffusés via des flux RSS publics directement sur Facebook, non fournis par Spotify. Cependant, le miniplayer pour les podcasts sur Facebook ressemblera au miniplayer pour l’intégration d’écoute Spotify (également connu sous le nom de Project Boombox), et ils se comporteront de la même manière. Mais ce ne sont pas les mêmes.

La nouvelle expérience d’écoute de podcast permet aux utilisateurs d’écouter des podcasts lorsqu’ils naviguent sur Facebook, que ce soit dans un mini-lecteur ou un lecteur plein écran avec des options de lecture, et même si l’écran du téléphone est éteint. Cela fait de Facebook, en quelque sorte, une application de streaming de podcasts native car elle permet aux gens d’écouter de l’audio sans avoir besoin d’un autre service, comme Spotify ou Apple Podcasts, par exemple.

Facebook avait précédemment déclaré qu’il y avait plus de 170 utilisateurs Facebook connectés à une Page pour un podcast, démontrant ainsi l’intérêt des utilisateurs pour les podcasts sur son réseau social.

Avec le lancement du service Facebook Podcast, la société demande aux créateurs de podcasts de lui donner la permission de mettre en cache leur contenu sur les serveurs de Facebook, ce qui, nous dit-on, est fait pour s’assurer que le contenu ne viole pas les normes communautaires de Facebook. Cependant, étant donné que les podcasts sont toujours diffusés via des flux RSS, ils seront représentés dans les métriques fournies par le fournisseur d’hébergement d’un podcasteur.

La semaine dernière, Facebook a envoyé par e-mail aux propriétaires de pages de podcast des détails sur la façon de configurer leur émission sur Facebook, notant qu’ils peuvent lier le flux RSS de leur podcast pour générer automatiquement des messages de fil d’actualité pour leurs épisodes. Ceux-ci sont également présentés dans un onglet « podcasts » sur leur page. Selon les conditions d’utilisation des podcasts de Facebook, les créateurs accordent à Facebook le droit de créer des « œuvres dérivées », ce qui fait probablement référence à une fonctionnalité de clips à venir.

Facebook annonce que plus tard cet été, il ajoutera la possibilité de créer et de partager de courts clips à partir d’un podcast, ainsi que d’autres fonctionnalités, telles que des légendes. À plus long terme, cela créera également des expériences sociales autour des podcasts. Il travaille également avec des créateurs pour développer et lancer son nouveau produit, Soundbites, qui sont des clips audio créatifs de courte durée. Celui-ci sera lancé plus tard en 2021.

D’autres produits audio en préparation incluent une destination d’écoute centrale et une écoute audio en arrière-plan pour les vidéos.

Facebook dit que cette nouvelle destination sera un endroit où tous les différents formats audio sur Facebook sont disponibles, pas seulement des podcasts, et aidera les utilisateurs à trouver de nouvelles choses et des personnes à écouter. Plus de détails sur ce projet seront disponibles plus tard cet été.

Avant aujourd’hui, Facebook a discrètement testé les Live Audio Rooms à Taïwan et en interne avec les employés de Facebook. Ces tests se poursuivront. La semaine dernière, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a organisé le premier essai du nouveau service aux États-Unis, où il a été rejoint par d’autres dirigeants de Facebook et quelques créateurs de Facebook Gaming.

Zuckerberg a été optimiste quant au potentiel de l’audio sur la plate-forme de réseautage social. Il est même apparu sur Clubhouse à quelques reprises pour discuter du sujet avant d’annoncer ce qui est, essentiellement, le propre concurrent de Facebook Clubhouse.

« Je pense que les domaines où je suis le plus enthousiasmé par Facebook sont essentiellement dans le grand nombre de communautés et de groupes qui existent », avait déclaré Zuckerberg à Platformer, au moment de l’annonce initiale. « Je pense que vous avez déjà ces communautés qui sont organisées autour d’intérêts, et permettre aux gens de se réunir et d’avoir des salles où ils peuvent parler est – je pense que ce serait une chose très utile », a-t-il ajouté.

Facebook prévoit d’étendre ses produits audio à l’échelle mondiale dans les mois à venir.