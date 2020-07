Facebook : fermeture imminente de Lasso, le clone de Tik-Tok

Facebook a confirmé qu’il fermera deux de ses applications de médias sociaux peu connues peu après leur lancement.

« En novembre 2018, le réseau social a lancé une nouvelle application fortement inspirée de TikTok, avec une grande bibliothèque (sous licence) de clips musicaux. Les professionnels étaient sceptiques à cette annonce. Maintenant, on sait pourquoi.Tik-Tok avait trop d’avance et trop de marge pour se faire concurrencer facilement.

Facebook fermera Lasso le 10 juillet et conseille aux utilisateurs de télécharger toutes les vidéos qu’ils souhaitent conserver avant la fermeture de l’application. Ce n’était donc pas le « TikTok Killer » annoncé, tout comme Poke en 2012 et Slingshot en 2014 n’étaient pas des concurrents viables de Snapchat. Et Hobbi (également fermé cette semaine) non plus n’était pas parvenu à concurrencer durablement Pinterest.

Facebook tire un trait sur Lasso, sa copie de TikTok https://t.co/SupytcTrxE pic.twitter.com/udFDBJeoh6 — Geeko (@geeko_lesoir) July 2, 2020

Cela ne veut pas dire que Facebook n’a rien appris d’utile de Lasso : l’application a peut-être donné quelques leçons qui seront utilisées pour affronter TikTok par le biais des grandes applications du réseau social : par exemple la fonction « Reels » d’Instagram qui est actuellement en cours de test.

Une fermeture logique

Lasso, le rival de TikTok, et Hobbi, le rival de Pinterest, seront tous deux fermés le 10 juillet. Lasso, la plus populaire des deux, permettait aux gens d’enregistrer des vidéos d’une durée maximale de 15 secondes et d’y superposer de la musique. Il a été lancé il y a un an et demi. « Nous faisons de multiples paris sur notre famille d’applications pour tester et apprendre comment les gens veulent s’exprimer », a déclaré un porte-parole de Facebook par e-mail à CNBC.

« L’un de ces tests était Lasso, notre application vidéo autonome de courte durée, que nous avons décidé de fermer et de retirer de tous les app stores le 10 juillet. Nous remercions tous ceux qui nous ont fait part de leur créativité et de leurs commentaires, que nous chercherons à intégrer dans nos autres expériences vidéo ».