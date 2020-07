Facebook a mis au point le « plus fin affichage VR à ce jour » grâce à l’optique holographique pliée

Facebook a publié une nouvelle recherche qui, selon l’entreprise, montre « l’écran de VR le plus fin démontré à ce jour », dans un casque de démonstration de concept basé sur une optique holographique pliée.

Facebook Reality Labs, la division R&D de la société AR/VR, a publié aujourd’hui de nouvelles recherches démontrant une approche qui combine deux caractéristiques clés : le « pliage » optique basé sur la polarisation et les lentilles holographiques. Les chercheurs Andrew Maimone et Junren Wang affirment avoir utilisé cette technique pour créer un écran et une lentille VR fonctionnels qui, ensemble, ne font que 9 mm d’épaisseur. Le résultat est un casque VR de démonstration de concept qui pourrait vraiment être appelé « lunettes VR ».

Un écran «vers une résolution à l’échelle de la limite de la vision humaine »

Cette approche présente d’autres avantages que sa taille incroyablement compacte ; les chercheurs affirment qu’elle peut également prendre en charge une gamme de couleurs beaucoup plus large que les écrans VR actuels, et que leur écran progresse « vers une résolution à l’échelle de la limite de la vision humaine ».

Pourquoi les casques d’aujourd’hui sont-ils si grands ?

Il est naturel de se demander pourquoi même les derniers casques VR sont essentiellement aussi encombrants que la première génération de casques lancée en 2016. La réponse est simple : l’optique. Malheureusement, la solution n’est pas si simple. Chaque casque VR grand public sur le marché utilise effectivement le même pipeline optique : un écran macro derrière une simple lentille. La lentille est là pour concentrer la lumière de l’écran dans votre œil. Mais pour cela, la lentille doit se trouver à quelques centimètres de l’écran, sinon elle n’a pas une puissance de focalisation suffisante pour focaliser la lumière dans votre œil.

Que les objectifs et les écrans soient encombrants pour obtenir un large champ de vision et une haute résolution

Cette distance nécessaire entre l’écran et l’objectif est la raison pour laquelle tous les casques qui se trouvent sur le marché ressemblent à une boîte sur votre visage. Cette approche est encore utilisée aujourd’hui parce que les objectifs et les écrans sont des quantités connues ; ils sont bon marché et simples, et bien qu’ils soient encombrants, ils permettent d’obtenir un large champ de vision et une haute résolution.