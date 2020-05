FABIAN NICIEZA prépare un «camp d’entraînement» pour les écrivains et éditeurs de bandes dessinées en herbe pour HERO INITIATIVE

Fabian Nicieza Crédits: Fabian Nicieza



Le samedi 16 mai, les aspirants écrivains et éditeurs de bandes dessinées pourront participer à une téléconférence Zoom avec un écrivain / éditeur chevronné Fabian Nicieza pour un « Camp de rédaction de BD et d’affaires ». Pendant plus d’une heure, 20 participants recevront les idées du sargeant Nicieza sur « les écrous et boulons pour faire évoluer votre métier en tant qu’écrivain ou éditeur ».

Les sujets incluront « Plot First vs Full Script » et « Brand and Intellectual Property Management ».

L’événement en direct – le deuxième de Nicieza – fait partie de la Initiative des hérosLa série d’expériences en direct Pro-Fan, dont les recettes sont versées aux créateurs de bandes dessinées ayant des besoins médicaux ou financiers.

Celui-ci est cependant légèrement différent. Au lieu d’une conversation entre quatre ou cinq fans, ce sera plus comme une expérience de classe interactive.

Newsarama a récemment communiqué avec Nicieza à propos de cet événement, du réglage du format et d’une mise à jour sur ce qu’il a à venir.

Newsarama: Fabian, c’est maintenant votre deuxième événement pro-fan en direct pour Initiative des héros. Pouvez-vous partager quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles vous soutenez Initiative des hérosmission en ce moment et pouvez-vous partager des histoires sur la façon dont vous avez vu l’organisation avoir un impact pour vous-même ou vos pairs?

Fabian Nicieza: J’ai travaillé avec Initiative des héros depuis quelques années, je fais une signature exclusive à East Coast Comicon où tous les profits vont à eux et nous avons bien fait dans ce lieu. Parce que les inconvénients sont annulés, quand ils ont cherché d’autres moyens d’aider, j’étais tout à fait d’accord. Toutes les petites choses que nous pouvons faire s’additionnent.

je pense Initiative des héros est une grande cause dont les services ont besoin dans notre industrie et que la plupart des entreprises et autres organismes de bienfaisance ne traitent pas.

Nrama: Pourquoi avez-vous décidé d’opter pour le plus grand parcours de cours en ligne cette fois-ci?

Nicieza: Pour la plus petite session de chat, j’avais préparé plusieurs documents à partager à l’écran si des questions d’artisanat se posaient pendant l’heure. La conversation a tourné dans des directions différentes, mais j’avais les fichiers et les documents soigneusement préparés pour l’affichage, j’ai donc suggéré de Initiative des héros que nous essayons une structure de classe à moindre coût qui peut y attirer plus de gens.

Nrama: Vous êtes probablement expérimenté dans la mise en place de questions en ligne ou contre des personnes souhaitant s’introduire dans l’entreprise. Compte tenu de vos connaissances, pouvez-vous parler de certaines des questions que vous prévoyez de poser et des questions que vous prévoyez de couvrir?

Nicieza: Pour moi, je voudrais que ce soit moins sur « comment pouvons-nous pénétrer dans les bandes dessinées » – qui honnêtement, vous pouvez Google en ce moment et obtenir 242 000 résultats – et je veux que ce soit plus sur « comment écrivons-nous. » Quels sont les différents formats, structures, comment modifions-nous notre processus de pensée pour l’adapter à la plateforme ou au public visé, etc.

Si quelqu’un dépense 30 $ pour me demander comment pénétrer dans la bande dessinée, il obtiendra de moi la même réponse que tout le monde: « Obtenez un emploi à temps plein sur le personnel de Marvel Comics en 1985. »

J’espère que je viens d’économiser de l’argent à une personne, même si, vous savez, c’est pour une cause caritative!

Nrama: Comment décririez-vous les perspectives des futurs créateurs de bandes dessinées en 2020? Y a-t-il du travail à faire pour la personne qui n’a jamais été publiée auparavant?

Nicieza: Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment dans l’histoire pour avoir la possibilité de présenter votre travail créatif à un public à moindre coût qui vous donne l’occasion d’être vu et entendu. Maintenant, dans cette phrase, il y a beaucoup de variables et de détails, dont nous discuterons lors de notre session!

Nrama: Enfin, alors que nous vous avons sur la ligne, qu’avez-vous à venir dans un avenir prévisible?

Nicieza: Saison 2 de Outrage sur Webtoon sortira bientôt. Je sais que je dis cela depuis un certain temps maintenant, mais il a été scientifiquement prouvé que la séquestration affecte sérieusement la productivité de votre équipe créative qui a de petits enfants dans la maison!

En attendant, Saison 1 de Outrage est toujours disponible pour gratuit sur Webtoon, donc les quelques dopes restants sur la planète qui ne l’ont pas lu devraient y jeter un œil.

Crédits: Marvel Comics



Le statut du Juggernaut la mini-série de Marvel reste en suspens en ce moment. J’espère que cela sortira, car nous en avons fait une bonne partie et l’œuvre de Ron Garney mérite d’être vue, mais tous les éditeurs ont naturellement beaucoup de jonglage à faire.

La série animée pour enfants que j’ai développée pour Genius Brands basée sur un concept original de Stan Lee / Arnold Schwarzenegger, Superhero Kindergarten, a été repris pour développement par Amazon TV avec Alibaba. Je ne m’attends pas à être trop fortement impliqué dans les épisodes réels, mais j’ai généré les personnages et le monde de l’histoire pour le projet.

Pour moi, mon objectif principal et ma grande nouvelle ont été d’avoir vendu mon premier roman l’automne dernier en deux livres. Suburban Dicks est un « mystère sarcastique » qui sera publié en 2021 dans Putnam Books.

J’ai finalisé le manuscrit aux notes de la rédaction au cours des deux derniers mois et je commence maintenant le deuxième livre de la série, qui devrait sortir en 2022.

Il y aura peut-être aussi des annonces liées à la télévision concernant bientôt, mais nous ne sommes pas tout à fait prêts pour des annonces officielles. J’espère que les livres et la télévision constitueront la majorité de ma vie créative au cours des dix prochaines années, car ce fut un plaisir absolu de voir la réaction du livre et de participer à cette magnifique balade en montagnes russes au cours des six derniers mois.

Mais mon travail le plus urgent pour aujourd’hui est de Initiative des héros session en classe! Il ne reste que quelques places, alors inscrivez-vous maintenant!

La séance en classe de Nicieza s’est depuis soldée. Mais pour plus d’informations sur les événements Fan-Pro, visitez www.heroinitiative.org ou www.heroinitiative.org/merchandise/.