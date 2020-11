F1 News, Verstappen le plus rapide lors de la 1ère pratique glissante du GP de Turquie

Le pilote Red Bull Max Verstappen a signé le meilleur temps vendredi lors de la première séance d’essais du Grand Prix de Turquie alors que les pilotes se débattaient sur une piste glissante non utilisée en Formule 1 depuis 2011.

Le circuit d’Istanbul Park a été refait avec de l’asphalte neuf et son adhérence est très faible. Les conditions fraîches l’ont rendu encore plus gênant et les pilotes ont été très prudents car ils ont roulé environ 10 secondes plus lentement que prévu.

«C’est comme conduire sur la glace», a déclaré Verstappen.

Le Néerlandais était .24 seconde plus rapide que son coéquipier Alexander Albon et .43 devant le pilote Ferrari Charles Leclerc, qui a glissé dans une borne à l’entrée de la voie des stands au début de la séance.

(Getty)

Le leader du championnat Lewis Hamilton était à la 15e place, mais le pilote Mercedes n’a pris aucun risque. Son coéquipier Valtteri Bottas a brièvement perdu le contrôle de la fin mais a terminé sans problème.

Il y a une deuxième séance d’essais plus tard vendredi.

Hamilton cherche à obtenir son septième titre en F1 et à égaler le record de Michael Schumacher. Il lui suffit de terminer devant Bottas dimanche.