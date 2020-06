F is For Family Saison 4: date de sortie, intrigue et quoi de plus?

– – –

Mises à jour de la saison 4 de F is For Family: F Is for Family est revenu sur Netflix pour la troisième saison en 2018, mais avec seulement dix courts épisodes, il n’a pas fallu longtemps avant que les fans ne demandent la date de sortie de la saison 4. Maintenant, nous avons enfin preuve que la série revient, mais nous avons encore plus de questions que de réponses.

Voici tout ce que nous pensons du F est pour la date de sortie de Family Season 4, la bande-annonce, l’intrigue, et ce n’est que la pointe de l’iceberg

La date de sortie de F est pour la famille Saison 4

Ce n’est toujours pas officiel, mais chaque nouvelle saison semble prendre environ un an et demi à faire. La saison 1 a été publiée en décembre 2015, suivie de la saison 2 en mai 2017 et de la saison 3 en novembre 2018. La saison 4 devrait donc arriver sur Netflix au printemps ou à l’été 2020.

La bande-annonce de F est pour la famille Saison 4

Pas encore, mais nous pouvons probablement deviner quand cela arrivera. La première bande-annonce de la saison 3 est sortie le 3 octobre, suivie d’une bande-annonce complète le 14 novembre.

Donc, en supposant que la saison 4 débutera à la mi-2020, nous aurons probablement la première bande-annonce environ deux mois avant le début de 2020, avec la deuxième bande-annonce quelques semaines avant la date de sortie officielle.

L’intrigue de la saison 4

La saison 3 s’est terminée sur l’un des meilleurs cliffhangers de la série: le père de Frank Murphy apparaît pour une visite surprenante. Nous ne pensons pas au personnage, mais nous réalisons que Frank (Bill Burr) le déteste. La saison 4 sera donc compatible avec cette intrigue, et nous gagnerons très probablement en compétence avec de plus en plus de choses sur l’enfance de Frank par la suite.

Il est également flou si Chet (un autre personnage de la saison 3 exprimé par Vince Vaughn) apparaîtra dans la saison 4. Son histoire s’est essentiellement terminée vers la fin de la saison 3, mais cela ne signifie pas qu’il ne se présentera pas une fois de plus .

