F is for Family saison 4, à suivre sur Netflix dès aujourd’hui

La saison 4 de F is for Family arrive à Netflix dans le monde entier en juin 2020. Nous suivons le développement et la production de la saison 4 depuis un certain temps. Voici donc tout ce que nous savons sur la saison 4 de F is for Family.

Netflix a fait une percée majeure dans les émissions d’animation ces derniers temps. Cela ne devrait pas être une surprise puisqu’ils ont fait des investissements importants dans presque tous les domaines de la programmation. Ajoutez à cela un contexte sanitaire particulier, et vous avez une plateforme de streaming qui prospère très bien.

F is for Family est la deuxième plus longue série originale de Netflix à ce jour, avec Bojack Horseman en tête. Depuis, F is for Family a été rejointe au cours de ces deux dernières années par des émissions comme Big Mouth, Désenchanté, Paradise PD et Super Drags.

La troisième saisonde la série a introduit de nouveaux personnages et a permis à Frank de se remettre sur pied. L’un des ajouts les plus notables concerne un vieil ami de Frank, interprété par Vince Vaughn, qui est l’un des premiers investisseurs de la série.

F is for Family était prévu pour une large diffusion au printemps 2020. Toutefois, depuis le 15 mai, nous savons que la saison 4 sera diffusée dès aujourd’hui, comme le confirme la page officielle de l’émission sur Netflix.

À quoi faut-il s’attendre dans la saison 4 de F is for Family ?

Voici quelques théories qui reviennent très souvent sur la toile. Effectivement, beaucoup de choses semblent à présent plausibles concernant l’intrigue de la saison 4 de F is for Family.

Il y a beaucoup de choses à raconter dans cette saison 4, y compris ce qui se passe avec Philip qui a été vu en train de dessiner des images démoniaques pendant la majeure partie de la saison 3. Sa relation avec sa mère et Bill est clairement en train de prendre de l’avance. Nous devons également voir comment la relation de Frank et Sue se développera après les tensions de la saison 3, principalement causées par le retour de Chet sur la scène au début de la saison. La grande nouveauté de la saison 4 réside dans l’arrivée prochaine du nouveau bébé Murphy et de la façon dont il va modifier la vie dynamique du foyer.

En ce qui concerne l’avancement de la chronologie générale, Michael Price a confirmé : « Les années passent lentement dans notre émission, nous pourrions donc faire 8 ou 9 saisons et n’avancer que de 2 ans dans le temps ». Pogo devrait jouer un rôle plus important dans la saison 4 après sa crise cardiaque quasi fatale à la fin de la saison 3. Vivian est prête pour un retour, mais dans un rôle un peu plus petit étant donné que Sue ne sera pas autant impliquée avec Plastaware.

Fin février, la série passait par les dernières étapes de sa production avec un mixage sonore. Une fois cette étape terminée, le showrunner a révélé ce qu’il restait à faire

« Une fois la série mixée et arrangée, il est envoyé à Netflix pour leur processus de contrôle qualité (QC) où il est rendu prêt à sortir sur la plateforme de Netflix. Ensuite, Netflix procède au versioning, c’est-à-dire au doublage des émissions pour les nombreux spectateurs internationaux de NF. En Tout, cela prend environ 5 semaines. »