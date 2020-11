Ezra Miller joue Trashcan Man – / Film

Voici une surprise: vous savez que la prochaine adaptation de la mini-série de Le stand? Celui qui sortira le mois prochain? Eh bien, il s’avère que Ezra Miller a un rôle à jouer, et cela a été gardé secret pendant tout ce temps. Miller joue The Trashcan Man, un pyromane schizophrène qui est attiré par Randall Flagg, la figure surnaturelle diabolique qui se lève à la suite d’un fléau apocalyptique. Matt Frewer a joué le personnage dans l’adaptation de la mini-série 1994 du roman de Stephen King.

EW a annoncé que Ezra Miller faisait partie Le stand cast, jouant The Trashcan Man. Je dois admettre: même si j’ai été un peu déçu par les images publiées pour Le stand Jusqu’à présent, il est impressionnant que les producteurs aient réussi à garder secret le casting de Miller pendant si longtemps. J’aurais presque aimé qu’ils aient réussi à garder cela secret jusqu’à ce que la série commence à être diffusée juste pour créer un choc encore plus grand. Lors du casting des nouvelles de la mini-série, Trashcan Man était curieusement absent. À un moment donné, Marilyn Manson a révélé qu’il avait un rôle dans la mini-série, ce qui a amené certaines personnes – dont moi – à spéculer qu’il pourrait jouer Trashcan Man. Mais non – Ezra Miller a le rôle.

«C’est tellement différent de toutes les façons dont quiconque a déjà vu Erza, et il y est tellement engagé», a déclaré Le stand showrunner Benjamin Cavell. «C’est un grand fan du livre et il était tombé amoureux de ce personnage et voulait le jouer depuis longtemps. Lors de notre premier appel, il a décrit Trash comme «l’incarnation de la pyromanie». La seule chose dont ce type était capable, et le seul domaine de la vie dans lequel il était à l’aise, était les explosifs et les instruments de feu et de destruction.

« Ce qui m’excite, c’est la tromperie du comportement et des apparences », a déclaré Miller. «Les déchets sont ceux qui sont sous-estimés et mal interprétés parmi nous.» Miller a également révélé qu’il avait joué un rôle dans la conception de la garde-robe du personnage (ou de son absence) pour la mini-série:

«« Sous-vêtements ignifuges »ont été deux des premiers mots de ma bouche lors de la première réunion conceptuelle. J’étais très intéressé à travailler directement avec le département de la garde-robe pour créer un look entièrement basé sur les exigences pratiques des personnages pyromania. Trash ne porte que ce qui est nécessaire pour fabriquer des incendiaires, les enflammer et se rapprocher le plus possible des flammes – afin de se délecter du feu.

Quant à ces rumeurs de Marilyn Manson? Il s’avère que les showrunners étaient considérant Manson pour un rôle – mais pas Trashcan Man. Au lieu de cela, ils voulaient que Manson joue un personnage nommé The Kid, que Trashcan Man rencontre lors de son voyage à Las Vegas pour trouver Randall Flagg. Le Kid s’avère encore plus dérangé que Trashcan Man et finit par se faire manger par les loups. Cependant, il semble qu’ils aient abandonné l’idée. « Nous pensions que nous allions être en mesure de restaurer le personnage de The Kid, mais il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons pour que The Kid existe », a déclaré Cavell.

Le stand premières 17 décembre sur CBS All Access.

