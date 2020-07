Extrait de livre: «  Comment mourir dans l’espace  » sur la beauté et le danger des nébuleuses

Bien sûr, l’espace est joli, mais ce n’est pas parce qu’il scintille qu’il est accueillant.

Parce que, comme l’astrophysicien Paul Sutter l’a réalisé quand il a commencé à penser à des phénomènes sur lesquels il voulait écrire pour partager son domaine avec les lecteurs, la haute énergie astrophysique est assez brutal de près. Des étoiles mourantes, des trous noirs, le vide de l’espace, même des dangers inconnus comme des extraterrestres hostiles – ces scénarios fascinants mais brutaux sont devenus les spécimens bestiaux catalogués dans son nouveau livre, « Comment mourir dans l’espace: un voyage à travers des phénomènes astrophysiques dangereux « ( Livres Pegasus, 2020 ).

Dans l’extrait ci-dessous, Sutter (dont vous pouvez reconnaître l’écriture comme contributeur fréquent à Space.com ) présente les nébuleuses planétaires et explique pourquoi, bien qu’elles soient une étoile pérenne des images du télescope spatial Hubble, elles sont mieux admirées de loin. ( Lire une interview de Paul Sutter à propos du livre .)

Extrait du chapitre 7: Nébuleuses planétaires

Nous sommes arrivés à un endroit intéressant de notre voyage à travers la galaxie.

Nous sommes sortis de notre système solaire domestique après avoir esquivé des astéroïdes voyous, évitant la friture des circuits éjections de masse coronale du soleil, et acceptant simplement le flot de minuscules rayons cosmiques bombardant constamment notre chair délicate.

Une fois que nous avons atteint des distances interstellaires, nous avons vu des étoiles naître de nuages ​​de turbulences vicieuses, et nous avons rencontré nos premières créatures vraiment exotiques de cette nuit éternelle que nous appelons l’espace extra-atmosphérique: le trous noirs .

Ces trous noirs sont des pierres tombales.

Marqueurs. Des souvenirs de ce qui était autrefois. Des vestiges du passé presque oubliés. Les trous noirs de notre galaxie étaient des étoiles, brillantes de chaleur, de lumière et de chaleur. Mort, parti maintenant, il y a des générations. Leur fusion terminée, leur hydrogène épuisé, leur esprit flétri.

Les étoiles de notre univers mourront, une par une. Et ces morts sont, pour un certain nombre, désagréables.

Bon nombre des dangers que nous sommes sur le point d’explorer et d’expliquer viendront de la variété des façons dont les étoiles peuvent mettre fin à leur vie et se transformer en d’autres choses, beaucoup moins agréables.

Inutile de dire que ce ne sera pas joli.

Et quand il s’agit de stars, tout le monde veut sortir avec un bang. Faites-en un gros problème. Malheureusement, tout le monde ne peut pas briller aussi fort, aussi intensément, aussi férocement qu’un supernova . Ne vous inquiétez pas, explorateur avide, nous arriverons bientôt aux supernovas et autres explosions trop puissantes. Il est préférable de commencer petit, avec des explosions plus faibles et leurs conséquences, et de travailler jusqu’à la cour des grands. Je ne voudrais pas prendre de l’avance sur nous-mêmes.

le Le propre soleil de la Terre mourra un jour . Il vaut mieux accepter ce fait maintenant, y faire face, l’intérioriser. Le moment venu, vous ne voulez pas être pris au dépourvu, vos œufs à moitié bouillis, votre sandwich au fromage grillé ne grillé que d’un côté. Nous utiliserons le soleil comme une leçon de manuel, afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu dans un système inconnu, vous ne choisirez donc pas une étoile à appeler à la maison qui deviendra géante sur vous dans mille ans.

Toutes les étoiles meurent. Certains, les plus grands, sortent dans un formidable éclair d’énergie, se retournant pour illuminer l’univers. D’autres, les plus petits, s’estompent lentement, ne crachant jamais tout à fait, ne faisant jamais de scène, passant un billion d’années à s’occuper d’un feu faible.

Ceux du milieu, comme le soleil, ont les destins les plus misérables. Avant de mourir finalement, ils deviennent rouge et gonflé , crachant leurs entrailles à travers le système local. Spasme après spasme, ils se perdent lentement, ne laissant derrière eux qu’un faible cœur mourant.

C’est dans ces dernières années qu’ils sont les plus dangereux, lorsque leur violence les accable, réduisant toutes les planètes intérieures malheureuses en cendres.

Chaque année, les vieilles étoiles s’estompent tandis que les nouvelles s’illuminent. Un cycle continu dans la galaxie. Beau et poétique, vraiment, à part le fait que lorsque ces étoiles disparaissent, elles causent le chaos et la destruction à quiconque est assez malheureux pour vivre sous leur influence.

