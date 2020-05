Extraction 2: Tyler n’est pas mort, il peut revenir pour sa suite

– Publicité –



Mises à jour de l’extraction 2: réalisé par Sam Hargrave, thriller d’action récemment publié sur Netflix, Extraction stars, Chris Hemsworth, en tant que mercenaire. Il a été embauché pour sauver et protéger le fils d’un seigneur du crime. Le film est basé sur un roman graphique co-écrit par Anthony et Joe Russo, ce dernier l’adaptant dans un scénario.

Le thriller a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. D’une part, ils font l’éloge de l’Extraction pour son coup mais, d’autre part, critiqué pour un scénario faible. Au milieu de Covid-19, la décharge du film sur Netflix a donné aux fanatiques un sauveur en ces temps difficiles. Mais à la fin, cela a laissé tout le monde stupéfait quant au sort de Tyler.

Mais !!

Nous voyons un facteur mais ici, il fait allusion à une ouverture pour une suite. Oui, Netflix ira de l’avant avec Extraction 2? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

L’extraction 2 n’a pas encore été annoncée

À ce jour, il y a eu aucune annonce officielle de Extraction 2. Depuis la mendicité, nous avons observé une chose fondamentale dans les services de Netflix, qui est connue pour avoir beaucoup d’émissions de télévision différentes. Il en existe plusieurs saisons. D’un autre côté, les films Netflix Original obtiennent rarement des suites. Si nous percevons ce modèle avec acuité,

Les cinq dernières années, seulement deux des films Un prince de Noël et À tous les garçons que j’ai aimés avant ont eu des suites publiées jusqu’à présent. Certains des petits mots ont dit que Hargrave avait dit dans une interview qu’il y avait eu des discussions sur un éventuel suivi de Extraction. Voici un morceau de son interview.

« Nous allons tous attendre de voir comment les fans réagiront au film. Et sur cette base, il y a eu des discussions sur différents scénarios qui pourraient avoir lieu à des moments différents – à la fois en avant et en arrière dans le temps … Nous attendons simplement de voir ce qui se passe et de voir comment l’appétit pour ces personnages et ce film. Et puis nous prendrons notre décision. Mais il a bien sûr été question d’élargir ce monde. »

Détails de l’histoire de l’extraction 2

Dans les scènes culminantes de Extraction, nous avions vu qu’unAprès avoir reçu au moins deux blessures par balle mettant la vie en danger ainsi qu’un assortiment d’autres blessures, Tyler tombe d’un pont. Il plonge dans l’eau en dessous, disparaissant de la vue. Il sacrifie sa propre vie pour s’assurer qu’Ovi (Rudhraksh Jaiswal) arrive en sécurité. Ovi était en sécurité et était revenu à sa vie normale. Dans les scènes finales, Ovi est allé nager et nous voyons une silhouette floue regarder Ovi nager.

Hargrave sur Extraction 2

Lorsqu’on lui a demandé, Hargrave en a également parlé. Il a dit,

« Si les gens, d’une part, ont l’impression que l’histoire est complète et est une histoire de rédemption par le sacrifice, alors pour eux, ce sera là que l’enfant imagine [Rake standing there], et maintenant vous allez, « Oui, je suis satisfait. » Si vous vous sentez comme vous aimez Tyler Rake et vous voulez une suite, et vous vous dites « Il n’y a aucun moyen, vous ne pouvez pas le tuer! » alors c’est Tyler Rake se tient là à vous regarder. Nous n’avons donc pas délibérément concentré notre attention sur le personnage qui se tenait là. »

C’est un indice clair du fabricant lui-même qu’il y a des chances que Extraction 2 pourrait aller de l’avant avec Tyler Rake pour une nouvelle mission. Il peut aller soit pour sauver quelqu’un – soit pour tuer quelqu’un.

Une autre chose à mettre en lumière est que Tyler est australien mais se rend au Bangladesh pour la mission de sauver Ovi. Signifie que ses contacts s’adressent aux clients du monde entier. En conséquence, il y a des chances que pour la suite, il puisse visiter un autre endroit. Et ce sera la cerise sur le gâteau si la suite pouvait se dérouler à Ciudad del Este, au Paraguay, où le roman graphique original a eu lieu.

Nous voyons l’extraction aller dans cette direction pour sa suite qu’en pensez-vous?

Partage avec nous.

