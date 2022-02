Extracteur de jus Santos 65 : Faites le plein de vitamines !

L’utilisation d’un extracteur de jus est une solution très prisée notamment par les professionnels ayant un bar ou un restaurant. Il permet entre autres de préparer des jus pressés à froid, à la demande. L’extracteur de jus Nutrisantos 65 est d’ailleurs l’un des meilleurs sur le marché à l’heure où la santé est l’une des préoccupations majeures dans le monde.

En effet, boire du jus de fruits ou légumes est un excellent moyen d’augmenter son apport en nutriments et donc de faire le plein de vitamines. Cependant, le fonctionnement de certains appareils peut entraîner une perte de nutriments, il est donc important de mettre le prix et d’acquérir un extracteur de jus Santos qui permet également de presser à froid un large éventail de fruits et légumes.

Quelle différence entre presse-agrumes, extracteur de jus et centrifugeuse ?

Presse-agrumes, centrifugeuse, extracteur de jus, ces trois appareils de cuisine permettent de réaliser des jus. Ce sont de petits appareils indispensables pour tous ceux qui souhaitent avoir une alimentation saine et équilibrée et pour tout professionnel que ce soit un bar à jus ou un restaurant.

Mais, bien qu’ils remplissent la même fonction, chacun a ses propres caractéristiques. Le presse-agrumes est le moins polyvalent puisqu’il ne peut faire que des jus d’agrumes comme son nom l’indique, donc oranges, citrons ou encore pamplemousse. En revanche, la centrifugeuse et l’extracteur de jus sont beaucoup plus polyvalents bien que présentant des différences.

La principale différence entre centrifugeuse et extracteur de jus est la vitesse. En effet, la centrifugeuse broie les aliments à vitesse élevée alors que l’extracteur de jus le fait à vitesse lente. Ainsi, l’extracteur de jus va extraire jusqu’à 30 % de jus de plus que la centrifugeuse quand celle-ci va être plus rapide mais plus bruyante et moins performante, détruisant au passage une partie des nutriments contenus dans les fruits et légumes.

De plus, l’extracteur de jus va permettre de presser un éventail plus large de fruits et légumes ainsi que des herbes et aromates et leur faire garder de plus jolies couleurs et saveurs.

Que peut-on faire avec un extracteur de jus ?

Avec un extracteur de jus, le jus est extrait au moyen d’un moulin hélicoïdal qui comprime lentement la pulpe pour en extraire tout le jus. Le mixeur lui-même sépare le jus de la pulpe et obtient ainsi un jus qui est filtré au cours du processus. Grâce à cette méthode d’extraction qui utilise une vis sans fin pour écraser les aliments, les fruits ne s’oxydent pas et le jus conserve les enzymes et les vitamines plus longtemps qu’avec une centrifugeuse.

En utilisant cette méthode de pressage à froid, vous remarquerez que les jus sont plus concentrés et que vous tirez le meilleur parti des fruits et légumes que vous y mettez. Cela signifie également que vous obtiendrez plus de quantité qu’avec un autre blender.

Faire un jus d’orange classique, un jus de grenade ou un jus de citron, c’est bien, mais si vous commencez à mixer vos fruits préférés… cela peut devenir un vrai plaisir !

SANTOS Extracteur De Jus Nutrisantos 65 - FR

Avec un extracteur de jus Santos, vous pouvez préparer les smoothies de fruits et légumes détox les plus sophistiqués, en mixant toutes sortes de légumes sans perdre leurs propriétés. Mais ce n’est pas tout, vous pouvez également réaliser des gaspachos, sauces tomate, du pesto, houmous ou encore du lait d’amande ou du beurre de noix par exemple.

Pourquoi le Nutrisantos 65 est le meilleur extracteur de jus professionnel ?

Extracteur de jus professionnel, le Nutrisantos 65 de la marque Santos est fabriqué en France, à Lyon, et possède de nombreux atouts. En effet, il est doté d’un moteur professionnel à induction évitant ainsi les frottements et le rendant plus silencieux que bien d’autres extracteurs du marché. Il est de plus muni d’un système d’extraction breveté par Santos donc exclusif à la marque.

Pour une utilisation saine, la zone alimentaire est en inox et le corps en aluminium facilitant aussi le nettoyage puisque les éléments amovibles peuvent aller au lave-vaisselle. Comme nous l’avons vu plus haut, l’extracteur de jus Nutrisantos préserve les vitamines et nutriments et réduit l’oxydation des fruits et légumes grâce à sa vitesse lente. Il est d’ailleurs doté d’un variateur permettant de régler la vitesse de 5 à 80 tours par minute.

Le Nutrisantos 65 est également doté d’un filtre inox et d’une goulotte extra large qui permet l’introduction de la plupart des fruits et légumes entiers sans avoir besoin de les prédécouper assurant un gain de temps non négligeable, accentué par son conteneur à pulpe de 4L pour presser une grande quantité de jus en une seule fois.

L’extracteur de jus professionnel Nutri Santos 65 est la machine idéale pour faire des jus à la demande en un tour de main.