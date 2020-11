Extension d’absence: le programme de Rishi Sunak amortira le Brexit sans accord pour les entreprises

L’annonce de Rishi Sunak selon laquelle le programme de congé Covid-19 serait prolongé à l’année prochaine soulagera les entreprises qui ont du mal à fonctionner grâce au verrouillage.Non seulement cela a montré que le gouvernement est toujours prêt à soutenir les entreprises à travers la pandémie en cours, mais il a révélé le La chancelière envisageait le mois de janvier, lorsque les entreprises jongleront entre les retombées de Covid-19 et la rupture des liens avec l’Union européenne.La décision de maintenir le programme de rétention des emplois contre le coronavirus (CJRS) jusqu’à la fin du mois de mars offrira un coussin très souple aux entreprises confrontées une perturbation considérable à la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre.La lettre d’information i politique a coupé le bruit.Le Royaume-Uni n’a pas encore conclu d’accord commercial avec l’UE et, avec le temps, un tel accord semble de moins en moins probable. Le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak fait une déclaration aux députés de la Chambre des communes sur les mesures économiques pour le deuxième lock-out national en Angleterre. (Photo: PA) Sans cela, le commerce britannique avec l’UE reviendrait immédiatement aux termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), augmentant ainsi la pression financière et logistique pour de nombreuses industries au Royaume-Uni, en plus de cela, un nouveau rapport d’un gouvernement La surveillance des dépenses a averti que, même avec un accord avec l’UE, le Royaume-Uni est confronté à une «perturbation significative» des échanges à la fin de la transition vers le Brexit. risque »- avait été en outre entravée par la pandémie de coronavirus et à moins de deux mois de la fin, les principaux systèmes informatiques n’avaient pas encore été testés et les zones de transit pour les camions n’étaient pas prêtes. Le commerce en souffrira et les plans d’urgence civils pour maintenir l’approvisionnement en les médicaments et autres biens essentiels – y compris l’acquisition d’une capacité de fret supplémentaire loin des principaux points de passage de la Manche – se sont avérés plus difficiles à mettre en œuvre en raison de la pandémie. L’incapacité du gouvernement à se préparer au Brexit signifie que le Royaume-Uni est confronté à une « perturbation significative » lorsqu’il sera totalement libéré de l’Union européenne le 1er janvier, a déclaré un chien de garde officiel (Photo: Getty) Pendant ce temps, le NAO a déclaré que le gouvernement s’était laissé peu de temps pour se mobiliser son nouveau service d’assistance aux commerçants, qui aidera les entreprises à transporter des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Cela signifiait qu’il y avait un «risque élevé» que les traders ne seraient toujours pas prêts lorsque les nouveaux arrangements entreront en vigueur. Pour les entreprises directement touchées par cela, le niveau de perturbation pourrait être important. Faire face à cela au milieu d’une pandémie, lorsque les entreprises sont obligées de lâcher du personnel, serait préjudiciable. Le programme de congé avait été initialement prolongé d’un mois, jusqu’en décembre. Mais le Trésor a clairement envisagé la fin du régime, et le potentiel d’une vague de licenciements subséquente pourrait coïncider avec le même mois que la période de transition du Brexit se termine. Tempête parfaite pour les entreprises en difficulté Cela pourrait être une tempête parfaite de perturbation pour une économie fragile. et les entreprises en difficulté. Mais prolonger le programme pendant si longtemps ne sera pas bon marché. Bien que le Trésor n’ait pas effectivement coûté la décision, les mesures de congé ont jusqu’à présent coûté au Royaume-Uni environ 5 milliards de livres sterling par mois.En continuant à soutenir les entreprises, le Trésor propose donc de verser au moins 25 milliards de livres sterling au cours des cinq prochains mois. De plus, l’extension de la subvention aux travailleurs indépendants coûtera 2,8 milliards de livres sterling supplémentaires, portant le coût du programme à 7,3 milliards de livres sterling. Le Brexit allait toujours être coûteux et perturbateur à court terme, en raison de la nouvelle infrastructure nécessaire. , des campagnes d’information et des investissements, mais la forte tension économique causée par la pandémie de Covid-19 a poussé les industries au point de rupture.Si la chancelière continue d’essayer de contrer cela avec des programmes de soutien financier, les demandes sur les dépenses déjà sans précédent du Trésor seront être insoutenable.

Ajax System Répéteur de Signal radio AJAX pour les dispositifs antivol dans le sans-fil AJ-REX-W Répéteur de Signal radio AJAX REX, de couleur blanche, amplifie le débit de tous les dispositifs de sécurité du système d'Ajax et s'occupe de la communication avec le hub. Le répéteur de signal intelligent radio permet aux utilisateurs de placer les appareils Ajax à une distance considérable de la plaque

WINELEC Paire d'extensions de bottes pour bottes 4 cellules PRESS 4 Winelec Paire d'extensions de bottes pour bottes 4 cellule PRESS 4 Winelec Les bottes 4 cellules vendues avec la Press4 Winelec® de Sissel ont une longueur de 76 cm pour une largeur au niveau de la cuisse de 64 cm. Si le diamètre de votre cuisse est supérieur à celui des bottes, vous pouvez opter pour une paire

Lifetime Kit d'extension Lifetime pour abri de jardin PVC 6433 Le Kit extension Lifetime est en polyéthylène avec charpente acier à monter idéalement en même temps que l'abri Lifetime century 6433.

Le 5 Stagioni Préparation pour pizza sans gluten - 3 sachets de 1kg Voici une préparation pour pizzas toute prête idéale pour les personnes qui ne souhaitent pas manger de gluten. Dans cette préparation tout est présent il ne vous reste plus qu'à rajouter la levure et les corps liquide.Elle est composée de matières premières complètement exemptes de lait et de gluten, comme

PANASONIC SDZP2000WXE Panasonic SD-ZP2000. Matériau du boîtier/corps: Polypropylene (PP), Couleur du produit: Blanc, Programmes à faire la pâte et le pain: Pâte, Pain sans gluten, Pâte à pizza. Puissance: 700 W, Tension d'entrée AC: 230 V, Fréquence Croustillant. Délicieux. Fait maisonCroustina va séduire l'amateur de pain qui est en vous. Qu'a-t-il de particulier ? Une pâte délicieusement croustillante préparée et dégustée chez soi. Avec Croustina, vous préparez de manière artisanale toutes sortes de pains savoureux et les façonnez pour leur donner une

MAKITA Coffret de 5 forets pour le bois MAKITA D-47363 Forstner Le Makita D-47363 foret Forstner est un coffret de 5 forets pour percer le bois avec differentes tailles (15, 20, 25, 30 et 35 mm) dans sa boite de rangement.