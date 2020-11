Explorez la tournure dramatique et la trahison du thriller policier de Netflix – .

in

Rogue City, alias Bronx, est arrivé sur Netflix le 30 octobre, mais les fans se sont retrouvés avec des questions sur la fin de Rogue City qui doivent être expliquées.

Netflix est peut-être mieux connu pour ses films et séries basés aux États-Unis tels que Choses étranges et L’Académie des parapluies mais pour répondre à son audience mondiale croissante, le service de streaming propose également une gamme extrêmement diversifiée de contenu.

De la télé-réalité et des séries documentaires aux séries primées et aux films internationaux, il y a toujours beaucoup de choix.

Le dernier film international de Netflix est Rogue City qui raconte l’histoire passionnante d’une unité de police marseillaise qui travaille pour trouver les responsables d’un tournage dans une boîte de nuit.

Cependant, la fin dramatique de Rogue City a laissé les fans avec beaucoup de questions et doit être expliqué.

Rogue City | Bande-annonce officielle | Netflix

mariée

702633

Rogue City | Bande-annonce officielle | Netflix

/static/uploads/2020/10/658351_t_1602489959.jpg

658351

centre

Rogue City sur Netflix

Rogue City, également connu sous le nom de Bronx, est arrivé sur Netflix le vendredi 30 octobre.

Le film de fabrication française raconte l’histoire d’une unité de police anti-gang marseillaise prise au milieu des gangs en guerre de la ville.

Les officiers, dirigés par le peu orthodoxe Richard Vronski, doivent utiliser toutes les méthodes possibles pour découvrir ceux qui se cachent derrière une fusillade dans une boîte de nuit, traitant avec les chefs du crime, la corruption et une unité de police rivale en cours de route.

Netflix

Fin de Rogue City

Après de nombreux rebondissements, Rogue City semble être bien lié à la fin.

Après la mort du flic corrompu Costa, Richard Vronski conclut un accord avec la famille Bastiani pour mettre fin à la guerre des gangs à Marseille.

En échange du carnet de Costa, qui détaillait toutes ses transactions tordues, les Bastianis acceptent de rester bas en Corse.

En plus de cela, Vronski accepte de traiter avec le rival des Bastianis, Frank Nadal.

Ils organisent une réunion et l’équipe de Vronski est capable de tuer Nadal et son équipage. Dans le processus, ils accusent Nadal et sa bande du récent incident à Braméou Creek en plantant des armes sur les lieux.

Le commissaire de police Ange Leonetti, qui faisait l’objet d’un chantage à la corruption, est informé de la nouvelle qu’il est décroché et transmet la nouvelle de la mort de Nadal à la presse.

Après un avertissement sévère d’un policier rival, Stephan Jankovic, Vronski et son équipe se séparent tous et avec Vronski naviguant littéralement vers le coucher du soleil, tout semble se terminer heureux pour toujours.

Mais pas pour longtemps.

Netflix

La torsion a expliqué

Avec l’équipe de Vronski se séparant et le jour semblant être sauvé, vous vous attendez à ce que ce soit la fin du film.

Cependant, alors que Vronski profite de la vie en mer, nous remarquons un hors-bord apparaissant en vue et en approche.

Nous passons ensuite à chaque membre de l’équipe de Vronski à tour de rôle, car ils sont tous violemment tués.

Georges Campana est le premier à être pris pour cible car il a été poignardé en marchant dans la rue et Leonetti est le suivant, noyé dans sa propre piscine par un assaillant inconnu.

Max et Zach sont assis à parler dans une voiture lorsque deux hommes armés apparaissent sur une moto, leur tirant dessus et les tuant tous les deux.

Même les Bastianis ne sont pas en sécurité car leur voiture explose au démarrage du moteur.

Les deux derniers meurtres sont les plus difficiles à supporter car Vronski est abattu avec sa femme Zoé et la fille de Leonetti est confrontée à deux hommes, bien que nous ne voyions jamais son destin réel.

Derrière tout cela se trouve l’officier de police rival de Vronski, le chef adjoint du bureau des stupéfiants Stephan Jankovic, qui passe un appel avant que la fille de Leonetti ne soit attaquée.

Bien que cela ne soit pas ouvertement précisé, il semble que la série de meurtres de Jankovic soit une tentative d’éliminer les policiers corrompus qui ont vu les Bastianis se libérer alors qu’un membre infiltré de son équipe a été tué à la suite des méthodes peu orthodoxes de Vronski.

Rogue City, alias Bronx, est maintenant disponible en streaming sur Netflix après sa sortie le 30 octobre 2020.

Dans d’autres nouvelles, Rogue City se terminant a expliqué: Explorez la torsion dramatique et la trahison dans le thriller policier de Netflix

Partager : Tweet