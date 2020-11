Explorer les différents types de films de super-héros – / Film

Mortel, le nouveau film de Histoires effrayantes à raconter dans le noir et L’autopsie de Jane Doe le cinéaste André Øvredal, est sorti maintenant et raconte l’histoire d’un jeune homme découvrant son propre ensemble de pouvoirs anormaux. Vous pourriez même les appeler des super pouvoirs. Mais est-ce un film de super-héros?

C’est difficile à dire. Il existe des films de super-héros évidents – tous les films Marvel, par exemple – mais la présence d’une personne surpuissante peut également être un point de départ pour explorer n’importe quel genre, quelque chose. Mortel et les films suivants expliquent clairement.

Mortal – Monster Movie

André Øvredal est avant tout un réalisateur de films d’horreur. Mortel n’est pas tout à fait cela, mais Øvredal capture l’expression des superpouvoirs du film avec le vocabulaire d’un film de monstres, un film de monstres géants pour être précis. La figure centrale du film, Eric, contrôle la météo et la foudre à une échelle suffisamment grande pour lui donner l’air divin et effrayant. Quand il se lance vraiment, il a plus en commun avec Godzilla que Thor de Marvel.

Chronique – Images trouvées

Les images trouvées – plus une technique qu’un genre, en réalité – ont connu leur grand moment il y a plus de dix ans, et l’un des résultats a été le film de 2012, la chronique, qui a vu les superpuissances à travers une lentille de première main mise à la terre. Comme beaucoup de films trouvés, l’appareil avait moins de sens à mesure que le film progressait et devenait de plus en plus fou. Néanmoins, c’était encore un peu amusant à l’époque.

Ils m’appellent Jeeg – Drame de la criminalité étrangère

Ils m’appellent Jeeg est un film de super-héros de 2016 en provenance d’Italie qui a joué pendant un certain temps dans des festivals avant d’obtenir une petite sortie en Amérique que la plupart des gens ont probablement ratée. Le fait est que les films de super-héros n’appartiennent pas uniquement à l’Amérique et lorsque d’autres pays prennent des balançoires, vous les obtenez dans des saveurs extrêmement différentes. Tel est le cas avec Jeeg, qui joue structurellement comme un super-héros générique mais comprend des tonnes de trucs de crime sombre qui ne pourraient jamais en faire un tel film ici. De plus, c’est cool de terminer un film avec un protecteur sombre qui veille sur… Rome.

Incassable – Drame familial

La vie est dure. Vous ne pouvez pas vous connecter avec votre enfant. Les émotions se sont refroidies entre vous et votre femme. Vous allez travailler tous les jours, mais vous avez l’impression de devoir faire quelque chose de plus. C’est essentiellement l’histoire de Incassable, sauf que cela implique également un super-héros. Et tandis que les trucs de super-héros font briller une séquence, ils sont mieux exprimés dans des scènes non héroïques, telles que Bruce Willis soulevant des poids avec son enfant ou découvrant qu’il est le seul survivant d’un horrible accident de train. En fait, il a fallu attendre le large, Batman ’66-niveau conclusion que de nombreux publics ont même réalisé qu’ils regardaient un film de «bande dessinée».

Le masque – Dessin animé en direct

Les super pouvoirs ne doivent pas toujours être dignes. Parfois, ils vous transforment simplement en dessin animé. C’est essentiellement ce qui se passe Le masque. Il s’agit d’un masque sauvage qui donne à son porteur des super pouvoirs. D’accord, des super pouvoirs exagérés. Mais bon, être capable d’avaler de la dynamite et de la faire roter de manière comique est une forme d’invincibilité, aussi ridicule soit-elle. Aussi, Le masque était littéralement basé sur une bande dessinée. Affaire classée.

Les Spéciaux – Parodie

D’accord, nous entrons dans la phase James Gunn de cette liste, attachez votre ceinture.

Les films de super-héros n’étaient même pas vraiment une chose en 2000 quand Les spéciaux sortit de. Réalisé par Craig Mazin mais considéré comme un film de James Gunn parce que, je ne sais pas, il l’a écrit et s’y est jeté et y a mis son frère, Les spéciaux agit comme une parodie satirique d’un genre de film qui existait à peine. Sa collection de secousses aux super pouvoirs vaguement utiles ressemble étroitement aux super-héros que nous connaissons et aimons tous, et le film se délecte de les regarder faire des choses quotidiennes banales et se disputer les uns avec les autres.

Super – Drame sur la maladie mentale

Celui-ci a en fait été réalisé par James Gunn, et au lieu de s’amuser à explorer le côté banal de la vie d’un super-héros, cette fois, il explore le type de maladie mentale qui entre dans la vie de super-héros en premier lieu. Rainn Wilson joue Frank, un gars dont la femme l’a quitté pour un trafiquant de drogue. Il décide de s’habiller comme un super-héros et de frapper des gens impolis avec une clé. C’est un justicier comme Batman, mais une version beaucoup plus réaliste, c’est-à-dire qu’il est probablement mentalement malade et en danger. Tous les films de super-héros n’ont pas besoin d’être amusants, mais celui-ci n’est surtout pas amusant. Bien que ce soit plus amusant que cet autre film de bande dessinée dramatique sur la maladie mentale, Joker.

Brightburn – Horreur

James Gunn encore! Cette fois, juste en train de produire. Mais quand même, c’est une autre subversion de super-héros avec son nom dessus.

Cette fois, la question est de savoir si Superman était maléfique. Il s’avère que la réponse est… il tuerait une tonne de personnes et nous aurions tous de très gros problèmes. Il n’y a pas beaucoup de suspense ici, ni aucune substance de type kryptonite qui puisse nous donner un avantage. Nous sommes tous morts, fin de l’histoire. Maintenant, s’ils ont fait une suite où il devait combattre la version de James Gunn de Batman – le gars de Super – nous aurions quelque chose. Quelque chose qui serait terminé en moins d’une seconde.

Logan – Occidental dystopique

Tous ces films X-Men, tous ces triomphes et aventures… et ils ont tous conduit à l’avenir de Logan, une Amérique sombre où presque tous les mutants sont morts et où personne ne s’en soucie. Le professeur X est toujours en vie, mais considérablement diminué. C’est vraiment triste à voir.

LoganCependant, la dystopie n’est qu’un paramètre. Son histoire d’un guerrier âgé et solitaire protégeant un jeune à travers un territoire hostile est une affaire occidentale. Si tu ne me crois pas, regarde tout le temps que le film évoque Shane. Ce n’est pas exactement subtil.

