Explorer le chevauchement de la princesse Mononoke et de Star Wars – / Film

George Lucas a souvent parlé de la façon dont l’anime avait inspiré sa décision de créer Star Wars: La guerre des clones. Lors d’une séance de questions-réponses à la convention Siggraph, il a déclaré à propos de la création de l’installation d’animation à Singapour qui était responsable d’une grande partie du travail sur cette émission: «Beaucoup (d’Asie) essaient encore de passer à l’ère de la 3D. J’ai mis en place un plan pour accélérer le processus et pour y construire la communauté. Je considère également cela comme un moyen de mettre mon pied dans l’anime. «

L’une des principales influences de l’anime sur La guerre des clones était le film fantastique d’animation historique de Hayao Miyazaki Princesse Mononoke. Roger Ebert l’a appelé l’un des meilleurs films de 1999 – l’année de sa sortie aux États-Unis. Le critique du New York Post l’a en fait appelé «le Guerres des étoiles de fonctionnalités animées. »

Alors, comment ce film a-t-il influencé non seulement La guerre des clones, mais servir de modèle pour le treizième chapitre récemment publié de Le mandalorien? Plongeons-nous.

Mononoke-hime

Princesse Mononoke est un fantasme très à la mode Guerres des étoiles, plein d’allégorie et d’archétypes. Le doublage en anglais, qui est très good, a été adapté par Neil Gaiman et le casting de voix qui lui a donné vie en anglais (y compris Billy Crudup, Claire Danes, Minnie Driver, Billy Bob Thornton, Gillian Anderson et d’autres) raconte l’histoire d’un jeune prince nommé Ashitaka. Ashitake est maudit par un esprit vengeur de la forêt devenu fou qui tente de détruire son village. En train de le sauver, il se retrouve mortellement marqué. Il est contraint à l’exil et se retrouve impliqué dans une bataille entre Lady Eboshi d’Iron Town et le grand esprit de la forêt, trois loups, et San, la jeune fille élevée par ces loups.

Il raconte une allégorie compliquée sur la relation compliquée entre l’humanité, le progrès et la nature, un thème commun à travers une grande partie du travail de Miyazaki.

Le film est élégant et austère, son animation et ses belles images améliorent la narration complexe. L’animation peut sembler simple à première vue, mais c’est parce qu’elle est conçue pour servir l’histoire et son monde sans distraction. Et l’histoire qu’il sert est complexe et remplie d’ambiguïté morale, laissant le public se demander comment un équilibre peut être trouvé entre le progrès humain et les besoins de la nature.

Ahsoka Tano

«L’inspiration d’Ahsoka est venue de Mononoke, « Star Wars: The Clone Wars créateur et Le mandalorien l’écrivain / réalisateur Dave Filoni a dit à une foule en 2016 à Célébration de Star Wars Europe. « [Specifically] le personnage San.

Lorsque vous regardez Ahsoka et San en action, les parallèles sont très faciles à voir, avec des fioritures visuelles dans la façon dont ils se déplacent et se battent peut-être le plus évident. Creusez un peu plus et vous verrez plus d’éléments thématiques qui partagent des similitudes entre les personnages. Des concepts originaux pour Ahsoka ont même donné au personnage une jupe comme celle de San, renforçant encore les liens visuels. Cependant, San n’était qu’un point de départ pour Ahsoka, car la jeune Jedi était capable d’évoluer vers quelque chose qui lui était propre.

À ce même panneau à Guerres des étoiles Celebration Europe, Dave Filoni a commenté qu’une fin potentielle pour Ahsoka était fortement inspirée par Princesse Mononoke: les loups de la forêt l’auraient sauvée du sort de l’Ordre 66. Ces loups de la forêt ont fini par trouver leur chemin Rebelles de Star Wars comme Loth-loups, esprits bienveillants, forts dans la force.

Cela montre simplement qu’aucune inspiration ne restera inutilisée.

Le mandalorien

Il semble approprié que Princesse Mononoke a commencé comme le point de départ original pour Ahsoka dans le monde de l’animation et est également devenu une source d’inspiration pour Dave Filoni alors qu’il planifiait ses débuts en direct dans la chair. Chapitre 13 de Le mandalorien, le cinquième épisode de la deuxième saison, présente une Ahsoka beaucoup plus âgée d’une manière qui rappelle à l’un des mêmes esprits et loups vengeurs de la forêt avec lesquels San s’est alliée dans Princesse Mononoke.

Alors que San affronte Lady Eboshi, Ahsoka affronte la magistrate Elsbeth (Diana Lee Inosant). Eboshi et Elsbeth partagent des passés similaires et tragiques. Bien que Lady Eboshi se transforme en un personnage beaucoup plus rachetable qu’Elsbeth, les deux subvertissent la nature à leurs caprices industriels. La dévastation de la planète Corvus a des moments coup par coup qui rappellent aux téléspectateurs les forêts fumantes et les villes animées en Princesse Mononoke.

En fait, il existe de nombreux indices visuels dans la conception d’Iron Town qui se retrouvent revisités dans Le mandalorien, mais avec plus de flare de style Ralph McQuarrie. La forêt retrouve également ces moments. Qu’il s’agisse de personnages silhouettés contre la lune ou de la verdure nue qui se retrouve autour d’Ahsoka dans la forêt, malgré sa dévastation, Princesse Mononoke se sent toujours présent à travers cet épisode.

La finale porte également ces marques. San affronte Eboshi dans une bataille épique qui a toutes les influences du cinéma asiatique sur lesquelles Filoni s’est appuyé pour le combat entre Ahsoka et Elsbeth. La façon dont Ahsoka, à la fois animé et en direct, parvient à trouver un sanctuaire sur les toits et à s’enfuir ressemble à une référence directe au travail du personnage de Miyazaki avec San.

Bien que l’épisode voit des moments d’inspiration provenant de nombreuses autres sources (comme Akira Kurosawa, Extraterrestres, Pierre tombale, et d’autres, comme nous l’avons écrit dans notre revue initiale de l’épisode), il semble rendre l’hommage le plus direct à Princesse Mononoke.

Sur le plan thématique, les idées de progrès industriel versus le saccage du monde naturel sont présentes tout au long de l’épisode. Cela nous demande de nous demander si cette dévastation en vaut la peine, même pour ceux qui soutiennent l’Empire. Qu’est-ce que cela dit à propos de l’Empire qu’ils sont capables de le faire encore et encore et encore?

Nous devons tenir ce miroir pour nous-mêmes, comme le font tous les bons contes de science-fiction et de fées. Que dit-il sur nous que nous continuons à faire ça? Qu’il s’agisse de la destruction de la forêt tropicale pour cultiver de la nourriture bon marché ou du travail d’esclave utilisé pour extraire les minéraux utilisés dans nos appareils intelligents, à quel moment prenons-nous cette position? C’est une question importante. Et c’est toujours le bienvenu quand Guerres des étoiles nous pose ces questions importantes, comme il l’a fait depuis le début.

Princesse Mononoke est un chef-d’œuvre et c’est toujours le bon moment pour le revoir. Actuellement, vous pouvez le trouver en streaming sur HBO Max.

