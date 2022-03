Explication de la fin de The Batman : Que se passe-t-il à la fin du film ?

Cette semaine a enfin vu l’arrivée de The Batman, le nouveau film du super-héros historique de DC, cette fois porté à l’écran par le réalisateur Matt Reeves et avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Waye/Batman.

La version plus policière est présentée dans ce film de près de trois heures dans lequel nous avons un homme chauve-souris sombre qui affronte un énigmatique The Riddler (Paul Dano).

Accompagné de Selina Kyle (Zoë Kravitz) et du policier Jim Gordon (Jeffrey Wright), Batman présente une nouvelle version sur grand écran et ceux qui ont pu voir le film ont été émerveillés par une version moderne du chevalier noir.

Et dans la même veine, ce crime policier impliquant Batman, tel qu’annoncé dans les bandes-annonces, présente un rebondissement remarquable et intéressant, que nous expliquons ici sur Redgol, où vous pouvez également lire notre critique sans spoiler au cas où vous n’auriez pas encore vu The Batman.

Attention spoilers pour The Batman dans la suite. Si vous n’avez pas vu le film et ne voulez pas le découvrir, ne lisez pas ce qui suit.

Fin expliquée de The Batman

Ceux d’entre vous qui ont déjà vu The Batman auront déjà remarqué une grande partie de l’intrigue, mais voici un mini récapitulatif avant d’expliquer la fin.

Un Batman, âgé d’à peine deux ans lorsqu’il descend dans la rue, est invité par son ami flic Jim Gordon à un assassinat, celui de l’actuel maire de Gotham. Grâce à une série d’énigmes, l’homme-chauve-souris et Gordon se lancent à la recherche du tueur, qui se présente plus tard comme le Riddler.

Ce méchant vient affronter et mettre fin à la vie de plusieurs politiciens, se justifiant par la pourriture du système et un sombre secret qui se cache sous la ville.

Batman commence lentement à résoudre l’énigme et, avec l’aide de Selina Kyle et de Gordon, découvre que même ses parents sont impliqués dans un réseau de mensonges dirigé par le mafieux Carmine Falcone, qui, grâce à son pouvoir dans le crime organisé, possède pratiquement tout Gotham.

Quelle était l’arrière-pensée du Riddler ?

L’objectif du Riddler était de mettre fin aux mensonges et non seulement de faire un exemple des personnalités publiques corrompues de la ville, mais aussi de semer le chaos dans Gotham avec ses partisans.

Mais ce n’était pas seulement la haine de la corruption du Riddler, c’était aussi personnel.

Tout commence avec la fondation Wayne Enterprises et les millions de dollars de ressources pour l’orphelinat et la charité. Avec la mort de Wayne, cette fondation a été reprise par la mafia et utilisée comme une réserve d’argent pour faire ses affaires ; ce qui a laissé cet orphelinat, où le Riddler a vécu enfant, sans ressources.

Rappelons qu’on découvre que le père de Bruce a essayé de soudoyer un journaliste pour cacher la vie tragique de sa femme Martha, qui avait des problèmes mentaux et se trouvait à Arkham, une prison connue pour les méchants. N’y parvenant pas et voulant à tout prix que sa femme soit blessée, comme l’explique Alfred (Andy Serkis), il demande l’aide de Carmine Falcone pour intimider le journaliste.

Mais tout cela devient incontrôlable, Falcone prend l’avantage et tue le gars. Connaissant maintenant un sombre secret sur Thomas Wayne, il menace d’aller voir la police. Bien que cela ne soit pas confirmé, Alfred pensait que Falcone avait fait tuer les Wayne.

Au final, toute la corruption qui a commencé avec ce que Wayne a fait pour sa femme, s’est terminée par la disgrâce du Riddler, qui a grandi avec des traumatismes et des problèmes psychologiques, qu’il a en quelque sorte calmés en voyant qu’il avait le pouvoir de vengeance dans la ville.

La corruption a privé le méchant d’une enfance décente, ce qui a déclenché sa rage et sa folie. C’est pourquoi il tue le maire, le commissaire de police et le procureur, qui font tous partie de ce tissu de mensonges qui fonctionnait pour Falcone. Il découvre également l’identité de Batman.

Alors que le Riddler est capturé, il laisse des instructions pour que ses adeptes portent un dernier coup à Gotham City, mais Batman, avec l’aide de Selina et Gordon, parvient à l’affronter et à sauver de nombreuses personnes, dont le nouveau maire.

Que se passe-t-il à la fin de The Batman ?

Dans le final, nous avons une ville inondée, mais que Batman a l’intention de continuer à aider malgré le fait qu’après la mort de Falcone par le Riddler, le crime organisé n’a plus de leader et va se déchaîner.

Pendant ce temps, Selina et Batman se disent au revoir après qu’elle ait décidé de quitter la ville, où ils se séparent dans une dernière image émouvante.

Quant au Riddler, il est attristé de ne pas avoir réussi à atteindre son objectif de détruire la ville, mais un personnage mystérieux apparaît dans la cellule d’à côté.

The Batman est disponible dans les cinémas français depuis le mercredi 2 mars 2022.