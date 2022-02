Explication de la fin de Space Force saison 2

Space Force de Netflix suit l’agence titulaire, qui rassemble les plus grands esprits scientifiques et stratèges militaires pour créer des bêtises de haut niveau. La saison 2 trouve l’équipe réunie et à la suite d’un « incident » impliquant des astronautes américains et chinois sur la Lune. Les choses semblent sombres pour l’agence spatiale et leur mission sur Mars est menacée en raison de coupes budgétaires. Bien sûr, il y a déjà un astronaute à mi-chemin vers Mars, qui se retrouve maintenant sommairement abandonné.

Mais le général Mark Naird (Steve Carell) a tout compris et va de l’avant avec ses fidèles sous-fifres et son homologue scientifique, le Dr Adrian Mallory (John Malkovich). La question est, jusqu’où vont-ils ? Jetons un oeil sur les bouffonneries épiques de la saison 2 de Space Force.

Attention spoilers sur Space Force saison 2

Récap de la saison 2 de Space Force

La saison 2 s’ouvre avec tous les suspects habituels de l’équipe Space Force lors d’une audience gouvernementale. Des accusations sont portées contre Naird pour un incident international impliquant des astronautes américains et chinois et le fiasco vu dans la finale de la saison 1. Le général Kick Grabaston regarde joyeusement depuis la ligne de touche mais est extrêmement déçu lorsque Naird n’a pas d’ennuis. Cependant, Space Force est mis sous probation de 4 mois et leur financement est coupé, ce qui conduit à l’une des meilleures explosions du Dr Mallory à ce jour (où il attaque essentiellement un Humvee militaire !)

Et donc, la mission Mars est annulée faute de fonds, et un astronaute, 9 mois après son vol, se retrouve coincé à mi-chemin de la planète rouge. Ce qui aggrave les choses, c’est qu’il a envie de pizza. Pendant ce temps, de retour sur Terre, Erin explore des alternatives à l’université et fait un paquet bien rangé en utilisant son fonds universitaire pour jouer à la bourse. Malgré tous les efforts de Naird, sa fille décide de prendre une année sabbatique, apparemment inspirée par les récits (graphiques) de Mallory de ses propres jours à l’université.

Des étincelles volent également entre le capitaine Angela Ali et le Dr Chan, qui se retrouvent dans une situation frustrante de vouloir-ils-ne-voudront-ils pas. Cependant, de violentes batailles de robots et le fait de rester coincés dans un ascenseur s’avèrent thérapeutiques pour leur romance naissante. Avec les coupes budgétaires serrées, Naird accepte finalement de faire une promo pour une boisson énergisante, et oui, ça se passe aussi mal que vous pourriez l’imaginer. F. Tony, heureusement (et étonnamment !) sauve la situation.

Fin de la saison 2 de Space Force : Y a-t-il un astéroïde qui se dirige vers la Terre ? Pourquoi la Team Space Force commence-t-elle à chanter ?

La saison se rapproche est un doozy, et le dernier épisode s’ouvre avec les bureaux de Space Force bel et bien piratés. Le distributeur automatique de M&M gratuits est un effet secondaire agréable, mais un satellite américain qui tombe hors de son orbite ne l’est pas. L’équipe se blottit dans le noir et se rend compte que leurs agences chinoises rivales sont derrière l’attaque. La solution? Nous n’entrerons pas dans les détails, mais c’est une solution « Naird » par excellence qui est stupide mais efficace. La menace de l’effondrement du satellite étant écartée, l’équipe est alors ravie d’apprendre que son financement (et ses augmentations) est rétabli.

La saison 2 se termine avec nos membres préférés de la Force spatiale célébrant dans la salle de contrôle. Naird présente l’imposant télescope Hawaii, la dernière acquisition de l’agence. Alors que le flux du télescope est mis en ligne, une image inquiétante apparaît. Un gigantesque astéroïde, fonçant vers la Terre, grossit de plus en plus sur l’écran. Pris de panique, nos héros se mettent à chanter sur la fuite vers les plages tropicales.

Et donc, la saison 2 se termine sur un cliffhanger qui place la jeune agence dans sa position la plus dangereuse à ce jour. N’ayant jamais eu affaire à un astéroïde en approche, tout ce que tout le monde peut faire, c’est le regarder se rapprocher de plus en plus de la Terre. Il n’y a pas de détails sur le temps qu’il reste pour avoir un impact. Considérant que le télescope d’Hawaï est ridiculement puissant, l’astéroïde pourrait encore être loin, ce qui pourrait donner à l’agence des semaines, voire des mois, avant qu’il ne frappe.

Cela étant dit, le danger est toujours bien réel, ce qui se voit dans la réaction de l’équipe. À en juger par leur panique, ils semblent n’avoir aucune idée de ce qu’ils doivent faire, c’est pourquoi ils reviennent au stressbuster secret de Naird – en chantant les tons suaves de « Kokomo » des Beach Boys. Nous avons déjà vu le général faire cela dans quelques situations stressantes. Maintenant, il semble que son équipe ait également adopté la stratégie et, comme c’est souvent le cas avec Naird, même ses stratégies les plus scandaleuses finissent par fonctionner.

Le Dr Chan et Angela Ali se réunissent-ils ? Comment la romance du Dr Chan et Angela Ali a-t-elle commencé ?

Le Dr Chan et le capitaine Angela Ali (promu major à la fin de la saison 2) ont une aventure hilarante qui ne peut littéralement pas être comprise même par les spécialistes des fusées. La romance commence peu de temps après le retour d’Angela d’un voyage tumultueux sur la Lune qui la laisse confuse et légèrement perturbée. Elle passe des heures à jouer de la batterie et continue de jeter ses vêtements par la fenêtre dès qu’ils sont sales (elle appelle les gens qui font la lessive « les vrais héros ».) C’est pendant ces moments déroutants qu’elle trouve du réconfort à Chan, et les deux passent la nuit ensemble dans un hôtel.

Chan est fou d’Angela, mais une mauvaise communication et une maladresse générale conduisent à des folies hilarantes. Les deux se connectent pendant un certain temps mais se séparent ensuite. Une bataille brutale de robots entre les deux aboutit à un combat, conduisant à encore plus de maladresse. Enfin, pendant le piratage chinois, Angela et Chan sont piégés dans un ascenseur et commencent à s’ouvrir l’un à l’autre.

Et donc, à la fin de la saison 2, le Dr Chan et Angela Ali ne sont plus ensemble. Cependant, ils semblent tous les deux ouverts à l’idée, et il semble qu’ils décident de rester à Space Force à cause l’un de l’autre (après avoir initialement prévu de quitter l’agence).

Erin quitte-t-elle Space Force ?

Erin a du mal à comprendre ce qu’elle veut faire de sa vie après que son père, consterné qu’elle joue avec le fonds de son université, ait mis un terme à ses opérations boursières. Après avoir été poussée à donner un entretien à l’université, qu’elle réussit en convainquant l’intervieweur qu’elle n’est pas prête pour l’université, Erin décide alors de prendre une année sabbatique. Les histoires folles du Dr Mallory sur sa propre année sabbatique à l’université ont également attisé le feu, au grand dam de Naird.

Finalement, réalisant que son père inquiet a besoin d’elle pour rester proche, Erin décide de rejoindre le Service forestier du Colorado. Ainsi, elle restera probablement à proximité mais ne sera pas impliquée dans les bouffonneries quotidiennes de l’agence spatiale gouvernementale. Cependant, étant donné que le Service forestier est également une agence gouvernementale, nous pourrions encore voir les chemins d’Erin se croiser avec Space Force, peut-être à cause de quelques disputes entre les deux agences. En fin de compte, il semble qu’Erin ne traînera pas autant dans les installations de la Force spatiale, mais ce n’est pas la dernière que nous ayons vue d’elle.