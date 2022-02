Explication de la fin de Sans Répit : Qui a tué Manuel Barcelo ? Le commissaire Marelli est-il mort ou vivant ?

Le célèbre directeur de la photographie français Régis Blondeau a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le thriller policier français corrompu Sans répit. L’agent Blin du département des homicides a une moralité douteuse. Après un délit de fuite, il se donne beaucoup de mal pour cacher le corps. Cependant, il se rend compte plus tard qu’il est un pion dans un stratagème beaucoup plus vaste impliquant le trafic de drogue et la corruption. L’histoire graveleuse se termine de manière ordonnée, mais vous vous demandez peut-être ce qui se passe dans ces derniers instants enflammés. Si vous avez du mal à discerner l’histoire, permettez-nous de vous aider dans la quête.

Attention la suite de cet article contient des spoilers sur le film Netflix

Récap de Sans Répit

En route pour les funérailles de sa mère, le policier Thomas Blin (Franck Gastambide) rencontre un chien sur la route. Il contourne le chien mais finit par frapper un homme. Il met le corps dans le coffre et menace de sortir d’une barricade de police. Dans l’enceinte de la police, les affaires internes font l’objet d’une enquête pour avoir aidé des trafiquants de drogue. Les associés de Blin, Marc Andrade (Michaël Abiteboul) et Naomi (Tracy Gotoas) jettent quelques bouteilles dans les toilettes. Blin se rend au salon funéraire de sa mère tandis qu’Andrade l’avertit que sa voiture pourrait être fouillée.

Blin conçoit un plan qui consiste à mettre le corps dans le cercueil de sa mère. Il utilise des ballons à gaz pour obstruer la caméra et utilise un petit soldat pour faire glisser le corps à travers le conduit jusqu’à la pièce où se trouve sa mère décédée. Le petit soldat dysfonctionne et commence à tirer, alertant certains ouvriers. Cependant, l’agent de sécurité, qui est jusqu’aux genoux dans un jeu vidéo, ne peut pas quitter son poste, et les ouvriers ont mieux à faire. Blin met avec succès le corps dans le cercueil et le descend dans la tombe. Alors que Blin promet à sa mère décédée qu’il reviendra, il sait peu qu’il devra éventuellement revenir.

Pendant ce temps, la victime du délit de fuite se révèle être Manuel Barcelo (Nabil Missoumi), un trafiquant de drogue recherché. La police visite la scène du crime, où un officier subalterne suggère que les images de surveillance peuvent les éclairer davantage. Malgré la légère corruption de Blin avec du poulet frit, Andrade détecte la Mercedes impliquée dans l’accident – et il sait qu’un véhicule similaire appartient à Blin. D’autre part, Blin reçoit un appel anonyme, où un inconnu prétend connaître le secret de Blin. Blin est mêlé à la corruption et ment, les incidents s’accumulent les uns après les autres.

Sans répit | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Fin de Sans Répit : Qui a tué Manuel Barcelo ?

L’appelant anonyme s’avère être le commissaire Marelli (Simon Abkarian) du Département des stupéfiants. Par un beau matin, alors qu’Andrade et l’équipe se rapprochent de la mort de Manuel Barcelo, un grand type entre dans les locaux et commence à tabasser Thomas Blin. Il s’excuse plus tard, suggérant qu’il a pris Blin pour un voleur. Cependant, la vérité semble tout à fait contraire, car nous reconnaissons sa voix au téléphone. Lorsque Naomi et Andrade se dirigent vers leur chef pour demander justice contre le comportement erratique et violent de Marelli, il les dissuade de faire un pas.

D’un autre côté, Blin et Marelli se retrouvent dans les toilettes – se battant. Marelli laisse tomber le prétexte, demandant à Blin de récupérer le corps de Manuel Barcelo et de le lui apporter. Blin hésite mais embarque plus tard pour la mission. Suivant les ordres du commissaire Marelli, Blin va récupérer le corps de Barcelo et son téléphone. Il découvre des blessures par balle dans le dos de Barcelo et en déduit que le type était déjà mort quand Blin l’a frappé. Depuis la cachette de Barcelo, Blin compose le numéro qui a appelé Barcelo.

Naomi découvre que le numéro appartient à Michael Bourgi, 38 ans, un hacker qui a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour escroquerie et piratage. Blin rattrape Bourgi dans la blanchisserie et apprend que Barcelo et Marelli étaient en affaires ensemble. Marelli et son département ont utilisé la cocaïne confisquée pour fabriquer de l’alcool induit par des drogues exotiques. Barcelo l’a vendu sur le marché international. Lorsque Marelli est devenu un acteur crucial dans le commerce de la drogue, Barcelo a décidé de l’éviter et de s’échapper avec une réserve substantielle. Ainsi, Marelli a tué Barcelo, ainsi que la plupart de ses associés.

Le commissaire Marelli est-il mort ou vivant ?

Après la mort horrible et choquante d’Andrade, Blin décide de donner une leçon au commissaire Marelli. Il attache les explosifs C4 au corps de Barcelo et le livre à Marelli. Après avoir pris congé, Blin active l’explosif, mais Marelli n’en a pas encore fini avec Blin. Il propose à Blin de travailler avec lui et de s’enrichir, mais Blin n’en a rien à foutre. La voiture de Marelli explose peu de temps après, mais Marelli sort de son véhicule sans une bosse sur son corps.

Une bagarre s’ensuit et Blin pointe l’arme de service vers Marelli. En raison du manque de temps, il n’a réussi à faire qu’un seul tour de balle, et une roulette russe improbable se déroule. L’arme se déclenche soudainement et les deux sautent dans le plan d’eau à proximité – ainsi, nous ne parvenons pas à identifier la personne touchée par la balle. Cependant, peu de temps après, on se rend compte que Marelli est décédé, tandis que Blin se retrouve en garde à vue.

Pourquoi la police libère-t-elle Blin ? Quel est le gadget que Naomi lui tend ?

En fin de compte, le commissaire Vaubour et les hauts fonctionnaires conviennent qu’ils ne peuvent pas révéler l’incident au public. Ils décident de ne pas parler de l’incident dans la prémisse. D’ailleurs, c’est plutôt Marelli et non Blin qui a tué Manuel Barcelo, et ils ne veulent pas impliquer Blin dans le meurtre d’un flic corrompu. Par conséquent, la police libère Blin de sa garde à vue et il décide de quitter complètement son emploi. Naomi vient à Blin avec le gadget en forme de rouge à lèvres récupéré de la voiture d’Andrade dans les derniers instants. Bien que la voiture soit abîmée, l’appareil reste indemne.

Naomi informe également qu’elle a réussi sa période de formation et qu’elle est désormais officiellement Madame Lieutenant. Vaubour l’a placée sur le décodage du cas de la mort d’Andrade, bien que l’auteur, Marelli, soit mort. Le film se termine avec Blin visitant une banque secrète, et nous nous rendons compte que le gadget est une clé. Le coffre-fort s’ouvre avec la combinaison d’une clé et d’un code. En parcourant les photos de Barcelo, Blin trouve un certain nombre de navires. Il entre le code – et voilà ! L’énorme trésor de Manuel se dévoile devant lui.