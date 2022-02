Explication de la fin de Inventing Anna : Qu’arrive-t-il à Anna et Vivian Kent ?

La mini-série de Netflix intitulée Inventing Anna suit l’histoire remarquable d’Anna Sorokin, alias Ana Delvey, une jeune mondaine qui grimpe aux échelons supérieurs de l’élite new-yorkaise. Sauf qu’Anna Delvey n’est pas vraiment la riche héritière allemande qu’elle prétend être.

Les stratagèmes scandaleux et le style de vie opulent du personnage titulaire forment un tourbillon social, piégeant divers individus et institutions riches qui sont involontairement attirés par son charme. L’ascension fulgurante d’Anna s’accompagne d’une chute tout aussi dramatique, et un journaliste obstiné essayant de découvrir les secrets de la mystérieuse mondaine forme un récit parallèle intrigant. La fin est une vague d’activités, nous avons donc pensé aider à démêler certains des détails les plus fins de la finale de Inventing Anna. Attention, spoilers dans la suite.

Résumé de Inventing Anna

L’histoire commence avec Anna Sorokin, 26 ans, reconnue coupable de multiples accusations de vol. Vivian Kent, journaliste au Manhattan Magazine, entend parler des différentes institutions financières new-yorkaises qu’Anna a dupées et devient curieuse de l’histoire de la jeune mondaine. Elle obtient enfin une rencontre avec Anna, qui est détenue au centre correctionnel de Rikers, mais l’entretien soulève plus de questions que de réponses. Déterminée à en savoir plus (et à ne pas faire l’histoire générique qui lui a été confiée au travail), Vivian commence à utiliser des photographies publiées sur les réseaux sociaux pour retrouver les plus proches associés d’Anna.

Peu à peu, le conte surréaliste révèle comment Anna a presque obtenu un prêt de 40 millions de dollars auprès de Fortress, l’une des banques d’élite de la ville. Alors que Vivan interviewe des gens et reconstitue le passé récent de son sujet, nous voyons la vie tourbillonnante d’Anna Delvey dans la haute société new-yorkaise à travers des flashbacks détaillés. Ses associés revendiquent tous des sources différentes pour la richesse de sa famille, de son père étant un oligarque russe à sa famille possédant de nombreuses antiquités inestimables. Entourée d’amis artistes et célébrités, hébergée par un riche designer, Anna commence à formuler l’idée d’un club d’art privé réservé aux membres au cœur de New York. Bientôt, elle fait appel aux services de restaurateurs, d’architectes et de conseillers financiers renommés, ce qui donne à son projet une légitimité convaincante.

Cependant, les plus proches d’Anna commencent à se méfier lorsqu’elle refuse de révéler son passé sombre, ce qui la conduit à se brouiller avec plusieurs de ses anciennes fashionistas et célébrités. Notre héroïne se concentre maintenant sur les banquiers de la ville, nécessitant un montant substantiel de 40 millions de dollars pour son projet de club d’art. Elle engage les services d’Alan Reed, un visage bien connu dans le monde financier, augmentant encore sa légitimité perçue. Une série de factures impayées, cependant, suivent Anna, et ses amis Neff, Rachel et Kacy finissent tous par payer divers montants à des occasions distinctes lorsque les virements électroniques de l’apparente héritière allemande refusent mystérieusement de passer.

Fin de Inventing Anna : Combien de temps dure la peine de prison d’Anna ?

Lentement, le réseau complexe créé par Anna commence à s’effondrer alors qu’un nombre croissant de débiteurs (dont Alan Reed) commencent à soupçonner qu’elle est une fraude. Les banques retardent le traitement de son prêt, voulant enquêter davantage sur elle. Finalement, elle est arrêtée après qu’un hôtel ait déposé une plainte à la police contre elle. En attendant son procès, Anna insiste pour embaucher un styliste pour la procédure. Son avocat, Todd Spodek, se bat vaillamment pour son client mais est également exaspéré à plusieurs reprises par ses demandes scandaleuses. Enfin, le procès se termine et malgré l’abandon de certaines des principales accusations portées contre elle, Anna est condamnée et risque la prison.

Vivian Kent reçoit des éloges et de la publicité bien mérités pour sa couverture de l’histoire d’Anna. Initialement sceptique quant à l’histoire, ses supérieurs du Manhattan Magazine la félicitent et discutent avec enthousiasme d’un article de suivi, disant qu’elle peut avoir un bureau si elle le souhaite. Cependant, ses conversations avec Anna et la découverte de l’histoire remarquable changent Vivian. La série se termine par son déploration que la jeune femme entreprenante puisse maintenant passer de nombreuses années en prison.

Et donc, Anna va en prison. Bien que certaines de ses principales accusations (y compris celles impliquant le prêt frauduleux de 40 millions de dollars) soient abandonnées, elle est toujours accusée de vol et est condamnée à douze ans de prison. L’épisode de clôture montre un côté fascinant du personnage titulaire. Alors que son avocat, Todd, tente de convaincre le jury qu’Anna était loin d’être en mesure d’obtenir la charge, la jeune mondaine veut que les gens sachent qu’elle a en fait presque réussi. Il semble presque qu’Anna est d’accord pour aller en prison tant qu’elle n’est pas considérée comme une simple « mondaine stupide ».

Ainsi, à la fin, Todd est capable de débarrasser Anna de sa plus grosse charge. Cependant, le juge et le jury reconnaissent également que la jeune femme est très habile à manipuler les gens, et elle écope donc d’une lourde peine de prison. On ne sait pas si Anna écope de la totalité de la peine de douze ans ou si sa peine de prison est réduite (voici ce qui s’est réellement passé). Cependant, nous savons avec certitude qu’Anna ira en prison, et Vivian déplore même que si la jeune femme écope de douze ans de prison, elle en aura quarante au moment de sa libération.

Que devient Vivian Kent ?

Vivian Kent lutte obstinément pour la majeure partie du récit, essayant de dépasser un scandale qui semble avoir entaché sa carrière. Grâce à des conversations fragmentées, nous apprenons comment Vivian a été licenciée par Bloomberg après qu’une de ses personnes interrogées a affirmé qu’elle lui avait posé des questions juste pour obtenir une histoire juteuse. Reléguée à faire une histoire de routine, Vivian considère l’histoire d’Anna comme sa chance de réparer sa réputation journalistique et suit même la piste jusqu’en Allemagne.

L’article de Vivian sur Anna obtient quatre millions d’impressions uniques, le plus haut que son magazine ait jamais obtenu. Cependant, dans une tournure poétique et ironique, le spectacle se termine avec elle, la réputation restaurée, se sentant pire que jamais. Bien que ses supérieurs recommandent une histoire de suivi, Vivian se sent peinée par le sort d’Anna. Ayant appris à quel point la jeune femme est capable, le journaliste est attristé par le talent gâché. Vivian, comme Todd, pense qu’Anna aurait pu éviter la prison et est bouleversée lorsqu’elle apprend que la jeune femme pourrait passer les douze prochaines années incarcérée.

Qu’advient-il de la Fondation Anna Delvey ?

La Fondation Anna Delvey (ou ADF) est ce qu’Anna envisage d’appeler son club d’art exclusif. Elle rallie plusieurs noms connus pour soutenir son projet et est louée pour son ambition. Lorsque ses investisseurs potentiels envisagent de se rendre en Allemagne pour vérifier les actifs qu’elle prétend détenir, Anna change de tactique et demande un prêt. Bien sûr, elle dit aussi à tout le monde que son fonds fiduciaire (inexistant) de 60 millions d’euros va aider à sécuriser le projet.

Au final, les factures s’accumulant et abandonnées par ses amis, Anna est arrêtée. Bien sûr, une fois qu’on apprend qu’elle est une fraude, ses projets et sa fondation, en général, perdent toute crédibilité. Anna a lancé ADF à partir de rien la première fois et pourrait recommencer avec une autre entreprise si elle en avait l’occasion. Cependant, tous les espoirs pour ADF à New York, comme Anna l’envisageait, sont bel et bien détruits par sa chute dramatique de la grâce publique.