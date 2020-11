Explication des types de courbes de réponse de visée de Modern Warfare

L’expérience de jeu prête à l’emploi pour Guerre moderne sera presque parfait pour le joueur moyen. Mais si vous vous considérez comme un joueur compétitif, vous pouvez appliquer plusieurs ajustements à vos paramètres pour vous donner de légers avantages tout en jouant. Guerre moderne ou Warzone.

En plus de tous les ajustements visuels que vous pouvez apporter pour permettre à votre jeu de mieux fonctionner, vous pouvez également modifier certains paramètres mécaniques pour améliorer votre gameplay. Bien que vous n’ayez aucun problème à suivre un ennemi avec votre réticule, il sera beaucoup plus difficile de le retirer en raison du recul de chaque arme.

Toutes les armes dans Guerre moderne ont différents modèles de recul, et vous devrez passer du temps avec eux pour comprendre comment perfectionner votre objectif. Une option qui modifie vos interactions avec les modèles de recul est la courbe de réponse de visée et Guerre moderne les développeurs ont pris la liberté de le changer de linéaire à standard pour les paramètres par défaut.

Bien que les nouveaux arrivants n’aient remarqué aucune différence, la plupart La morue les vétérans se sont demandé ce qui se demandait dans leur objectif. Puisque l’option «Linéaire» est la norme pour la franchise depuis longtemps, la plupart des joueurs expérimentés ne savaient même pas quel paramètre ils utilisaient.

Cela a finalement conduit à la confusion et a donné à la communauté une chance d’essayer toutes les différentes courbes de réponse de visée.

Quelle est la courbe de réponse à l’objectif Call of Duty: Guerre moderne?

La courbe de réponse de visée ajuste essentiellement l’interaction entre vos sticks analogiques et la réponse que vous obtenez à l’intérieur du jeu. Chaque paramètre de courbe de réponse de visée utilise un algorithme différent qui crée des résultats finaux différents lors de l’exécution et du tir.

La courbe de réponse de visée standard

La plupart des jeux de tir à la première personne sur le marché ont tendance à utiliser le type de courbe de réponse de visée «Standard». La courbe standard compense les erreurs de mouvement en détectant des forces anormalement fortes ou importantes appliquées aux sticks analogiques. Guerre moderne puis contrecarre cela avec un ordre de mouvement dans le jeu dans la direction opposée, ce qui permet à votre écran de rester stable.

Bien que cela soit pratique si vous vous considérez maladroit ou si vous jouez Guerre moderne dans un environnement perturbateur, il peut également vous empêcher d’atterrir des coups de feu.

La courbe de réponse de visée linéaire

Si vous vous demandez ce qui ne va pas avec votre objectif depuis que vous êtes passé à Guerre moderne, vous devrez alors définir Linéaire comme courbe de réponse de visée.

L’option Linéaire correspond au mouvement du bâton de visée avec le taux de visée, ce qui signifie que vous aurez une transaction de mouvement un à un fluide pour toutes les actions que vous effectuez. Il n’y aura aucune résistance par un algorithme en jeu ou aucune accélération.

Bien que Linéaire soit probablement le meilleur réglage pour les joueurs vétérans, les nouveaux arrivants qui se sont habitués à la courbe de réponse de visée standard peuvent avoir l’impression qu’elle est trop sensible lorsqu’il s’agit de détecter les mouvements. Cependant, il est facile de s’y habituer et vous devriez adapter cette nouvelle façon de viser dans quelques matchs multijoueurs.

La courbe de réponse de visée dynamique

Parmi toutes les options de courbe de réponse de visée, «Dynamique» est sans aucun doute la plus étrange. Peu de joueurs l’utilisent, mais ceux qui ont du mal à s’adapter à autre chose. Cette courbe de réponse à l’objectif est principalement destinée aux joueurs qui se décrivent comme hyperactifs sur la carte tout en jouant Guerre moderne.

Si vous faites beaucoup de course et de reconnaissance mais que vous souhaitez garder votre objectif aussi précis que possible le moment venu, la courbe de réponse de visée dynamique sera votre poison. Le paramètre Dynamique combine les deux méthodes précédentes et utilise un algorithme de courbe en S inversé pour accorder une accélération à votre objectif.

Cela signifie que lorsque vous maintenez votre stick analogique enfoncé, votre objectif commencera à accélérer pour faciliter la rotation avec votre appareil photo, mais il ralentira vers la fin pour vous assurer que vous êtes toujours suffisamment précis pour atterrir.

La courbe de réponse de visée dynamique brille généralement Warzone car les joueurs passent plus de temps à explorer que la configuration rapprochée de listes de lecture multijoueurs.

Quelle courbe de réponse de visée est la meilleure?

Il est assez difficile de déclarer une option de courbe de réponse de visée comme la meilleure car elle dépend fortement de vos préférences personnelles.

Capture d’écran via KingZillion

Le tableau ci-dessus montre comment ces trois types de courbes se comportent lorsque vous déplacez votre viseur. La plupart des joueurs vétérans devraient se sentir comme chez eux avec la courbe de réponse de visée linéaire, tandis que les nouveaux arrivants peuvent trouver que s’en tenir à l’option Standard est meilleur pour leur ratio tuer-mort-aide.

Warzone les joueurs doivent absolument essayer la courbe dynamique, qui prend du temps à s’habituer. L’ajustement au paramètre Dynamique peut s’avérer le plus avantageux pour Warzone les joueurs, cependant, puisque la configuration du mode de jeu lui permet d’atteindre son plein potentiel.

Appuyez sur le bouton «Options» de votre manette pour faire apparaître l’interface des paramètres. – Capture d’écran via Activision Assurez-vous que vous êtes dans l’onglet Options du contrôleur. – Capture d’écran via ActivisionSélectionnez la courbe de réponse de visée pour faire apparaître toutes les options et choisissez celle que vous souhaitez essayer. – Capture d’écran via Activision

La modification de la courbe de réponse de visée est relativement facile car c’est l’un des premiers paramètres de contrôleur de la liste.

Appuyez sur le bouton «Options» de votre manette pour faire apparaître l’interface des paramètres.

Assurez-vous que vous êtes dans l’onglet Options du contrôleur.

La courbe de réponse de visée doit être l’une des dernières options de la première catégorie, Contrôles.

Sélectionnez la courbe de réponse à l’objectif pour faire ressortir toutes les options et choisissez celle que vous souhaitez essayer.

Seuls les joueurs de console peuvent bricoler avec ce paramètre car la courbe de réponse sur une configuration de souris et de clavier sera toujours une transition un-à-un.

Si vous recherchez des commandes plus précises pour la configuration de votre souris et de votre clavier, envisagez de réduire vos valeurs de sensibilité ou de vérifier ce que les joueurs professionnels font pour optimiser vos commandes.