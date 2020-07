Explication des nouvelles règles pour le système de rétention des emplois HMRC et quand il se termine

Le gouvernement apporte des modifications au programme de congé pour coronavirus à partir d’août. Il commencera lentement à retirer son aide et à demander aux employeurs de payer plus. Actuellement, le gouvernement paie 80 pour cent des salaires des fonctionnaires en congé, jusqu’à un plafond de 2500 £ par mois. Il prévoit de mettre fin complètement au régime le 31 octobre et diminuera progressivement ses cotisations jusqu’à cette date.La newsletter i coupe le bruitVoici tout ce que vous devez savoir… Qu’est-ce qui change le 1er août? À partir du 1er août, les employeurs devront commencer à payer les cotisations patronales d’assurance nationale (ER NIC) et les pensions les cotisations pour les heures de congé de l’employé. Le gouvernement continuera de payer 80 pour cent du salaire de l’employé. Depuis le 1er juillet, un congé flexible est en place. Cela permet aux employeurs de ramener du personnel à temps partiel, mais ils doivent payer leur salaire pour les jours où ils le font. Le seuil du gouvernement couvre les jours pendant lesquels un employé ne travaille pas, comme l’est le chancelier Rishi Sunak. en charge du régime de congé (Photo: Reuters) Ce qui change en septembre À partir de septembre, l’État réduira le montant du salaire d’un employé qu’il paie de 80 pour cent à 70 pour cent, ce qui ramène le plafond à 2 190 £ par mois. devra payer 10 pour cent du salaire du personnel en congé, plus le NIC ER et les cotisations de retraite. Qu’est-ce qui change en octobre? En octobre, le soutien du gouvernement sera réduit de 10 pour cent supplémentaires, à 60, avec un plafond de 1875 £ par mois .Cela signifie que les employeurs paieront 20 pour cent, plus l’ER NIC et les cotisations de retraite, jusqu’à la fin du régime à la fin du mois. Vais-je être payé moins? Non, ces changements n’affecteront pas votre salaire, ils changent simplement combien le gouvernement paie-t-il, par opposition à votre employeur.Votre employeur continuera à avoir la possibilité d’augmenter votre salaire jusqu’à sa valeur pré-pandémique s’il le souhaite. Ces changements affecteront-ils l’emploi des gens? Au moins 9,3 millions de personnes ont été en congé depuis le début de la p andemic.Martin Lewis, de son équipe MoneySavingExpert, a averti que le gouvernement réduisant ses cotisations salariales pourrait conduire les employeurs à réduire les rôles. «Si votre employeur ne croit pas que votre rôle sera viable, s’il doit commencer à payer pour cela, il est possible que cette escalade des coûts salariaux pour l’employeur pourrait le faire basculer par-dessus bord en cherchant à rendre les employés licenciés », déclare le site consommateur.« Nous espérons que cela ne se produira pas, mais il y a une chance.

