Explication des écrans LED vs LCD

– – – – – – L’expérience télévisuelle d’aujourd’hui est devenue encore plus excitante avec le lancement de plusieurs modèles et fonctionnalités de télévision. Les téléviseurs LED et LCD sont les deux meilleures options que vous pouvez choisir. Mais si vous vous demandez toujours lequel de ces deux est parfait pour vos besoins, ce guide pourrait vous être utile. Dans ce guide, nous vous expliquerons les différences, les fonctionnalités et l’utilisation de ces deux types afin que vous sachiez quels écrans LED transparents et quelle taille de téléviseur acheter. Coup d’œil sur les origines des LED LCD et LED Ce sont les études de HJ Round sur l’électroluminescence en 1907 qui ont ouvert la voie aux découvertes et innovations liées aux LED. Et en 1927, Oleg Losev a créé la première LED. C’est George Destriau qui a découvert que l’électroluminescence pouvait être générée par la suspension d’un isolant contenant du sulfure de zinc. Depuis lors, d’innombrables expériences ont été menées jusqu’à ce que Monsanto produise en masse des LED en 1968 pour la première fois. LCD Les origines de l’écran LCD remontent aux études de Friedrich Reinitzer en 1988 sur les cristaux liquides présents dans les extraits de cholestérol de carottes. En 1962, Richard Williams, un chercheur RCA, applique une tension à de fines couches de cristaux liquides, ce qui permet de contrôler électroniquement les réflexions lumineuses sur les cristaux. James Fergason a inventé la version améliorée de cette technologie en 1969 et l’a utilisée dans les montres. Tableau de comparaison des fonctionnalités des LED et des LCD Consultez le tableau de comparaison ci-dessous pour connaître les principales différences entre les téléviseurs LCD et LED. Caractéristiques Acronyme LCD LED Signification Diode électroluminescente Types d’affichage à cristaux liquides Les téléviseurs LED sont également disponibles en 3 types en fonction de la façon dont leurs mécanismes de rétroéclairage sont fabriqués: a. DEL à matrice complète b. LED de bord c. Les téléviseurs LCD RVB dynamiques sont de 3 types: a. LCD de projection arrière b. Écran plat c. Consommation électrique de la projection avant Contrairement aux téléviseurs traditionnels fabriqués avec des lampes fluorescentes à cathode (CCFL), le téléviseur LED est apprécié pour son efficacité énergétique. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une économie d’énergie de 20 à 30% avec ce produit. La consommation d’énergie dépend de la taille de l’écran. Un téléviseur LCD de 30 pouces utilise 60 watts, tandis qu’un écran de 50 pouces utilise 150 watts. Taille de l’écran Jusqu’à 90 pouces 13 à 57 pouces Durée de vie Environ 100 000 heures Environ 100 000 heures Épaisseur Les téléviseurs LCD avec bord LED rétroéclairé sont plus minces que les téléviseurs LCD CCFL de 1 pouce. Qualité d’image d’au moins 1 pouce Le même type d’écran est utilisé pour les écrans LCD et LED. Par conséquent, la différence de qualité d’image dépend du fait que le modèle utilise un écran bas de gamme ou haut de gamme. Rétroéclairage Disponible pour les deux types de téléviseurs Temps de commutation Rapide Basse résolution Élevé Faible Ration de contraste Faible Utilisation élevée Les deux technologies peuvent être utilisées pour regarder les chaînes de télévision traditionnelles et afficher des publicités. Avant de vous rendre en magasin pour acheter un téléviseur LCD ou LED, assurez-vous de répertorier toutes les fonctionnalités que vous souhaitez, ainsi que votre taille d’écran et votre utilisation préférées. Ensuite, établissez un budget. N’oubliez pas que le coût des deux types de téléviseurs dépend de ces aspects. Un regard plus attentif sur la technologie des écrans Bien que ces deux technologies présentent de nombreuses différences, les écrans de télévision LED et LCD sont assez similaires. Écran LED Un écran LED n’est qu’un autre type d’écran LCD. La seule différence est qu’il dispose de diodes électroluminescentes ou de LED pour son rétroéclairage, au lieu de composants CCFL. Il est livré avec un panneau composé de deux feuilles. Les feuilles sont faites de matériaux polarisants, qui affichent la lumière en fonction de la manière dont les cristaux liquides sont manipulés électroniquement. Les écrans transparents à LED ont trois pixels – rouge, bleu et vert. Et ces trois pixels expliquent la qualité des couleurs de l’écran. Écran LCD Pendant ce temps, un écran LCD est réalisé avec un rétroéclairage LED ou le CCFL traditionnel. Un écran LCD est constitué de cristaux liquides, qui peuvent rendre un écran couleur ou monochrome. En outre, il est livré avec un diffuseur de lumière pour diffuser la lumière uniformément sur le cri pour l’uniformité des couleurs. Les écrans à LED sont présentés comme plus écoénergétiques que leurs homologues CCFL. Il est également plus fin et offre de meilleurs graphismes et une meilleure qualité des couleurs. Conclusion Les écrans transparents LCD et LED peuvent être ce dont vous avez besoin pour améliorer votre visionnage de la télévision à la maison avec votre famille et vos amis. Maintenant que vous connaissez les différences entre ces deux types, vous serez en mesure de décider quel téléviseur acheter pour vous assurer que vos besoins sont satisfaits. – – –

