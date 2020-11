Explication de la scène post-crédits finale de la saison 4 de Fargo

Ce Fargo L’article contient des spoilers pour la finale de la saison 4.

Fargo La finale de la saison 4, «Storia Americana», conclut une saison inégale de la série policière de FX à peu près aussi efficacement qu’on aurait pu l’espérer. L’heure est thématiquement cohérente, même si elle est un peu courte (ce qui peut avoir quelque chose à voir avec le calendrier de production abrégé du COVID-19 des deux derniers épisodes). En vrai Fargo mode, la saison se termine avec beaucoup de nos personnages principaux morts. Josto Fadda (Jason Schwartzman) est tué pour ne pas avoir réalisé correctement le pouvoir de sa propre famille (et pour un simple malentendu avec l’infirmière tueuse Oraetta Mayflower), tandis que Loy Cannon (Chris Rock) est tué pour avoir sous-estimé le pouvoir d’une autre famille.

Dans l’ensemble, «Storia Americana» raconte une histoire assez complète… ou storia. Mais alors, Fargo Le showrunner et l’écrivain de cet épisode, Noah Hawley, décide de donner aux téléspectateurs une autre scène post-crédits pour la route. La scène post-crédit dans «Storia Americana» ramène un acteur et un personnage bien-aimés de la deuxième (et meilleure) saison de la série, et le lie dans le lâche Fargo continuité d’une manière assez efficace. Voici ce que vous devez savoir sur la scène post-crédit de cette finale de la saison 4.

À mi-chemin de la Fargo crédits de la saison 4, l’écran noir cède lentement la place à une route asphaltée fissurée quelque part dans le Midwest américain. Ensuite, la caméra fait un panoramique pour trouver une voiture roulant sur cette autoroute solitaire. Assis à l’arrière de cette voiture n’est autre que Mike Milligan (Bokeem Woodbine). Mike était l’un des antagonistes centraux de Fargo saison 2 – un exécuteur charismatique et bavard envoyé par la foule de Kansas City pour s’occuper de la famille Gerhardt, le syndicat du crime le plus notable de Fargo dans les années 70. La conduite de la voiture est l’un des deux frères Kitchen (Wayne et Gale, interprétés par Brad et Tood Mann), qui ont été les bodymen de Mike.

Alors que Mike regarde par la fenêtre, une scène du fils de Loy Cannon, Michael alias «Satchel», marchant sur la route après avoir échappé aux Faddas, s’estompe et est affichée à côté du visage de Mike. L’implication ici est claire. Comme de nombreux téléspectateurs le soupçonnent depuis longtemps, Michael «Satchel» Cannon est devenu Mike Milligan. Il s’avère qu’être échangé d’une famille criminelle à une autre, expérimenter cette nouvelle famille qui tente de vous assassiner, pour rentrer chez son père biologique juste à temps pour le voir mourir est une formule convaincante pour créer un meurtrier.

Fargo, bénissez-le, n’a jamais hésité à donner des indices sur le destin ultime de Satchel. Dans les premières minutes de la première de la saison 4, l’émission révèle que l’un des premiers gangs de Kansas City est la famille du crime irlandais connue sous le nom de «The Milligan Concern». Cela a déclenché des sonnettes d’alarme pour Fargo fans, qui pensent sans doute toujours à Mike Milligan. Ils connaissaient un type nommé Milligan, et il venait de Kansas City après tout!

Bien sûr, le Milligan Concern ne fut pas long pour ce monde, devancé d’abord par un gang juif, puis par un italien. Le nom a survécu, cependant, sous la forme de Patrick «Rabbi» Milligan (Ben Wishaw). Le rabbin Milligan est ainsi nommé parce qu’il a été échangé par sa famille irlandaise au syndicat de Moskowitz. Après quelques années, Rabbi a aidé son ancienne famille à sortir sa nouvelle et les Moskowitz ont été anéantis. Puis, lorsque la famille Fadda est arrivée en ville, le père du rabbin l’a humilié en l’échangeant à nouveau au lieu de son jeune frère. Le rabbin a ensuite aidé les Faddas à éliminer sa propre famille, y compris lui en exécutant personnellement son propre père.

Tout au long de la série, le rabbin Milligan s’avère être un compagnon précieux de Satchel Cannon, après que Satchel lui-même a été échangé à la famille Fadda. S’il y a quelque chose que Rabbi sait, c’est ce que ça fait d’être échangé dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir entre deux familles criminelles. Le rabbin et le jeune Satchel alias Mike Milligan se sont rapprochés, et quand l’ordre est venu de Josto de tuer Satchel, Rabbi a sauvé la vie du garçon et le couple a pris la route ensemble. Le rabbin a sauvé une fois de plus la vie de Mike, mais dans le processus a été emporté par une tornade (parce que Fargo). Cela a envoyé Mike seul sur la route avec seulement son copain de motel terrier Rabbit pour compagnie.

Mike avait peut-être des yeux sur le retour à une vie «normale» lorsqu’il est finalement arrivé à la maison et a renoué avec son père. Mais tout espoir de cela s’est terminé par un coup de feu de Zelmare Roulette (Karen Aldridge). Mike a vraisemblablement trouvé son chemin dans la vie du crime comme son père. Contrairement à son père, cependant, il n’a pas été en mesure de fonder sa propre famille criminelle. Comme le Fargo La finale de la saison 4 montre clairement que les jours des petites familles de la criminalité touchent à leur fin. La mafia italienne a infiltré à peu près tous les aspects significatifs du crime organisé dans toutes les grandes villes. Tous les autres syndicats du crime serviront au gré de la foule italienne. Et il semblerait que c’est exactement ce que fait Mike Milligan.

cnx.cmd.push (function () {cnx ({playerId: « 106e33c0-3911-473c-b599-b1426db57530 »,}). render (« 0270c398a82f44f49c23c16122516796 »);});

L’adulte Mike Milligan est un négociateur, un diplomate et un tueur très compétent. La foule de Kansas City est heureuse de travailler avec lui parce qu’il fait avancer les choses… et peut réciter habilement «Jabberwocky» de Lewis Carroll de mémoire. Plus tôt dans Fargo saison 4, un personnage nommé Joe Bulo a été présenté à Josto. Joe Bulo est en fait un personnage de Fargo saison 2 (joué par Brad Garrett), et c’est lui qui convainc la famille du crime de Kansas City d’envoyer Mike Milligan au nord pour consolider les choses avec les Gerhardts. Il semble maintenant clair que Joe Bulo introduit cette saison n’était pas un accident et c’est lui qui aide à faire la transition un membre de la famille Fadda, Mike «Satchel» Cannon, plus profondément dans le monde du crime. Et quand Mike entre dans ce monde, il adopte le nom de Rabbi Milligan, l’homme qui lui a sauvé la vie encore et encore.

Chaque saison de Fargo est distincte et doit être appréciée selon ses propres mérites. À travers quatre saisons maintenant, cependant, la série a rempli son modeste canon ici et là. La saison 2 avait précédemment révélé que l’aide de Dodd Gerhardt, Hanzee Dent (Zahn McClarnon), avait subi une chirurgie plastique pour devenir le chef de la mafia Fargo, Moses Tripoli. La saison 3 avait également des liens ténus avec la saison 2, y compris l’existence de M. Wrench. C’est cette révélation de Mike Milligan qui prouve une fois pour toutes à quel point le Fargo le terrier du lapin peut aller.

Le post-Fargo Saison 4 Finale Post-Credits Scene Explained est apparu en premier sur Den of Geek.