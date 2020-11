Explication de la date de sortie, de la bande-annonce et des rumeurs sur l’adolescence sur glace – .

Yuri on Ice: Adolescence sur glace / MAPPA

Une nouvelle bande-annonce pour le très attendu film d’animation Yuri on Ice: Ice Adolescence vient de sortir sur YouTube, mais à quelle date le film devrait-il sortir?

L’anime « Yuri on Ice » de 2016 est sans doute l’une des séries les plus sous-estimées criminellement de mémoire récente.

L’émission n’a peut-être ni l’attrait général ni la grande base de fans de la série classique d’action fantastique, mais Yuri on Ice était l’un des anime les plus mémorables et les plus émouvants que de nombreux téléspectateurs aient jamais vu.

Non seulement il a remporté le « Meilleur film d’animation de l’année » au Tokyo Anime Award Festival 2017, mais d’innombrables distinctions aux premiers Anime Awards de Crunchyroll, notamment « Most Heartwarming Scene », « Best Animation » et « Anime of the Year ».

Suite à la conclusion de la série, il a été annoncé qu’un film d’anime serait produit, alors que savons-nous de Yuri on Ice: Ice Adolescence jusqu’à présent?

Film Yuri on Ice: Bande-annonce

Aujourd’hui, 26 novembre, la bande-annonce officielle de Yuri on Ice: Ice Adolescence est sortie sur YouTube par Avex Pictures, voir ci-dessous.

Cela ne fait que quelques heures depuis la première de la bande-annonce, mais la vidéo a déjà été visionnée plus de 80000 fois – démontrant à quel point la franchise est toujours populaire auprès des fans du monde entier.

La bande-annonce présente certains des visuels incroyables que MAPPA est capable de produire, ainsi que la confirmation de certaines des personnes clés travaillant sur le film:

Sayo Yamamoto en tant que réalisateur et scénariste (Yuri on Ice, Attack on Titan et Redline)

Scénario et design de personnage original par Mitsurou Kubo (Yuri on Ice and Again !!)

Conception des personnages par Tadashi Hiramatsu (Yuri on Ice et Jujutsu Kaisen)

Producteur de musique par Keisuke Tominaga (Yuri on Ice, It Comes et Carole & Tuesday)

Musique composée par Taku Matsushiba et Taro Umebayashi (Yuri on Ice)

Au moment de la rédaction de cet article, la date de sortie de Yuri on Ice: Adolescence sur glace n’a pas été officiellement confirmée, mais le film devrait être diffusé à la fin de 2021.

Malheureusement, le studio d’animation n’a pas révélé de date de sortie officielle, mais le studio d’animation a révélé sur Twitter que la production était «toujours en cours dans le but d’enrichir davantage le film».

«Notre équipe continuera de travailler avec diligence pour livrer un film et partager notre amour et notre dévouement sans faille pour le patinage. Nous nous excusons profondément auprès de tous les fans pour cette circonstance et vous demandons votre généreuse compréhension. » – Comité de production, via Twitter.

Sur la base de la bande-annonce récente et du message de l’équipe de production, une première hiver 2021 est la fenêtre de sortie la plus probable – ce qui convient au thème du film.

Cependant, il y a une chance que Yuri on Ice: Ice Adolescence soit présenté en première dès l’été 2021. Cet article sera mis à jour dès que plus d’informations seront révélées.

Adolescence des glaces: parcelle

Malheureusement, on en sait très peu sur l’intrigue de Yuri on Ice: Adolescence sur glace – en vérité, nous ne savons rien.

La bande-annonce de 2019 montrait un jeune Viktor Nikiforov se produisant aux Jeux olympiques d’hiver, un thème qui a été poursuivi dans la récente bande-annonce.

Nous nous attendons à ce que plus d’informations sur l’intrigue de Yuri on Ice: Adolescence de glace soient révélées dans les prochains mois, probablement aux côtés de la voix officielle du film.

