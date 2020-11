Expirer. Le jour où Donald Trump a été licencié.

Pour ceux qui voulaient sortir de l’émission de téléréalité Trump, cette réponse physique de l’expiration a exprimé notre soulagement.

Dans les rues de New York, Oakland, Los Angeles, Washington, DC, Philadelphie, Saint-Louis – où des célébrations spontanées ont éclaté – la joie du moment était inévitable. Il y avait des klaxons et des signes et de la danse réelle dans les rues. Les jours de suspense qui ont conduit les réseaux à appeler enfin à l’élection de Biden ont éclaté un samedi de novembre ensoleillé et animé lorsque les gens ont parlé, crié et chanté.

Comme le disait Joy Reid, une présentatrice épuisée de MSNBC, à propos de New York: «Cette ville est vivante. Ces gens sont éveillés. Nous sentons que nous pouvons respirer.

Lisez aussi: Barack Obama félicite ses « amis » Biden et Harris: « Je ne pourrais pas être plus fier »

J’ai vécu à New York toute ma vie et je n’ai jamais rien vu de tel pic.twitter.com/KVZakF7F5n – Jessica Valenti (@JessicaValenti) 7 novembre 2020

Une autre commentatrice politique, l’ancienne stratège politique du GOP et commentatrice anti-Trump, Ana Navarro-Cárdenas, a tweeté: «Un poids a été enlevé de la poitrine de l’Amérique.»

Voir les gens éclater en fête dans les rues me procure une joie profonde.

Un poids a été soulevé de la poitrine de l’Amérique.

Cela a été quatre années difficiles et sombres pour beaucoup d’entre nous.

Je ne peux pas penser à de meilleures personnes que @Joe Biden et @KamalaHarris pour nous sortir de ce cauchemar. – Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) 7 novembre 2020

Le président a joué au golf. Une grande partie de l’establishment républicain était silencieux. (Plus à ce sujet plus tard.)

Trump regarde les célébrations de sa défaite alors qu’il revient à la Maison Blanche après avoir joué au golf samedi. (Getty) pic.twitter.com/tj5YSYcWIg – Aaron Rupar (@atrupar) 7 novembre 2020

Mais pour le reste d’entre nous, ceux qui voulaient sortir de l’émission de téléréalité de Trump, cette réponse physique de l’expiration, la capacité de respirer, d’un poids soulevé, a fait écho dans de nombreux endroits, y compris dans la confession émotionnelle de Van Jones sur CNN où il s’est effondré et a pleuré sur l’air.

«Je ne peux pas respirer – ce n’était pas seulement George Floyd,» dit-il en larmes. «Beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas pouvoir respirer. Chaque jour, vous vous réveillez et voyez ces tweets et vous allez au magasin et les gens qui ont eu peur de montrer leur racisme deviennent de plus en plus méchants, et vous vous inquiétez pour vos enfants et vous vous inquiétez pour votre sœur. »

Regardez Van Jones après l’appel de Biden. Regardez ça. pic.twitter.com/Us8jpKu79f – Le recomptage (@therecount) 7 novembre 2020

Lisez aussi: Van Jones de CNN pleure à l’antenne sur la victoire de Biden: « C’est une justification pour beaucoup de gens » (vidéo)

Bien que mon expérience n’approche pas de ce que les Noirs américains ont ressenti au cours des quatre dernières années, j’ai ressenti le même soulagement à l’issue de cette élection – un sentiment qu’en tant que pays, nous sommes allés au bord du désastre et nous nous sommes détournés.

Alors que nous avons passé des jours à regarder le décompte des voix se dérouler, le résultat reste un rejet catégorique de cette présidence. Le vote populaire était massivement en faveur de Biden par au moins 4 millions de voix (jusqu’à présent). Et le vote du collège électoral a été décisif, aussi serré ait-il pu paraître jusqu’à l’appel de samedi. Biden a renversé la Pennsylvanie, a reconquis les États traditionnellement démocrates du Wisconsin et du Michigan, était certain de renverser l’Arizona et pourrait encore renverser la Géorgie. Samedi, le vote électoral de l’Associated Press était de 279 contre 214 pour Trump, quatre États restant à déterminer (Caroline du Nord, Géorgie, Arizona et Alaska).

Il est à noter que nous n’avons pas vu de milices armées. Nous n’avons pas vu Proud Boys. Trump n’a peut-être pas adopté publiquement la conclusion selon laquelle Joe Biden a gagné, mais il n’a pas non plus fait ce que certains avaient craint: il n’a pas incité à la violence, il n’a pas appelé ses partisans à descendre dans la rue et à rejeter la conclusion des électeurs. . Les intimidateurs, lorsqu’ils sont confrontés, se réduisent généralement à une taille normale. Voilà à quoi ça ressemble.

Lisez aussi: Hollywood donne à Joe Biden un titre O: «Les gens ont parlé!

Personnellement, j’attends avec impatience la fin des insultes et des agressions quotidiennes de la plus haute fonction du pays.

Un mot sur le silence béant de la partie adverse. C’est peut-être parce que Trump n’a pas admis que les républicains sentent qu’ils ne peuvent pas féliciter Biden. Mais je pense que quelque chose d’autre est en jeu.

Le visage du pays a changé. La base blanche et pseudo-populiste de Trump est une minorité en déclin. Et les républicains voient «leur» Amérique, leur pouvoir présomptif, leur version de la normale et comment elle devrait être, sombrer dans les brumes de l’histoire.

Ce n’est pas une élection ponctuelle, c’est la prochaine étape sur la voie de ce que l’Amérique est en train de devenir sous nos yeux: diversifiée et pleine d’électeurs non blancs. Dans cette Amérique, à moins que les républicains ne s’adaptent et ne pivotent, ils n’ont pas une prière de maintien du pouvoir sans tricherie, gerrymandering, court-bagage et autres mouvements de pouvoir à court terme. (Et oui, je sais que Trump a remporté plus de votes noirs et latinos qu’en 2016. C’est encore une très petite proportion de ces communautés.)

Cela doit provoquer une grande pause du GOP. Le vice-président élu Kamala Harris est une première dans l’histoire, pas la dernière. Elle suit notre premier président noir, dont tout le monde a dit que l’élection était impossible avant de gagner. Le nombre de femmes noires qualifiées dans la vie publique est stupéfiant – un pipeline de prétendants à venir.

Le changement démographique qui vient est là. Donc, je pense, c’est pourquoi les républicains ont du mal avec le résultat d’aujourd’hui. C’est le chemin que nous avons emprunté. Et ils doivent se demander où ils se situent, comment ils reviennent au pouvoir, dans ce nouveau monde.

En attendant, nous nous félicitons d’un retour dans le pays auquel nous croyons, avec de grandes bouffées de souffle. Namaste.