Expériences animales – 11 expériences excentriques au cours des 100 dernières années

Les expériences scientifiques sont pour le bien des humains, mais certaines d’entre elles sont effrayantes, en particulier les expériences sur les animaux. Les scientifiques peuvent être un peu trop excités pour connaître les résultats et peuvent parfois franchir les limites des morales.

Bien que l’intention des scientifiques soit pure, la méthodologie qu’ils choisissent est étrange et effrayante. De plus, les animaux sont généralement victimes de telles expériences scientifiques. Aujourd’hui, apprenons 11 expériences animales excentriques au cours des 100 dernières années.

Un éléphant sur LSD

Cette expérience animale doit être l’une des expériences animales les plus cruelles et excentriques au monde. Un groupe de scientifiques a pensé donner du LSD à un éléphant en août 1962. Ils voulaient juste voir la réaction des éléphants lorsqu’ils se défoncent. Ils ont injecté 297 milligrammes de LSD dans le corps d’un éléphant.

297 grammes de LSD représentent trois mille fois la quantité requise pour les humains. 297 grammes, c’était un peu trop, même pour un éléphant. Alors que le LSD commençait à agir sur son corps, il a commencé à courir et à paniquer, et il est tombé mort après un certain temps.

Singes macaques rhésus

Harry Harlow, un psychologue comparatif, a commencé des recherches sur l’isolement et la dépression après la mort de sa femme. Il a utilisé des singes macaques rhésus pour son expérience qui a été menée dans les années 1970.

Il a isolé 16 bébés singes de leurs mères après leur naissance. Il a mis les bébés singes dans des cages métalliques séparées, ce qui les empêchait de voir l’extérieur séparément.

Quatre des bébés singes sont restés dans la cage pendant 30 jours; les quatre suivants sont restés 6 mois, et les quatre derniers sont restés 12 mois. Le résultat – les bébés singes sont devenus extrêmement antisociaux, perturbés et incapables d’avoir des relations sociales ou sexuelles appropriées.

L’expérience excentrique ne s’est pas arrêtée là. Les bébés singes femelles ont dû endurer des casiers de viol où des singes mâles violaient les singes femelles. Certaines d’entre elles sont devenues mères et ont ignoré leurs bébés. Mais une singe femelle en particulier a tenu la tête du bébé sur le sol et a grignoté les doigts et les pieds du bébé sans broncher!

Ramener les morts

Robert E. Cornish, un scientifique américain, voulait ramener les morts. En 1933, il utilise une bascule pour faire revivre les morts. Il a expérimenté sur 4 chiens et les a nommés Lazarus 1, 2, 3 et 4. Il les a placés sur la bascule, ce qui a fait bouger le sang (pour qu’il ne coagule pas).

Il a injecté de l’adrénaline et des anticoagulants dans le sang et a ressuscité deux chiens – Lazarus 1 et 2. Ce fut un succès, mais les deux chiens ont été réanimés aveugles et avec plusieurs dommages mentaux. Ils ont dû être endormis à cause de graves lésions cérébrales.

Il a essayé des humains morts mais a échoué. Un prisonnier condamné à mort s’est porté volontaire pour cette expérience, mais l’autorisation de la police a été refusée. Grâce à ces expériences, Cornish s’est vu montrer la porte de l’Université de Californie.

Greffe de tête de singes

Dans les années 1970, Robert Joseph White, un neurochirurgien américain, a sectionné la tête d’un singe sain et normal, puis l’a attachée à un singe différent. Les nerfs crâniens n’étaient pas endommagés et le nouveau système circulatoire pompait le sang vers le cerveau. La greffe de tête a réussi.

La tête de singe a même essayé de mordre le doigt d’un des membres du groupe de l’équipe de White. Mais le singe ne pouvait pas bouger son corps car le cerveau n’était pas attaché à la moelle épinière car il n’y avait pas de méthode connue à l’époque. Un autre problème était le rejet immunitaire. Le singe n’a vécu que 9 jours et a succombé à la mort.

White pratiquait en outre sur des cadavres humains dans une morgue. Cette expérience était cruelle, mais elle a ouvert la voie à la possibilité d’une greffe de tête d’humains qui fait encore l’objet de recherches pour en faire une réalité un jour.

Souris vacante

Elle a également été appelée oreillette parce qu’une oreille s’est développée sur une souris, grâce aux scientifiques. Les scientifiques ont injecté les cellules cartilagineuses dans la souris. Les cellules se sont développées chez la souris sous la forme d’une oreille humaine. L’expérience a été menée en 1997.

Même à l’ère pré-Internet, l’image est devenue virale. Il y a eu de nombreuses protestations contre le génie génétique. Assez drôle, l’expérience n’a jamais utilisé le génie génétique par les scientifiques. C’est l’une des très rares expériences animales qui n’a pas fait beaucoup de mal à l’animal.

Hybride de singe et d’homme

Dans les années 1920, un scientifique soviétique, Ilya Ivanov, a décidé de produire un hybride entre un singe et un être humain. Il a essayé de faire des singes enceintes avec du sperme humain plusieurs fois. Il a échoué. Il a ensuite essayé d’imprégner les humains avec le sperme d’un orang-outan. Il a même échoué cette fois.

Il y avait une théorie selon laquelle il avait fait ces expériences pour lever une armée de ces hybrides qui l’aideraient à convaincre / persuader / contraindre l’Europe à accepter le communisme. Aussi fou que cela puisse paraître, en réalité, personne ne sait avec certitude pourquoi il a mené des expériences aussi étranges. Cela doit être l’une des expériences animales excentriques jamais menées.

Chaton Frankenstein

Karl August Weinhold était un scientifique allemand qui pensait que notre cerveau était comme une batterie attachée avec des fils (système nerveux). Il voulait prouver son point de vue et en 1817, il a effectué son terrible expérience sur un chat.

Il a d’abord tué un chaton de trois semaines en se coupant la tête. Il a ensuite attaché tous les fils au système nerveux et a allumé l’électricité. Il a même inséré des bâtonnets d’argent et de zinc, chacun dans sa moelle épinière. Le chaton était vivant, ouvrit les yeux, leva la tête, se leva, sauta et coula épuisé.

Araignées sous drogues

La NASA, en 1995, a voulu comprendre l’effet de différents médicaments sur la capacité de tissage des araignées. Ils voulaient voir quel médicament était le plus nocif pour les humains.

Ils ont testé les effets du LSD, de la vitesse, de la marijuana et de la caféine sur les araignées. Les araignées ont tissé une toile magnifique mais inefficace lorsqu’elles étaient riches en LSD, une toile efficace mais incomplète lorsqu’elles étaient riches en marijuana.

Quand ils étaient rapides, leur vitesse de tissage augmentait, mais ils laissaient d’énormes écarts importants entre les deux. Le tissage de toile le plus horrible a été observé lorsqu’ils étaient riches en caféine. Les toiles d’araignées n’étaient ni belles ni efficaces!

Fixation de la tête des dindes

Dans les années 1960, des biologistes turcs de l’Université d’État de Pennsylvanie ont observé que les dindes mâles s’accouplaient avec un modèle réaliste de dindes femelles. Ils voulaient voir le stimulus minimum requis par les mâles pour s’accoupler avec les femelles.

Ils ont commencé à retirer chaque pièce à chaque fois, et le résultat n’a pas changé. Ils ont enlevé les plumes, les ailes, les pieds, la queue, etc. et les mâles ont continué à accoupler ces «femelles». Enfin, le mannequin n’avait que la tête et les dindes mâles continuaient à s’accoupler!

Les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis une vraie tête coupée de dinde femelle, une tête de dinde mâle, une tête de dinde flétrie de deux ans et une tête en bois. Les mâles ont essayé de s’accoupler avec chacun d’eux!

Les biologistes pensaient que la fixation de la tête des dindes mâles était liée à leur style d’accouplement. Lorsque les mâles s’accouplent avec des femelles, les mâles recouvrent entièrement le corps des femelles, ne laissant que la tête visible. Donc, c’est comme une zone érogène pour eux. C’est certainement l’une des expériences sur les animaux les plus folles jamais menées!

Méduse dans l’espace

Le Dr Dorothy Spangenberg de l’Eastern Virginia Medical School a voulu connaître les effets de la gravité sur les humains nés dans l’espace. Elle et son équipe ont envoyé 2478 bébés méduses avec l’équipage de la navette spatiale Columbia dans l’espace. À la surprise de tous, les méduses ont non seulement survécu, mais ont très bien prospéré, et leur nombre est passé de 2478 à 60 000.

Ils ont été ramenés sur terre et les méduses nées dans l’espace ont connu le vertige. Les scientifiques ont ensuite découvert que même les humains ressentiraient la même chose que les méduses et que les humains ressentiraient de la même manière la gravité.

L’intimité du dauphin avec un humain

John Lilly était un chercheur sur les dauphins. Il a publié un livre intitulé The Mind of The Dolphin en 1967. En cela, il a mentionné l’intimité de son assistante Margaret Howe avec un dauphin mâle.

Margaret est restée dans une maison inondée pendant 6 mois avec le dauphin mâle. Elle jouait avec le dauphin et essayait d’enseigner quelques mots d’anglais. Le dauphin est devenu si amical qu’il a commencé à faire des avances sexuelles!

Elle a même caressé la «virilité» du dauphin avec ses mains et ses pieds, même lorsque d’autres étaient autour. Le financement ne s’est pas arrêté lorsqu’ils ont appris cela, mais il s’est vite arrêté lorsque l’État a appris que Lilly utilisait du LSD sur les dauphins pour les faire parler.

