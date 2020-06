Expansion d’automne de Destiny 2 Year 4 dévoilée le 9 juin

Prenez vos vestes d’hiver, les choses sont sur le point de se refroidir. Bungie taquine le Destiny 2 expansion à l’automne, avec une révélation complète prévue pour le 9 juin, jour du début de la dernière saison de cette année. On dirait que nous nous dirigeons vers la lune d’Europe, un corps céleste glacé qui abriterait la crypte de la pierre profonde (qui a une tonne de liens avec la création d’Exos et des implications pour Cayde-6). Les taquineries ont commencé avec un post désormais supprimé publiquement mais toujours accessible si vous connaissez le lien sur le site officiel destin Instagram.

Cette courte vidéo présente Eris Morn en train de marcher dans la neige de ce que beaucoup supposent être Europa, une lune de Jupiter. Elle cherche clairement quelque chose. Elle lève la main et utilise la lumière pour la protéger de la tempête. Elle atteint… quelque chose. Coupé à la date de révélation du 9 juin. L’imagerie imite beaucoup l’original destin teaser où les astronautes sur Mars ont découvert le voyageur. Quoi qu’Eris ait trouvé, c’est grand.

Les joueurs attendaient avec impatience que le teaser soit réellement mis en ligne et confirmé par Bungie, mais à la place, le développeur a laissé tomber une toute nouvelle bande-annonce aujourd’hui. Celui-ci présente le Drifter pilotant un plus petit jumpship hors du Derelict (son plus grand navire où Gambit s’ouvre). Alors qu’il s’approche de la surface d’Europa, il lance une pièce Gambit enflammée entre ses doigts. La scène revient une nouvelle fois à la date de révélation du 9 juin à 9 h 00. Vous pouvez regarder ce teaser en entier ci-dessous:

Il donne également un site à visiter qui ne dispose actuellement d’aucune information autre que la reconfirmation de la date de révélation, en disant « Branchez-vous pour le prochain chapitre de Destiny 2. » Le 9 juin est le coup d’envoi de la saison 11, concluant la saison actuelle du scénario digne qui a le Tout-Puissant fonçant vers la dernière ville. On sait très peu de choses sur la saison 11, mais les vaisseaux Pyramid arrivent clairement. Avec la nouvelle façon de raconter des histoires de Bungie, il est difficile pour l’entreprise de commercialiser ce qui va suivre sans gâcher les aspects actuels du récit. Bien que nous ne sachions toujours pas comment la saison 10 se terminera ou ce que la saison 11 entraînera, nous savons maintenant que la saison 12 – et finalement l’année 4 – de Destiny 2 nous emmènera en Europe. Bungie s’est beaucoup amélioré dans le mystère du jeu après des événements publicitaires excessifs et des rythmes narratifs plus tôt dans la feuille de route de cette année.

Le 9 juin devrait alors être un grand jour, les deux nous donnant un aperçu de la nouvelle Destiny 2 expansion à l’automne et à la saison même du contenu qui sera lancé ce jour-là. Est-ce ce que le chanteur de Zavala, Lance Reddick, enregistrait? Il est également possible que cela puisse enfin nous donner des détails sur la façon dont Bungie prévoit de déplacer le jeu sur les consoles de prochaine génération, que nous savons venir.