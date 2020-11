EXP Esports remporte la Free Fire Continental Series Asia 2020

Image via Garena

EXP Esports a été couronné champion de la Feu libre Continental Series (FFCS) Asia 2020 aujourd’hui. L’équipe s’est classée de justesse en tête des classements, ne terminant qu’un point devant l’équipe classée deuxième, Kings of Gamers Club.

Le FFCS Asia avait un prize pool de 300 000 $. Avec la victoire d’aujourd’hui, EXP Esports recevra 80 000 $. La Continental Series a remplacé la World Series cette année en raison de la pandémie COVID-19. Outre l’Asie, le FFCS est organisé pour les Amériques et la région EMEA.

Connexes: victoire de Team Liquid Feu libre Série continentale Amériques 2020

EXP Esports s’est rendu à l’événement lors des play-ins FFCS la semaine dernière où ils ont terminé à la deuxième place, derrière King of Gamers Club. L’équipe thaïlandaise a réussi à les battre aujourd’hui, en terminant en tête du tableau de classement avec 161 points et 41 victoires. King of Gamers Club est arrivé en deuxième position avec 160 points et 40 attaques décisives.

Les trois meilleures équipes du FFCS Asia se sont qualifiées pour le tournoi grâce aux play-ins. Voici le classement général de la compétition.

Les équipesPointsTue1.EXP Esports161412.King of Gamers Club160403.RRQ Hades133264.EVOS Esports133335.EV Thailand102276.Heavy99147.Geek Fam99168.Total Gaming Esports70179.Burst The Sky551610.House of Blood501111.V Gaming 45Eight12.Team Knights15Team Knights15Three