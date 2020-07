Existe-t-il une date de sortie de la saison 5 de Money Heist? Quels seront les changements dans Cast & Plot? Toutes les nouvelles mises à jour sont ici !!!

Money Heist est une série télévisée dramatique espagnole sur le crime créée par Alex Pina pour Netflix. Cette série a été une émission la plus regardée sur Netflix. Les adeptes sont très enthousiastes et prêts pour une nouvelle saison de thriller dramatique. Alex Pina avait confirmé dernièrement que les travaux sur la saison 5 avaient commencé. Selon toute probabilité, la cinquième partie de l’émission Money Heist sera un drame passionnant et passionnant. Cette série se compose de deux grands vols qualifiés dirigés par le professeur, une personnalité de Money Heist. Le lieu de chaque vol est la Monnaie royale d’Espagne et l’institution financière d’Espagne. Initialement, il était délibéré de créer la série en seulement deux saisons et prétendait se dérouler sur 15 épisodes. Cependant, il a été prolongé après que Netflix a reçu ses droits de streaming en 2017. Money Heist Saison 5: Scripting commencé Le scénario de la saison 5 de Money Heist a été lancé par Alex Pina. Il l’a révélé en publiant un article sur Instagram dernièrement avec la légende « Ecrire La Casa De Papel 5. » Date de sortie La date de sortie n’a pas été informée mais. Parce que l’écriture des scripts pour la cinquième partie de Money Heist a été simplement commencée, il va être difficile de faire des hypothèses sur la date de sortie de Money Heist saison 5. Néanmoins, en raison de la pandémie mondiale, le commerce a commencé. travailler avec beaucoup de soin et de précautions. Donc, selon toute probabilité, la saison pourrait également sortir à l’automne 2021. Distribution Les acteurs les plus susceptibles de revenir dans la saison 5 sont: Tokyo interprété par Úrsula Corberó, professeur El interprété par Álvaro Morte, Lisbonne interprété par Itziar Ituño, Rio interprété de Miguel Herrán, Denver interprété par Jaime Lorente, Stockholm interprété par Esther Acebo et Helsinki interprété par Darko Peric. Plot Money Heist Saison 5 Rien n’a été rapporté concernant l’intrigue. Néanmoins, au cours de l’ultime seconde de la saison quatre, Lisbonne a été protégée, mais Alicia Sierra avait mis un pistolet sur la tête du professeur. La saison 5 commencera par la conclusion brutale et les fans apprendront à connaître la chance du professeur.

