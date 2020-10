Existe-t-il des fantômes? L’histoire peut dire oui. Voici pourquoi les apparitions sont probablement «  réelles  »

Histoire étrange | 29 octobre 2020

Que se passe-t-il après notre mort? C’est une question qui hante l’humanité depuis que nous avons pris conscience du concept de mort, avec des réponses allant d’un vide de non-existence à diverses hypothèses religieuses à La rancune. Aussi improbable qu’une hantise puisse paraître à l’esprit scientifique, il semble étrange que les affirmations à ce sujet aient surgi à travers l’histoire. Que voyaient-ils réellement? Les fantômes existent-ils?

Psychose pieux

En 1917, Sigmund Freud a émis l’hypothèse que les personnes qui voyaient les fantômes de leurs proches décédés étaient en fait embourbées « pieux psychose», Ou un épisode fugace de folie provoqué par leur propre désespoir. Il croyait que les patients qui étaient convaincus qu’ils pouvaient sentir leur être cher mort, entendre leur voix ou parler avec eux étaient cliniquement dépendants de la personne en question, donc rAu lieu d’enquêter sur leurs allégations, il leur a conseillé de passer à autre chose et d’éliminer les morts de leur vie.

La société pour la recherche psychique

Que ses conclusions soient solides ou non, Freud peut avoir été sur quelque chose avec le concept de deuil se manifestant physiquement. Certains ont émis l’hypothèse que ce que ces gens vivaient – et vivent encore aujourd’hui – est simplement une accumulation de chagrin et d’énergie psychique que la science n’a pas essayé de quantifier parce que c’est trop «là-bas». Après tout, jusqu’à ce que nous ayons les bons instruments pour les mesurer, des choses comme les ondes radio et les particules atomiques semblaient tout aussi farfelues que les fantômes.

En fait, les expériences paranormales supposées peuvent être beaucoup plus répandues qu’on ne le croit généralement parce que les gens craignent de paraître dingue s’ils le disent à quelqu’un. jen 1889, London’s Society for Psychical Research (ou SPR) demandé à 410 volontaires s’ils avaient été témoins d’une apparition spectrale, et 13% de leurs sujets admis avoir vécu le phénomène. Après sLes enquêtes imilar menées aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Russie et au Brésil ont donné 17 000 réponses, le SPR a conclu que 7 à 19% de la population seront témoins de ce qu’ils perçoivent comme un événement paranormal au cours de leur vie. Le philosophe éthique Henry Sidgwick a noté que beaucoup de gens qui prétendaient voir une apparition voyaient un être cher près du moment de leur mort:

Il y a une accumulation marquée de cas au moment du décès. Ils surviennent au cours d’une maladie mortelle, que celle-ci soit connue ou inconnue du patient, à une fréquence croissante à l’approche du décès – le plus grand nombre étant signalé comme survenant au moment ou à peu près au moment du décès lui-même.

Ce n’étaient pas des cinglés cherchant à se promener dans des maisons hantées. le SPR étaient des gens de science, désireux de sonder les profondeurs de l’esprit humain. L’un des membres était Alfred Russel Wallace, co-développeur de la théorie de l’évolution, qui s’est heurté à Charles Darwin pour savoir si la sélection naturelle expliquait ou non la conscience.

Existe-t-il des fantômes?

La conclusion du groupe selon laquelle un pourcentage important de la population a eu l’intuition que de mauvaises choses arrivent aux personnes qu’il aime suggère l’existence d’une énergie télépathique dans l’éther que certaines personnes sont simplement plus habiles à exploiter, bien que par accident. Dans certains cas, cette énergie semble prendre la forme d’une vision, mais il est tout aussi possible d’être le son d’une voix ou la façon dont la chemise d’une personne sentait un jour particulièrement important.

Tout cela ressemble à du hokum, mais c’est simplement parce qu’il n’y a aucun moyen de prouver ou de réfuter une vague sensation. Sans les outils appropriés pour mesurer cette énergie théorique, personne dans le SPR ne pourrait comprendre exactement comment les gens pourraient accidentellement se connecter au monde télépathique avec leurs émotions, alors l’étude s’est en quelque sorte terminée là. Au début du 20e siècle, le domaine de la psychologie essayait de s’éloigner du mysticisme sous quelque forme que ce soit, ils ont donc arrêté d’enquêter sur la possibilité d’une vie après la mort, même sous forme d’énergie.

Cultures non occidentales

La psychologie occidentale a tendance à contourner la croyance aux fantômes, mais en 1996, le psychologue Dennis Klass a proposé de tisser les souvenirs des morts avec les interactions des vivants pour les aider à se remettre de leur chagrin. Plutôt que de couper tous les liens avec un être cher décédé, comme le conseillait Freud, Klass pensait qu’il était important que les gens restent en contact avec les morts. Un chercheur étudiant les veuves qui ont continué à interagir avec leur conjoint expliqué:

Les veuves qui continuaient à avoir de vives illusions de percevoir le défunt ne différaient pas des autres veuves de l’étude dans leur acceptation de la mort … Elles ne semblaient pas non plus être plus isolées socialement ni se percevoir comme plus abandonnées. Ils semblaient plutôt être meilleurs dans ce style d’expression du chagrin, plus l’acceptant et plus convaincus de sa signification.

Ce type de conversation continue avec les morts comme moyen de surmonter le deuil peut ne pas correspondre à la psychologie occidentale, mais il va de pair avec les traditions des non-occidentaux. Dans une Rituel japonais, les gens laissent de côté la nourriture et les bougies pour les morts, ce qui semble les préparer psychologiquement à faire face à un grand changement émotionnel. Les scientifiques étudient toujours les effets psychologiques du deuil dans le monde entier, mais «à ce jour», selon un chercheur, « aucune étude n’explore spécifiquement les corrélats neurofonctionnels des phénomènes hallucinatoires visuels dans la population endeuillée. »