Exemples de photos de Google Pixel 4a publiées: spécifications, fonctionnalités et date de lancement

En mars, nous vous avons montré une vidéo pratique de Google Pixel 4a divulguée qui révélait à peu près ce que vous vouliez savoir sur le prochain téléphone Pixel de milieu de gamme.

Selon GadgetsNow, Google ne devrait pas générer l’appareil officiel avant. À l’origine, nous pensions que le géant de la technologie pourrait déballer le Pixel 4a lors de la conférence annuelle des développeurs Google I / O qui devait avoir lieu du 12 au 14 mai dans l’amphithéâtre Shoreline de Mountain View, en Californie. Cependant, Google a été contraint d’annuler le séminaire et pourrait finir par l’héberger en ligne.

Une fois que le moulin à rumeurs a commencé à faire des heures supplémentaires l’année dernière, des images et des spécifications de ce Pixel 3a et Pixel 3a XL ont été divulguées, beaucoup pensaient que Google était devenu fou. Pourquoi faire un Pixel de milieu de gamme, disent ces non-diseurs. Cependant, tel qu’il était, c’était un coup de génie.

Au prix de 399 $ et plus, la série Pixel 3a est livrée avec le même appareil photo arrière situé sur la ligne Pixel 3. Cela a amené les consommateurs intéressés à acheter un smartphone avec un appareil photo phare, mais à un prix moyen. À fini par obtenir un grand succès pour Google.

Google ne fournit qu’un seul modèle de milieu de gamme cette année, le Pixel 4a

Cette saison, Google devrait créer une version intermédiaire, le Pixel 4a. Le nouvel appareil sera équipé d’un écran OLED de 5,81 pouces avec une résolution de 1080 x 2340; qui se traduit par un rapport d’aspect de 19,5: 9 avec votre téléphone. Nous aimerions vous dire que l’écran a exactement le même taux de rafraîchissement de 90 Hz que le Pixel 4, mais nous ne pouvons pas. Sous le capot se trouve votre plate-forme mobile Snapdragon 730 avec 64 Go / 128 Go de stockage et 6 Go de RAM LPDDR4.

Caractéristiques et spécifications de Google Pixel 4a

La batterie de 3080 mAh selon la rumeur a vraiment une plus grande capacité que la batterie de 2800 mAh que vous verrez dans le Pixel 4, et elle se chargera à 18 W. Nous devrions voir une caméra selfie perforée de 8 MP orientée vers l’avant et à l’arrière une caméra 12,2 MP; comme vous le savez probablement maintenant, c’est le logiciel de traitement de Google qui fournit la sauce clé en ce qui concerne la photographie sur presque tous les appareils Pixel. Les choix de couleurs seront Barely Blue et Simply Black.

Se que no es una comparación pareja, pero con ella lo que deseo demostrar es que más MP no es significado de más calidad. PD: Las imágenes con el # RedmiNote7 fueron hechas con la #GCam 😉 https://t.co/e21iKOp7Mp – Julio Lusson (@julio_lusson) 1 mai 2020

Un tweet de l’ensemble qui a divulgué la vidéo pratique Pixel 4a susmentionnée en mars prétend révéler des échantillons de photos dans le Pixel 4a par rapport à l’appareil photo 48MP du Redmi Note 7. Les photos prises avec le Pixel 4a (sur le côté gauche de leurs images intégrées) sont plus nettes avec des couleurs plus réalistes à l’intérieur et à l’extérieur.

Des prix

Cette saison, le Pixel du milieu du siècle comprend un nouveau concurrent de l’iPhone SE Apple de deuxième génération. Également au prix de 399 $ et plus, le dernier iPhone SE a l’avantage d’être propulsé par le même chipset A13 Bionic qui force la collection iPhone 11.

Et tandis que le nouvel iPhone SE transporte également un seul appareil photo 12MP sur son panneau arrière, Apple déclare que la combinaison d’un nouveau processeur de signal d’image (ISP) et des capacités d’IA de ce chipset A13 Bionic fait de son appareil photo 12MP le meilleur vivaneau unique trouvé sur l’arrière de n’importe quel smartphone.

Plus tard cette année, Google annoncera le Pixel 5 ainsi que le Pixel 5 XL. Au lieu que cette plate-forme mobile Snapdragon 865 pilote les deux modèles, Google devrait équiper la paire avec le chipset Snapdragon 765G.

Il ne fournit pas le fonctionnement de ce Snapdragon 865 Bien que ce dernier soit intégré à l’aide d’un processeur de modem 5G. C’est une situation intrigante car il est difficile de comprendre quel est le plan de jeu de Google. Après que beaucoup aient pensé que la société cherchait à affronter Samsung et Apple, il semble que Google se retire de ce plan et se rend à eux.

