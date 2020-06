Exclusif: «DC Daily» annulé sur le service de streaming DC Universe

DC Daily a été annulé par le service de streaming DC Universe et se prépare à diffuser son dernier lot d’émissions au cours des prochaines semaines, Collider a appris exclusivement.

DC Daily a été créé en septembre 2018, offrant aux fans de DC des nouvelles, des interviews et des discussions de groupe approfondies sur les films et les émissions de télévision de DC. Le spectacle a présenté une gamme variée d’hôtes bien informés au fil des ans, de Hector Navarro et Clarke Wolfe à Samm Levine et Sam Humphries, aussi bien que Whitney Moore et Amy Dallen. Le spectacle a également présenté Tiffany Smith et Harley Quinn Smith devant la caméra, en plus de contributeurs tels que Brian Tong, Markeia McCarty, John Kourounis et John Barrowman.

Plusieurs des animateurs de l’émission n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, mais un porte-parole de DC a fait une déclaration au nom de DC Universe.

« Après plus de 400 épisodes, DC Daily diffusera sa diffusion finale le vendredi 3 juillet. Cette année a apporté plus de défis que l’émission n’a pu surmonter. Nous remercions tous les fans, les talents et les hôtes d’avoir donné vie à ce spectacle. Ce fut une balade amusante. «

Je crois comprendre que DC Daily est l’émission la moins chère à produire sur DC Universe, mais en fin de compte, elle n’a pas pu surmonter les défis de production présentés par la pandémie de coronavirus. Alors que de nombreux fans seront tristes de voir DC Daily allez, je suis heureux que DC Universe leur donne la chance de dire au revoir au cours des prochains épisodes. Un nouvel épisode devrait être diffusé plus tard dans la journée à 18 heures. ET.

DC Universe est actuellement diffusé Stargirl, et il a également renouvelé à la fois Titans et Jeune justice. Pendant ce temps, la saison deux de Patrouille du destin est prévu pour la première le 25 juin, et j’ai entendu de bonnes choses à propos de la série d’animation pour adultes centrée sur Harley Quinn. Cliquez ici pour Haleigh FoutchLa critique élogieuse de la saison deux de Harley Quinn.