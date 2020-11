Excès de vitesse Ford Ecosport tombe hors route dans un fossé

Découvrez ce récent accident d’un Ford Ecosport où il est sorti de l’autoroute et est tombé dans un fossé, mais a gardé ses passagers en sécurité.

Ford Ecosport a été le premier SUV sous-compact à être lancé en Inde et a fait place à tant de personnes dans le segment maintenant. Il fait toujours partie des SUV les plus anciens d’Inde, car il n’a pas reçu de mise à jour de génération au cours des 6-7 dernières années. Ecosport est connu pour avoir une longue durée de vie et une excellente qualité de fabrication, et en voici un exemple.

Le propriétaire de cette Ford Ecosport voyageait sur des routes de campagne et était à une vitesse considérable. Comme c’était une autoroute, la vitesse était bonne mais soudainement un Nilgai a sauté devant le SUV. Le propriétaire n’a pas pu appliquer les freins à temps et a perdu le contrôle du SUV. En raison de la vitesse et de l’impact, il est tombé dans un fossé qui se trouvait sur le côté de l’autoroute.

Vous pouvez voir que cette Ford Ecosport a subi de gros dégâts sur la partie avant. La roue côté passager avant a été complètement tordue. Les pare-chocs et la calandre se sont détachés du support et même le capot s’est froissé. Les ailes latérales et les portes ont également subi des dommages considérables.

Tous les passagers assis à l’intérieur de l’Ecosport sont repartis sans aucune blessure. Heureusement, les airbags ont été déployés et comme il ressemble à la variante haut de gamme, il reçoit six airbags. Bien qu’Ecosport n’ait pas passé le test de collision pour l’Inde, le modèle indien a reçu une note de 4 étoiles dans le test de collision Latin NCAP.

Ford Ecosport est l’un des SUV les plus appréciés de son segment en matière de conduite. Il se vante d’un retour d’expérience précis et de ses puissants moteurs. Les moteurs essence et diesel de 1,5 litre remplissent leur fonction sur le SUV, le premier proposé uniquement avec l’option d’une boîte de vitesses automatique.