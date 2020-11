Examen du support de chargeur sans fil Samsung: une bonne option de bureau à domicile

Presque tous les smartphones phares prennent en charge le chargement sans fil. Par conséquent, pour tirer le meilleur parti de votre appareil, vous devez disposer d’un socle ou d’un socle de chargement sans fil. Le support de chargeur sans fil Samsung est une option simple qu’il vaut mieux laisser à la maison ou au bureau.

Support de chargeur sans fil Samsung Support de chargeur sans fil Samsung Le support de chargement sans fil Samsung est un bon chargeur sans fil pour votre maison ou votre bureau. Il dispose d’un refroidissement par ventilateur pour préserver les performances et fournit une charge rapide aux appareils qui le prennent en charge.

À propos de cet examen du support de chargeur sans fil Samsung: Nous avons testé l’unité d’examen du support de chargeur sans fil Samsung sur une période de plusieurs jours avec un Samsung Galaxy Note 10 Plus et un Apple iPhone 11 Pro Max. Autorité Android acheté le support de chargeur aux fins de cet examen.

Samsung Wireless Charger Stand Review: Qu’est-ce que c’est?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le support de chargeur sans fil Samsung est un accessoire simple pour charger votre téléphone. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un support, pas d’un pad, ce qui signifie qu’il maintient votre téléphone à la verticale sous un angle. J’appellerais cela substantiel. Il a une base large et plate, ainsi qu’un grand panneau et un menton pour tenir votre téléphone. Ce modèle particulier ne se plie pas à plat pour les voyages, bien que Samsung en ait certains. Cela rend le support de chargeur sans fil idéal pour une utilisation dans un endroit permanent, comme une table de chevet ou un bureau. J’aime le fait qu’il soit stable et qu’il tienne votre téléphone sans craindre qu’il ne vacille.

Deux bobines sont enterrées dans le support afin que vous puissiez régler votre téléphone verticalement ou horizontalement et toujours obtenir une charge. C’est génial si vous souhaitez charger tout en regardant une vidéo. Cependant, le support ne prend pas en charge les gadgets de chargement sans fil de Samsung tels que ses lignes Galaxy Watch ou Galaxy Buds.

Le support comprend un câble USB-C et une brique de chargement. La brique est un élément important de l’équation, et tous les chargeurs n’en incluent pas un. Félicitations à Samsung pour en avoir collé un dans la boîte.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le support de chargeur sans fil Samsung est basé sur Qi et prend en charge la charge sans fil rapide 2.0 à 15W. Le chargeur inclus est une brique de 15 W. Le support dispose d’un refroidissement par ventilateur pour aider le chargeur et votre téléphone à se recharger à pleine vitesse sans surchauffer. Un petit voyant lumineux vous permet de connaître l’état de votre charge, ainsi que l’état du ventilateur. Le ventilateur est silencieux, alors ne vous inquiétez pas qu’il vous dérange pendant que vous essayez de dormir ou de travailler.

Lors des tests avec le Samsung Galaxy Note 10 Plus, nous avons constaté qu’il chargeait le téléphone rapidement. La plupart des téléphones récents de Samsung prennent en charge nativement le taux de charge le plus rapide et fonctionnent donc le mieux. Par exemple, le Note 10 Plus a atteint 19% en 15 minutes, 39% en 30 minutes, 78% en 60 minutes et une charge complète en seulement 90 minutes. L’iPhone 11 Max Pro s’est chargé beaucoup plus lentement. Il a fallu 50 minutes pour atteindre une charge de 50% et un peu plus de deux heures pour une charge complète.

Devriez-vous acheter le support de chargeur sans fil Samsung?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a fait du bon travail avec son support de chargeur sans fil. L’appareil fournit une plate-forme stable sur laquelle charger même les plus gros téléphones. La brique de charge incluse est un avantage appréciable, tandis que le refroidissement par ventilateur aide votre téléphone à atteindre une charge complète plus rapidement et en toute sécurité.

Amazon vend le support de chargeur sans fil Samsung pour 59,99 $. C’est un peu cher par rapport aux modèles concurrents hors marque, mais vous obtenez ici un bon rapport qualité-prix.