Examen du purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool HP04: air pur, style pur

Si ce n’était pas évident auparavant, les verrouillages en cours nous ont donné une image très claire de la quantité de pollution rejetée dans l’air. Les villes se remettent au travail, les niveaux de pollution atmosphérique augmentent à nouveau, et cela est particulièrement vrai dans les pays asiatiques où les normes de sécurité ne sont pas aussi étanches. En Inde, les niveaux de pollution sont connus pour traverser des niveaux dangereux et un purificateur d’air ou quelques-uns est indispensable.

Le Dyson Pure Hot and Cool, cependant, s’efforce d’être plus qu’un simple outil de purification de l’air. Avec un design et un prix qui ne manqueront pas de soulever un sourcil, on découvre si cela apporte plus à la table dans le Autorité Android Examen du purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool.

Design: minimalisme futuriste



Il existe deux écoles de pensée en matière de biens de consommation durables. Vous pouvez soit faire preuve de discrétion, comme Xiaomi l’a fait avec son Mi Air Purifier 3, soit faire tout son possible et créer un appareil qui devient une pièce maîtresse en soi.

Le Dyson Pure Hot + Cool HP04 se situe carrément dans le deuxième camp. Ce n’est pas un produit que vous pouvez ou voulez cacher dans un coin. Le premier, parce que, eh bien, vous voulez qu’il fonctionne efficacement en tant que fan, et le second parce que, à mes yeux, il est carrément magnifique.



Il est rare que ce niveau de pensée soit intégré à un appareil aussi simple qu’un purificateur d’air. Des découpes symétriques sur l’admission d’air aux bords en forme de chanfrein de l’assemblage de ventilateurs sans lame, le purificateur d’air de Dyson se démarque. Il mesure environ 30 pouces de hauteur, ce qui le rend difficile à ranger dans le coin.

La base est mince à 9,5 pouces et n’occupe pas trop d’espace dans la pièce. Le design distinctif génère certainement un attrait visuel; le purificateur d’air Dyson conviendrait parfaitement à n’importe quelle maison.



Une grande partie de la conception futuriste est dédiée à l’assemblage de ventilateurs sans lame. Je ne m’attendais pas à grand chose au-delà d’un ventilateur conventionnel ici, mais le Dyson m’a pris par surprise. Les capacités du purificateur d’air Dyson sont assez flexibles. Le ventilateur sans lame offre une oscillation de 350 degrés pour une couverture maximale et peut être configuré à intervalles de degrés à l’aide de l’application, nous en reparlerons plus tard. De plus, vous pouvez définir quatre niveaux d’oscillation prédéfinis différents.

Il n’y a pas de refroidissement actif ici, mais une brise d’air constante peut être rafraîchissante par une journée chaude et humide.

Le HP04 propose deux modes. Il n’y a pas de refroidissement actif en soi, mais si le temps le permet, un flux constant d’air peut être un vrai soulagement par temps humide. Le Dyson est assez puissant pour souffler de l’air à mi-chemin dans une pièce de taille moyenne à plein régime, mais je l’ai trouvé un peu trop bruyant à ce niveau.



Si vous préférez ne pas avoir de flux dirigé, il est facile de passer en mode de refroidissement ambiant arrière. Il s’agit d’une astuce particulièrement soignée qui vous offre la plupart des avantages de refroidissement, bien qu’avec un flux diffus provenant des évents orientés vers l’arrière.

La vraie magie réside dans les capacités de chauffage du Dyson Pure Hot and Cool. Le Dyson pur chaud et froid utilise des plaques en céramique intégrées dans le cadre de l’anneau pour chauffer l’air lorsqu’il passe à travers. Avec la possibilité de régler la température jusqu’à 37 ° C, la fonction de chauffage à elle seule est une raison suffisante pour investir dans le Dyson si vous vous retrouvez à retirer des radiateurs pendant l’hiver.

La fonction de chauffage d’espace du purificateur d’air Dyson Hot and Cool est un ajout génial.

La température ambiante à New Delhi a oscillé autour de 40 ° C cet été, donc je n’ai pas eu beaucoup de raisons d’allumer le chauffage, mais le purificateur d’air a fait un excellent travail de production de chaleur et je n’ai aucun doute que cela suffira lorsque le la météo l’exige.



La télécommande incluse est également bien conçue et comprend toutes les fonctions essentielles. Comme il est alimenté par une pile CR2032 standard, vous pouvez vous attendre à ce qu’il dure longtemps. Je suis très enclin à perdre des télécommandes, donc le fait que la télécommande de Dyson puisse être fixée magnétiquement au sommet du purificateur d’air était une surprise bienvenue.

Dans quelle mesure le Dyson Hot and Cool fonctionne-t-il comme purificateur d’air?



Outre le refroidissement et le chauffage, la fonction principale du Dyson Pure Hot and Cool est de servir de purificateur d’air. Vivant dans une ville où la pollution de l’air ambiant est élevée, je me suis habitué à avoir un purificateur d’air dans chaque pièce et à surveiller de manière obsessionnelle la qualité de l’air dans mon appartement. Au cours des tests, j’ai remplacé le Mi Air Purifier 3 dans mon salon par le Dyson et je l’ai trouvé tout aussi efficace, sinon plus.

Le purificateur d’air de Dyson utilise une paire de filtres pour purifier l’air. Cela comprend un filtre en verre HEPA et un filtre à charbon actif, qui, combinés, sont conçus pour purifier 99,7% des polluants atmosphériques. Le filtre HEPA est responsable du nettoyage des particules aussi petites que 0,1%. Pendant ce temps, le filtre à charbon actif nettoie les gaz et toute odeur fâcheuse de la pièce.

J’ai fait fonctionner le purificateur d’air Dyson Hot and Cool toute la journée pendant deux semaines et, malgré la plus petite taille du filtre, le purificateur d’air a fait un excellent travail pour maintenir les niveaux de PM2,5 dans la pièce sous contrôle.

Pour tester correctement le purificateur, j’ai ouvert les fenêtres pour ramener les niveaux ambiants de PM2,5 à environ 160. Les niveaux de PM10 étaient d’environ 90. Le purificateur d’air Dyson Hot and Cool réglé en mode automatique a pris environ 30 minutes pour le réduire. au 23µg par mètre cube. Pendant ce temps, les niveaux de PM10 sont tombés à 25. J’ai trouvé qu’il était également particulièrement efficace pour éliminer les odeurs.



Le purificateur d’air Dyson a un compteur numérique à l’avant de l’unité qui fournit une lecture à jour des niveaux de pollution. J’ai comparé les lectures du Dyson avec les valeurs d’un capteur de qualité de l’air dédié et j’ai trouvé qu’il était précis dans une très petite marge d’erreur.

Contrôle intelligent des applications

Comme la plupart des appareils modernes, le purificateur d’air Dyson Pure est livré avec une application pour le contrôler à distance. L’application est particulièrement robuste. Il ne comprend pas simplement les fonctions essentielles, mais il prend un cran. Par exemple, la fonction d’oscillation peut être réglée sur un angle spécifique en appuyant sur l’écran. La chaleur peut également être réglée à la température exacte souhaitée.

L’application affiche également des données granulaires sur les niveaux de pollution de l’air dans la pièce. Il peut suivre les valeurs de PM2,5, PM10, NO2, ainsi que les niveaux de température et d’humidité au cours de la journée. De plus, vous pouvez régler le purificateur d’air Dyson sur une minuterie au cas où vous voudriez qu’il soit allumé avant de rentrer chez vous.

En outre, il existe une intégration de la maison intelligente avec l’écosystème d’Amazon mais pas avec Google Assistant, ce qui est une curieuse omission. Quoi qu’il en soit, vous pouvez faire appel à Alexa pour définir la plupart des fonctions principales du purificateur d’air à l’aide de votre voix.

Le purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool est-il d’un bon rapport qualité-prix?

Au prix de Rs. 55 900 en Inde et 669 $ aux États-Unis, il ne fait aucun doute que le purificateur d’air Dyson Pure Hot and Cool est cher. Est-ce le bon pour vous? Cela se résume vraiment à ce que vous voulez de vos gadgets ménagers. Si vous êtes le genre de personne à ranger des biens de consommation durables comme des boîtes de diffusion ou des purificateurs d’air dans un coin, le Dyson n’a tout simplement pas de sens pour vous. Il existe des options plus abordables qui font aussi bien le travail. Ce purificateur d’air d’aspect moderne est une pièce maîtresse en soi et ne peut tout simplement pas être caché dans un coin.

Le Dyson Pure Hot and Cool est destiné à ceux qui souhaitent intégrer leurs gadgets dans l’esthétique générale de leur maison. Les fonctionnalités supplémentaires, telles que le ventilateur et le chauffage d’appoint, sont également très utiles, ce qui en fait un jack de tous les métiers. Il n’y a pas beaucoup de valeur traditionnelle pour le dollar ici. Pourtant, le Dyson Pure Hot and Cool est un exemple classique d’un appareil où vous payez pour une ingénierie intelligente et un design fantastique. Pour ma part, je suis tout à fait d’accord.