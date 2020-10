Examen du Huami Amazfit Bip U: un coup pour votre argent

Si vous cherchez à acheter un vêtement de fitness dans la fourchette de 40 $ à 50 $, vos options peuvent être limitées en fonction de votre lieu de résidence. Le Xiaomi Mi Band 5 s’est avéré être un digne tracker de fitness abordable, et il fonctionne actuellement sans opposition dans son segment de prix. Cependant, les gens oublient souvent que Xiaomi ne fait pas le groupe de fitness. Il sous-traite le travail à Huami, un acteur de premier plan dans le domaine des montres de fitness de base qui possède également une ligne de montres de fitness à succès sous la marque Amazfit.

L’Amazfit Bip U est la dernière tentative de Huami pour séduire les acheteurs à petit budget. L’appareil a fait ses débuts en Inde après le récent changement de nom de Huami de sa plate-forme d’application. Le Bip U se superpose juste en dessous des Amazfit Bip S et Bip S Lite en termes de prix, mais en ce qui concerne les fonctionnalités, il en contient beaucoup plus. En fait, si et quand il sort du marché indien, il pourrait se tenir côte à côte avec le Mi Band 5. Mais apporte-t-il la marchandise en termes de performances? Lisez notre revue complète d’Amazfit Bip U pour le découvrir.

Amazfit Bip U Plus de 60 modes sportifs et autonomie de 9 jours L’Amazfit Bip U est une montre de fitness impressionnante à un prix tout aussi attractif. Son seul inconvénient est sa qualité de fabrication bon marché. Si cela ne vous dérange pas, vous ne serez pas déçu par ses performances.

À propos de cette revue Huami Amazfit Bip U: J’ai utilisé l’Amazfit Bip U pendant un peu moins de deux semaines, exécutant la version de firmware 1.0.0.0 puis 1.0.1.58. J’ai associé la montre de fitness à l’Apple iPhone SE (2020) pendant la durée de l’examen. Huami fourni Android Autorité avec l’unité d’examen Amazfit Bip U.

Qu’est-ce que l’Amazfit Bip U et quelles sont les nouveautés depuis le Bip S?

Une montre de fitness de bout en bout, pensez à l’Amazfit Bip U comme au Mi Band 5 avec un écran carré. Huami vous fera mieux avec l’ajout d’un capteur SpO2 (alias suivi de l’oxygène dans le sang) – une fonctionnalité qui manque au Mi Band 5 en dehors de la Chine.

Vous obtenez un écran LCD TFT de 1,43 pouces sur l’Amazfit Bip U recouvert de 2.5D Corning Gorilla Glass 3. Vous pouvez régler l’écran pour qu’il reste allumé toute la journée ou qu’il s’allume simplement lorsque vous levez le poignet. Il est monté dans un châssis en plastique, tandis que les bracelets de la montre sont en silicone. Le Bip U est disponible dans les options de couleur verte, rose et noire.

J’ai eu le modèle noir de la montre et, à première vue, il semble identique à l’Amazfit Bip S. Vous remarquerez les différences subtiles si vous regardez de près. L’écran de l’Amazfit Bip S semble plus grand, mais le Bip U vous offre plus d’espace d’écran dans un boîtier de taille similaire. Cependant, conception et fabrication de côté, les deux montres Bip présentent de nombreuses différences.

J’aime beaucoup l’affichage coloré de l’Amazfit Bip S, mais le Bip U le rend encore plus vivant. L’interface utilisateur s’est également améliorée avec des éléments plus récents tels que les cercles d’activité de type Apple Watch, une navigation plus rapide, une vue améliorée des notifications et une réactivité accrue.

Tout comme la plupart des montres Amazfit, le Bip U est limité aux fonctionnalités de fitness. Il ne prend pas en charge les applications tierces et est incapable de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Il n’a pas non plus son propre GPS intégré comme le Bip S, il utilise donc les services de localisation de votre téléphone pour suivre les promenades, les courses, les routines cyclistes, etc.

En termes de suivi d’activité, l’Amazfit Bip U propose plus de 60 modes sportifs. Ceux-ci incluent la course à pied, le cyclisme, le yoga, la danse, le kickboxing et plus encore. Je ne les avais pas tous prêts à l’emploi, mais Amazfit a ajouté les éléments manquants via une mise à jour qui est arrivée quelques jours après le lancement officiel de l’appareil.

Le Bip U ajoute également un capteur de fréquence cardiaque amélioré, un suivi du stress, un suivi de l’oxygène dans le sang, un suivi des règles et de nouveaux cadrans, ce qui le rend plus attrayant que ses prédécesseurs.

Vous pouvez voir une liste complète des spécifications Amazfit Bip U ci-dessous.

Huami Amazfit Bip U Afficher LCD TFT couleur 1,43 pouces

Résolution 320 x 302

Verre Corning Gorilla 2.5D 3 Capteurs Capteur optique biologique BioTracker 2 PPG

Accéléromètre

Gyroscope

Oxymètre de pouls Batterie 230 mAh Connectivité Bluetooth 5.0 BLE Suivi et autres fonctionnalités Pas

Calories

Fonctionnement

Cyclisme

Yoga

La natation

Dansant

Patinage

Kickboxing

Heures actives

Tapis roulant

Exercice gratuit Surveillance continue de la fréquence cardiaque

Surveillance du stress

Suivi du sommeil

Suivi des périodes

Contrôle de la musique

Notifications d’appels et d’appels

Résistance à l’eau 5ATM Méthode de charge Clip / broche POGO 2 broches Sangle Silicone de 20 mm Périphériques compatibles Android 5.0 ou iOS 10.0 et supérieur Couleurs Vert, rose, noir

Ce que j’aime dans l’Amazfit Bip U

L’Amazfit Bip U fait ce pour quoi il a été conçu et le fait bien mieux que l’Amazfit Stratos 3 à 200 $. J’ai opposé l’Amazfit Bip U au Mi Band 5, et les données de suivi générées par les deux étaient identiques. Vous pouvez voir des lectures comparables des deux appareils portables après une routine de cyclisme rapide dans les images ci-dessous.





Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre l’application Zepp d’Amazfit et l’application Mi Fit. Si vous avez déjà utilisé un Mi Band, vous devriez vous sentir comme chez vous avec les paramètres de l’application Bip U.

L’Amazfit Bip U fonctionne de manière transparente avec l’application Zepp.

Cela dit, Amazfit a considérablement amélioré son expérience d’application. Une mauvaise connectivité des applications et une mauvaise synchronisation sont des problèmes de longue date avec les appareils portables Amazfit. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je me suis abstenu de recommander certaines des montres Amazfit les plus anciennes. Cependant, le Bip U fonctionne de manière transparente avec l’application Zepp. La synchronisation des données d’activité avec l’application est presque instantanée. Les alertes de notification sont également opportunes. Je n’en ai manqué aucun pendant le temps où j’ai examiné la montre.

Un autre exploit impressionnant qu’Amazfit a accompli est le suivi assez précis de la SpO2 ou de l’oxygène dans le sang. Ses capteurs optiques SpO2 utilisent la lumière rouge et infrarouge pour détecter vos niveaux d’oxygène dans le sang, détectant les changements de ces niveaux en regardant la couleur de votre sang. Le Bip U dispose également d’un nouveau moteur OxygenBeats qui fonctionne sur le propre modèle de données biologiques de Huami pour améliorer la précision du suivi de l’oxygène dans le sang.

Le résultat est une lecture en pourcentage de votre taux d’oxygène dans le sang. L’application Zepp vous montrera vos lectures SpO2 maximale, minimale et moyenne que vous pouvez suivre pour le jour, la semaine, le mois ou l’année. Une nouvelle fonctionnalité de qualité de la respiration du sommeil est actuellement en cours d’élaboration pour la montre. Lorsqu’il se libère, il notera la qualité de votre respiration en le suivant pendant que vous dormez.

J’ai comparé les lectures de SpO2 du Bip U à mon oxymètre de pouls du bout des doigts et j’ai obtenu des résultats correspondants neuf fois sur dix. Les lectures étaient également conformes à celles de mon Apple Watch Series 6. La seule mise en garde est que vous devez attacher la montre très étroitement et ne pas bouger du tout pour obtenir une bonne lecture.

Amazfit promet neuf jours de jus et le Bip U tient ses promesses.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Amazfit promet neuf jours de jus et le Bip U offre exactement cela. J’ai utilisé la montre pendant 30 minutes de vélo chaque jour, une surveillance continue de la fréquence cardiaque et des alertes de notification avec une luminosité de l’écran réglée à 50%. Vous ne ressentirez pas le besoin d’augmenter la luminosité plus que cela à moins d’être sous la lumière directe du soleil.

Vous pouvez charger le Bip U à 100% de sa capacité en deux heures. Si vous êtes à court de batterie à la dernière minute avant de partir, vous pouvez simplement mettre la montre sur son chargeur pendant environ 20 minutes pour obtenir une charge de 15 à 20%. Cela devrait suffire à vous faire durer quelques séances d’entraînement, puis certaines.

Ce que je n’aime pas dans l’Amazfit Bip U

Pour être honnête, il n’y a pas grand-chose que je n’aime pas à propos de l’Amazfit Bip U. Il est fiable, fait bien le suivi de l’activité, fournit des notifications à temps, aide à suivre le sommeil avec des pointeurs sur la façon de l’améliorer, et bien plus encore. J’aime même ses Rs. Prix ​​de 3999 (~ 54 $). Mais il y a un domaine problématique qui pourrait ne pas convenir aux utilisateurs.

À la fin de la première semaine d’utilisation, je me suis retrouvé avec une jolie éruption cutanée au poignet.

Les matières plastiques utilisées sur la montre sont de très mauvaise qualité. C’est un problème qui persiste sur les appareils portables Amazfit, allant de ceux qui coûtent 200 $ à cet appareil à faible coût. Je devais inévitablement enlever la montre deux fois par jour car mon poignet me démangeait énormément. Après une semaine d’utilisation, je me suis retrouvé avec une éruption cutanée assez désagréable sur la partie interne de mon poignet où reposent les sangles.

Votre peau ne réagit peut-être pas au plastique bon marché comme la mienne, mais je dois vous dire que je n’ai pas fait l’expérience de cela en utilisant le Mi Band 5 ou l’Apple Watch 6. Une comparaison de qualité avec ce dernier pourrait ne pas être juste à cause du énorme différence de prix, mais si le Mi Band peut le faire correctement à ce prix, Amazfit doit réfléchir aux matériaux qu’il utilise.

Examen d’Amazfit Bip U: le verdict

En fin de compte, l’Amazfit Bip U est une montre de fitness assez impressionnante à un prix tout aussi attractif. À ce prix, son seul inconvénient est la mauvaise qualité de fabrication. Si cela vous convient, vous ne serez pas déçu par ses performances.

Cela dit, vous pouvez toujours envisager d’autres options. Le Mi Band 5, pour sa part, est un concurrent proche mais manque le suivi de la SpO2. Vous pouvez également obtenir l’Amazfit Band 5 qui a la plupart des mêmes fonctionnalités que le Bip U. Ensuite, il y a aussi le Samsung Galaxy Fit 2 qui vient au même prix que le Bip U. Il n’a pas de suivi de l’oxygène sanglant, mais si le Galaxy Fit précédent est quelque chose à faire, la qualité de construction devrait être bien meilleure que celle du Bip U.