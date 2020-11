Examen du chargeur sans fil Yootech F500: une option de voyage peu coûteuse

Une fois que vous vous êtes habitué à charger vos appareils sans fil, le retour aux câbles semble obsolète. Je charge presque tout sans fil à chaque occasion. Cela s’étend également aux voyages. Alors que certains chargeurs sans fil, tels que le support de chargement sans fil Samsung et le chargeur de station d’accueil Native Union sont destinés à rester à la maison, il existe des tonnes de chargeurs sans fil adaptés aux voyages. Une de ces options est le chargeur sans fil Yootech F500.

Chargeur sans fil Yootech F500 Chargeur sans fil Yootech F500 Le chargeur sans fil Yootech F500 est un excellent petit chargeur. Il est petit, abordable et prend en charge jusqu’à 10 W de charge sans fil pour votre smartphone.

À propos de cet examen du chargeur sans fil Yootech F500: Nous avons testé l’unité d’examen du chargeur sans fil Yootech F500 sur une période de plusieurs jours avec un Samsung Galaxy Note 10 Plus et un Apple iPhone 11 Pro Max. Autorité Android acheté le chargeur pour les besoins de cet examen.

Examen du chargeur sans fil Yootech F500: qu’est-ce que c’est?

Le chargeur sans fil Yootech F500 est un chargeur. Cela signifie que c’est un petit disque qui repose à plat. Vous posez votre téléphone dessus pour le charger, plutôt que de le mettre debout. Les supports ont leur propre attrait, car ils vous permettent souvent d’utiliser ou de voir votre téléphone pendant qu’il se recharge. Les chargeurs, en revanche, sont de nature basique et se concentrent simplement sur le chargement de votre appareil.

Le F500 est un disque compact qui ressemble presque à un petit frisbee. Il a un anneau en caoutchouc sur le dessus pour stabiliser votre téléphone et un anneau en caoutchouc sur le bas pour stabiliser le chargeur lui-même. Une lumière froide court tout autour du bord extérieur du chargeur. Ne vous inquiétez pas, il ne reste allumé que pendant 16 secondes lorsque vous placez votre téléphone sur le chargeur pour la première fois. Il s’éteint pour ne pas perturber votre sommeil.

En raison de sa petite taille, votre téléphone couvrira complètement le chargeur pendant qu’il se recharge. J’ai trouvé qu’il était assez facile de centrer mon appareil pour lancer le chargement. La meilleure partie de la taille, cependant, est qu’elle est idéale pour les voyages. Le F500 se glisse facilement dans un sac à dos ou un sac à main, ce qui signifie que vous pouvez apporter le luxe de la recharge sans fil qui que vous soyez.

La boîte comprend le chargeur et un câble USB-A-USB-C de 1 m. Il n’y a pas de brique de charge. Nous vous recommandons d’utiliser la brique de chargement fournie avec votre téléphone.

Le chargeur sans fil Yootech F500 est basé sur la norme de charge sans fil universelle Qi. Il anime jusqu’à 10 W pour la plupart des téléphones Samsung, jusqu’à 7,5 W pour les iPhones pris en charge et 5 W pour tout le reste. Yootech n’a pas précisé pourquoi les téléphones non Samsung ne pouvaient pas profiter de la charge 10W plus rapide.

Le F500 a rapidement chargé mon Samsung Galaxy Note 10 Plus. La majorité des téléphones récents de Samsung prennent en charge nativement le taux de charge le plus rapide et surpasseront les appareils non Samsung. Le Note 10 Plus atteint 14% en 15 minutes, 30% en 30 minutes, 58% en 60 minutes et une charge complète en un peu plus de 100 minutes. L’iPhone 11 Max Pro s’est chargé beaucoup plus lentement en raison de la limitation de 7,5 W. Il a fallu 65 minutes pour atteindre une charge de 50% et près de deux heures et demie pour une charge complète.

Le F500 fonctionne également bien avec certains accessoires. Par exemple, les Galaxy Buds Live de Samsung et les AirPods Pro d’Apple s’adaptent parfaitement au socle de chargement.

Devriez-vous acheter le chargeur sans fil Yootech F500?

Yootech a fait un excellent travail avec le chargeur sans fil F500 pour les voyages. Le coussin est un excellent accessoire de voyage en raison de sa taille compacte. De plus, il augmente les batteries des téléphones Samsung en un tournemain. J’aurais aimé qu’il y ait une brique de chargement incluse, mais l’appareil est tellement bon marché qu’il est difficile de se plaindre.

Amazon vend le chargeur sans fil Yootech F500 pour 10,99 $. C’est à peu près aussi bon marché qu’un chargeur sans fil. En d’autres termes, n’achetez pas qu’un seul, achetez plusieurs.