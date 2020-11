Examen du chargeur sans fil Native Union Dock: une option à la mode

Le style compte pour certaines personnes. Cela signifie que la conception utilitaire de certains accessoires ne convient tout simplement pas à tout le monde. Entrez dans le chargeur sans fil Native Union Dock, qui donne un peu de personnalité au marché de la recharge sans fil.

À propos de cet examen du chargeur sans fil Native Union Dock: Nous avons testé l’unité d’examen du chargeur sans fil Native Union Dock sur une période de plusieurs jours avec un Samsung Galaxy Note 10 Plus et un Apple iPhone 11 Pro Max. Autorité Android acheté le support de chargeur aux fins de cet examen.

Chargeur sans fil Native Union Dock: de quoi s’agit-il?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le chargeur sans fil Native Union Dock fait toute une déclaration. Il ne disparaît pas simplement ou ne se fond pas dans votre décoration intérieure. Le chargeur sans fil Dock est un grand support de chargement sans fil qui offre une version moderne de l’accessoire populaire.

Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous êtes accueilli par un grand disque posé à plat. Notre unité d’examen est recouverte de tissu gris, mais plusieurs options sont disponibles, y compris le tissu rose et les cuirs mélangés. Une plaque d’acier est glissée sous le disque. C’est lourd. Vous devez faire glisser la plaque à travers une fente du disque pour créer le chargeur sans fil Native Union Dock. Choisissez un endroit et mettez-le en place. Les pieds en caoutchouc sur le bord inférieur du disque et la plaque métallique garantissent que le support ne glisse pas sur des surfaces planes. Il est grand et ne rentre pas nécessairement partout, comme une petite table de chevet.

La plaque d’acier ajoute du poids et de la stabilité et fournit également le rebord sur lequel vous placez votre téléphone. Native Union a déclaré que cela créait l’angle parfait pour que votre téléphone se tienne. Je ne sais pas pour la perfection, mais j’aime l’angle. C’est mieux que l’angle trop incliné vers l’arrière du support de chargeur sans fil Samsung, c’est certain. Les doubles bobines signifient que vous pouvez tenir votre téléphone droit ou le mettre sur le côté et il se chargera dans les deux sens. Un voyant vous signale l’état de votre charge.

Native Union comprenait un câble USB-C-vers-USB-A tressé de 6,5 pieds, mais n’incluait pas de brique de chargement. L’entreprise vous recommande d’utiliser le chargeur fourni avec votre téléphone.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le chargeur sans fil Native Union Dock est limité à une charge de 10 W. La société affirme qu’elle dispose d’un écran thermique spécial pour garantir la protection du chargeur et du téléphone. Il n’y a pas de ventilateur ni d’autre technologie de refroidissement à bord. Il dispose également d’une détection d’objets étrangers, ce qui signifie que des objets métalliques aléatoires n’activeront pas le chargeur. La vitesse de charge de 10 W s’applique uniquement aux téléphones Android qui la prennent en charge. L’iPhone d’Apple ne peut charger qu’à un maximum de 7,5W.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Lors de nos tests, il a fallu un peu plus de temps au chargeur sans fil Native Union pour alimenter nos téléphones que le support de chargeur sans fil Samsung, qui prend en charge une charge plus rapide de 15 W. Le Samsung Galaxy Note 10 Plus a atteint 12% en 15 minutes, 26% en 30 minutes, 56% en 60 minutes et 100% en un peu moins de deux heures. L’iPhone 11 Max Pro était plus lent en raison de la limitation de 7,5 W, avec une charge à 50% prenant près de 90 minutes et une charge complète en 2,5 heures.

Examen du chargeur sans fil Native Union Dock: devriez-vous l’acheter?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Native Union a conçu un superbe chargeur sans fil, quoique légèrement surdimensionné, pour smartphones. C’est plus attrayant visuellement pour moi que le chargeur de Samsung, mais c’est compensé par la taille. Plus précisément, les dessins animés de Native Union à un rythme plus lent. Il coûte également 10 $ de plus que le Samsung à 69,99 $. Le seul véritable avantage de Native Union par rapport au chargeur Samsung est que son angle debout est beaucoup plus tolérable.

Ces mesures de performance, cependant, ne suffiront pas à dissuader ceux qui préfèrent le style à la substance. Le chargeur Native Union est plus à regarder que la plupart des concurrents. Pour la maison moderne, cela vaut peut-être la peine de payer un peu plus pour le design plus avant-gardiste.