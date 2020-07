Examen détaillé de la configuration matérielle du dernier «Surface Duo» de Microsoft .. !! Est-ce un smartphone idéal pour tous .. ??

Il y a un an, Microsoft a fait allusion au Surface Duo, un appareil pliable de poche doté d’Android et de Microsoft Launcher 6. Surface Duo fait tout ce que vous attendez d’un téléphone portable Android. Il vous permet de passer des appels, d’envoyer des messages instantanés et vous pouvez également télécharger des applications depuis le Google Play Store.

La configuration interne de Surface Duo évoque Surface Pro et Surface Laptop. Il a la sensation de plan habituelle de Microsoft et porte le logo Microsoft de la marque déposée à l’arrière du Duo.

Apparence et apparence

Le côté gauche de l’écran comporte le capteur de lumière ambiante flamboyante, tandis que la caméra frontale unique, le flash et la grille du haut-parleur sont adjacents. On dit que le bouton d’alimentation et les bascules de volume se trouvent sur le côté droit de l’écran.

En passant à la base de l’écran de droite, vous trouverez un port USB-C pour une charge rapide et un partage rapide des données. Qu’est-ce qui est parti? La prise pour écouteurs 3,5 mm. D’après les photos que nous avons vues, nous n’avons pas encore reconnu de prise d’écouteur sur le Surface Duo. Soi-disant, la prise pour écouteurs était absente sur le premier modèle du Surface Duo et elle ne sera probablement pas là dans le produit final. Il faut s’y attendre, car même Surface Pro X n’en a pas.

Comme vous le savez probablement, Microsoft prend également une photo d’un étui de garde extraordinaire pour le Surface Duo. Il y a une légère bosse à l’arrière du couvercle où les boutons d’alimentation et de volume sont présents, ce qui en fait une zone agréable à saisir, tandis que le Galaxy Fold et d’autres gadgets pliables ont un dos plat.

Un smartphone idéal pour tous .. ??

La sensation robuste du boîtier de protection et la légère bosse sur le dos le rendent de plus en plus agréable à saisir dans les deux mains. Surface Duo offrira des performances exceptionnelles, un matériel intermédiaire, une prise en main facile et de nombreuses fonctionnalités que vous reconnaissez, mais ce ne sera pas un smartphone idéal pour tous.

Par exemple, Surface Duo ne dispose pas de fonctionnalités clés telles que la charge sans fil, la 5G, la technologie NFC, un appareil photo incroyable et une prise pour écouteurs.

Surface Duo est alimenté par Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 128 Go et 256 Go. L’Android 10 avec Surface Duo comprend deux écrans de 5,6 pouces et un pivot à 360 degrés. Lorsqu’il est déployé, l’écran mesure 8,3 pouces.