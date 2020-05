Examen des meilleurs plans: JEUNESSE # 1

Crédit: Alex Diotto / Dee Cunniffe / Micah Myers



Jeunes # 1

Écrit par Curt Pires

Art par Alex Diotto et Dee Cunniffe

Lettrage de Micah Myers

Auto-publication via comiXology Originals

«Évaluation Rama: 5 sur 10

Presque tous ceux qui font des bandes dessinées ont une histoire de super-héros en eux. La raison pour laquelle le genre est si omniprésent parmi les créateurs est que, pour la plupart, les bandes dessinées de super-héros sont leur introduction au médium. Le problème est que l’histoire de tout le monde n’a pas grand-chose à dire, et c’est le problème que Curt Pires rencontre Jeunes # 1. Sa vision de la jeunesse et des superpuissances n’est pas plus que la somme de ses prédécesseurs, ce qui en fait une lecture assez insatisfaisante. L’écrivain fait à nouveau équipe avec l’artiste Alex Diotto, mais tout comme leur travail sur Olympie, il y a une ampleur à tout cela qui l’empêche d’être révélatrice.

Je pense qu’une partie du problème est que Pires nous fait entrer dans l’histoire un peu trop tôt. Il fait beaucoup de travail pour établir le monde ordinaire des adolescents amoureux Frank et River, mais c’est la partie la moins intéressante de tout ce concept. Pires prétend qu’il veut Jeunesse pour jouer comme « superhero verite », mais il met beaucoup de style supposé sur le fond. Le complot serpente d’un endroit à l’autre. Pires tombe dans le piège de centrer un battement d’action autour d’une poursuite en voiture (car ce qui crie plus que la rébellion des adolescents modernes Graffiti américain?) que Diotto a du mal à faire peser.

Et c’est frustrant, car les scènes qu’il décide de nous montrer ne sont pas mal construites – il y a absolument une place pour elles, mais elles se sentent interchangeables. En plus d’être des remplaçants pour Frank Ocean et River Phoenix, il n’y a aucun crochet à nos deux pistes. Ils se sentent comme des croquis grossiers de personnes. (Peut-être que c’est ainsi que Pires commente l’expérience des jeunes, mais j’hésite à lui accorder autant de crédit.) Et je ne pense pas que révéler l’angle de la superpuissance comme si c’était une torsion à la toute fin va faire beaucoup pour faites aimer votre livre à des gens qui savaient probablement que cela ferait partie de l’intrigue.

Pendant ce temps, l’art de Diotto ne fait aucune faveur à Pires. Il y a des mises en page vraiment solides tout au long du livre, et Diotto fait un excellent travail en juxtaposant les expériences de Frank et River dans les scènes d’ouverture. Mais il y a toujours une déconnexion – Diotto peut bien bloquer une scène, mais son insistance à ne nous donner que les expressions ou les sentiments les plus vagues de ses personnages met un mur en termes de pouvoir se connecter à eux. On peut dire que le cinéma véritable consiste à montrer les gens tels qu’ils sont; c’est la spécificité des expériences humaines. Diotto ne communique pas cela. Ses personnages ne sont parfois que des blocs en forme de personnage sur la page plutôt que des êtres humains avec lesquels nous sommes censés nous connecter. Le coloriste Dee Cunniffe s’acquitte bien malgré le dessin au trait constamment incohérent, mais dans l’ensemble, il y a une sorte de qualité vague dans l’art qui semble aller à l’encontre des objectifs des créateurs.

Il est facile de faire un parallèle entre Jeunesse et Olympie. Dans les deux cas, ces créateurs présentent aux lecteurs un amalgame de choses qu’ils aiment et espèrent que leurs lecteurs l’apprécieront également. C’est comme essayer de cuisiner votre plat préféré – les premières fois, vous allez suivre cette recette de près avant de sortir un peu des sentiers battus et de vous l’approprier. À ce point, Pires a prouvé qu’il pouvait assembler un livre. Il peut raconter une histoire. Mais je ne sais toujours pas ce qui rend une histoire de Curt Pires unique. Je veux connaître son point de vue. C’est là que Jeunes # 1 manque.