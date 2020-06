Examen des 5 meilleurs outils vidéo d’introduction

Avec une concurrence féroce sur le marché de la création vidéo et du marketing vidéo, chaque YouTuber se bat pour obtenir une part de son succès. Des études affirment que plus d’un milliard d’heures de vidéos YouTube sont consommées quotidiennement par les téléspectateurs. Dans la course effrénée pour essayer d’être les meilleurs du lot, les créateurs font un effort supplémentaire pour se démarquer. Il est très nécessaire pour eux de se former sur comment faire des vidéos qui ont des intros chiques, du contenu recherché et une substance bien éditée. Divers modèles vidéo standard de l’industrie sont utilisés pour apprendre le métier et le mettre en œuvre dans le travail. Passons en revue les 5 meilleurs outils de vidéo d’introduction pour donner à nos lecteurs une perspective sur ce qui leur conviendrait le mieux.

Filmora9 de Wondershare est une révélation sur le marché de la création vidéo. Il a des options pleines de diverses transitions, superpositions et un tas de couleurs pour l’arrière-plan. Ce logiciel regorge de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de jouer avec. Les meilleures fonctionnalités affichées par Filmora9 sont la qualité vidéo 4k avec une composition sur écran vert. La post-production a des améliorations pleines de filtres et d’outils sonores de pointe pour l’égaliseur audio et le suppresseur de bruit de fond. Faites simplement glisser et déposez vos vidéos sur la chronologie de montage et commencez à créer votre propre merveille.

Le rendu et l’exportation de vidéos peuvent être légèrement lents avec Filmora9 par rapport à d’autres outils. Filmora9 est disponible gratuitement mais la vidéo exportée peut afficher un filigrane. Afin d’éviter cela, profitez des différents plans disponibles sur le site Web de Filmora9.

L’outil appelé Animaker est disponible gratuitement pour les éditeurs vidéo. Il est utilisé par des millions de personnes et des milliers de marques et détient la plus grande bibliothèque d’animation au monde. Il a un site Web très attrayant plein d’animation géniale et de vidéos originales, ce qui le rend encore plus accessible aux utilisateurs. Certaines fonctionnalités avancées offertes par cette application sont des effets de caméra et de transition de haut niveau ainsi qu’une large gamme d’effets sonores et d’arrière-plan.

Quelques inconvénients sont que les vidéos sont parfois à la traîne car elles sont principalement utilisées en ligne. Vous pouvez utiliser la version gratuite pour un nombre illimité de modifications de deux minutes et les télécharger en ligne. Par contre, il existe une limite de limitation lorsqu’il s’agit d’exporter les fichiers. L’abonnement payant commence à 12 dollars par mois et va jusqu’à environ 39 dollars par mois.

Ce logiciel a deux interfaces différentes car il a été conçu pour éditer des vidéos à partir du mobile et du bureau. Vous pouvez utiliser cet outil pour voir comment faire une introduction pour la chaîne youtube. Comme son nom l’indique, Adobe Spark est utilisé pour créer ou modifier de courtes vidéos qui sont principalement utilisées pour les médias sociaux. En tant que produit Adobe, il est à la hauteur de son nom de marque car il est très facile à utiliser. Depuis que la marque est sur le marché depuis longtemps, Adobe Spark a été construit de manière à répondre à toutes sortes de clients avec toutes sortes de vidéos. Il est le plus facile de déposer une vidéo avec des animations lourdes dans la chronologie et il vous donne différentes façons d’épisser vos intros.

Le seul inconvénient de cette application est que la version gratuite de l’application n’est pas aussi utile que celle payante. La version gratuite est livrée avec des modèles limités et plusieurs restrictions. Un abonnement payant est cependant disponible au tarif de 10,10 livres par mois.

Un autre moyen simple de créer une vidéo d’introduction consiste à utiliser l’outil Flixpress. Il s’agit d’un créateur d’intro basé sur le cloud qui crée des vidéos de la manière la plus simple possible. Comme l’édition se fait en ligne, il n’est pas nécessaire de télécharger l’application lourde pour y accéder. Cependant, vous aurez besoin d’un Internet dédié pour procéder à l’édition. Ils ont également une bibliothèque audio composée de musique libre de droits qui peut être utilisée n’importe où dans la vidéo.

Une version gratuite ne vous permet d’éditer que 2 minutes de vidéo en un mois, propose seulement 15 modèles et la vidéo exportée est filigranée. Un outil Flixpress payant a beaucoup plus de fonctionnalités que celui gratuit. La qualité vidéo, la résolution, etc. augmentent également dans un abonnement payant. Les plans varient de 0,83 dollar par mois à 79,99 dollars par mois. Pour plus de détails, visitez le site Web lié dans le paragraphe.

OFFEO est exempt d’applications d’édition de coûts principalement utilisées par les éditeurs amateurs. Cette application contient des milliers de modèles et d’éléments graphiques qui sont utilisés pour créer de courtes vidéos principalement pour les téléchargements sur les réseaux sociaux. Éléments de conception, de l’animation de griffonnage expressive aux images de stock tendances, tout est disponible dans la bibliothèque d’animation et de conception d’OFFEO. Il ne nécessite pas beaucoup de travail acharné pour créer des vidéos d’intro, d’outro et de transition avec OFFEO en raison de son énorme stock d’animation.

La version payante d’OFFEO offre le même nombre de fonctionnalités que la version gratuite, mais à quelques exceptions près comme la vidéo sans filigrane, les fichiers exportés de haute qualité, un large éventail de choix musicaux, etc. Si vous êtes prêt à utiliser l’abonnement premium, vous pouvez bénéficier à un montant nominal de 19 dollars par mois.

Faire des vidéos d’introduction pour YouTube ou d’autres chaînes fera des merveilles pour vous. Il popularisera votre marque en la promouvant et donnera également à vos vidéos un look professionnel élégant. Choisissez parmi les créateurs de vidéos ci-dessus, apprenez à créer des vidéos et proposez des intros qui s’adressent à vos clients individuellement, résonnent avec votre image de marque et amenez vos vidéos YouTube à un niveau différent.