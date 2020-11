Examen de l’iPhone 12 mini d’Apple: Min-Maxing It The Apple Way

L’iPhone 12 mini est le plus petit et le moins cher des quatre Modèles d’iPhone 12 lancés cette année. Mais ne vous y trompez pas, cet iPhone n’est pas destiné à ceux qui recherchent un appareil à petit budget. Il commence à 699 $ (729 $ débloqué), ce qui en fait un investissement assez coûteux qui offre de meilleures alternatives.L’iPhone 12 mini est destiné à ceux qui peuvent très bien se permettre un smartphone phare, mais qui en veulent plutôt un petit et facile à transporter. . Le type de personne qui ne passe pas des heures et des heures sur l’écran du téléphone, mais qui veut avoir toute la puissance de traitement et les capacités de caméra d’un produit phare moderne quand elles le font. Donc, si vous me demandez s’il s’agit de l’iPhone que vous souhaitez acheter en tant qu’appareil compact mais puissant, alors oui, haut la main, c’est celui-là. Si vous voulez tirer le meilleur parti de «l’iPhone» en dépensant le moins d’argent, je dirais qu’il faut regarder l’iPhone 11 et même l’iPhone XR. Ils ont des écrans plus grands, des performances de batterie bien meilleures et leurs appareils photo ne sont pas loin derrière la série 12. Oui, j’omets le iPhone SE ici, parce que c’est un peu… déception, surtout à cause de la durée de vie de sa batterie. 500 $ AU L’iPhone XR est meilleur que l’iPhone SE à 400 $ dans mes livres.





Alternatives à l’iPhone 12 mini: Notez que, même si tous les téléphones énumérés ci-dessus sont considérés comme «petits», l’iPhone 12 mini est toujours le plus petit téléphone phare que vous puissiez trouver sur le marché en 2020. Tous, à l’exception de l’iPhone SE, sont livrés avec un stockage plus important au niveau de base et ont des écrans à taux de rafraîchissement élevé.

Design de l'iPhone 12 mini: identique, mais petit L'iPhone 12 mini est tellement similaire à l'iPhone 12 ordinaire qu'il mérite à peine un examen par lui-même. La plus grande différence se trouve ici – la section design. De toute évidence – c'est dans le nom – l'iPhone 12 mini est beaucoup plus petit, plus léger, facilement empochable que n'importe lequel de ses frères et sœurs 2020. Oui, il est encore plus petit et plus léger que l'iPhone SE (2020). Donc, le mini est petit, c'est mignon, c'est très facile à utiliser d'une seule main, et très facile à transporter dans la plupart des poches. Cela le rend extrêmement pratique – il existe à peine lorsque vous ne l'utilisez pas, mais il a toute la puissance dont vous avez besoin une fois que vous le sortez. Mais le petit facteur de forme a quelques inconvénients. À commencer par l'esthétique pure – la bosse de l'appareil photo à l'arrière et l'encoche à l'avant n'ont pas rétréci avec le reste du téléphone. Ils ont l'air un peu… disproportionnés en conséquence. L'encoche en elle-même ne me dérange pas, mais ce module de caméra à l'arrière a l'air comiquement énorme. Je n'ai jamais été fan des gros appareils photo que 2019 a apportés, mais le design de l'iPhone 12 mini souligne à quel point ils peuvent sembler ridicules.

Sur le plan fonctionnel, il m’est également un peu difficile de taper deux pouces sur le clavier de cet iPhone. Je veux dire, oui – nous avions l’habitude de nous débrouiller sur de petits écrans dans le passé, mais depuis qu’ils ont dépassé la taille de 5 pouces, il est un peu difficile de revenir en arrière. Heureusement, le clavier Apple prend désormais en charge la saisie par glissement, ce qui fonctionne bien, mais ne fonctionne que pour un nombre limité de langues. Ce point est un peu discutable, compte tenu du public cible de l’iPhone 12 mini – ce n’est pas un téléphone pour l’utilisateur puissant qui passe des heures à taper des messages sur son téléphone. Comme je l’ai mentionné plus tôt, une de ces personnes recherchera plutôt un iPhone plus grand. L’écran de l’iPhone 12 mini est peut-être minuscule, mais il est toujours joli. Il dispose d’un panneau OLED, tout comme les modèles Pro, avec des noirs profonds et des couleurs vives. Je suis toujours un peu dérouté par une légère teinte jaune présente sur tous les modèles d’iPhone équipés d’OLED. Je préfère toujours la balance des blancs des anciens iPhones LCD, mais c’est mon sale petit secret. Voici une petite astuce qui peut vous aider réglez l’écran de votre iPhone si vous ressentez la même chose que moi.

Mini caméra iPhone 12 Cela va être une section assez courte qui lira principalement « C'est la même chose que l'iPhone 12 ». Cela signifie une dynamique fantastique, de superbes couleurs, une balance des blancs chaleureuse et des détails très, très nets. Yada, yada – rien de nouveau, non? L'iPhone 12 mini a amélioré Smart HDR et mis à niveau les algorithmes Deep Fusion, tout comme les autres modèles d'iPhone 12. Des mots fantaisistes, mais que signifient-ils? Eh bien, si une image vaut mille mots, voici un essai pour vous: L'iPhone 12 mini a le mode nuit, tout comme les iPhones avant lui. Cependant, il prend en charge le mode nuit avec ses trois caméras, pas seulement le tireur principal (vous regardant, iPhone 11). C'est une mise à jour bienvenue et qui joue principalement au rattrapage avec à peu près tous les produits phares d'Android. Plus loin dans la gamme de fonctionnalités, l'iPhone 12 mini peut également enregistrer des vidéos 4K en Dolby Vision HDR à 30 FPS, tout comme l'iPhone 12. C'est un développement passionnant dans la technologie, qui excitera les nerds de l'appareil photo et les obturateurs, mais cela ne signifie guère beaucoup à l'utilisateur régulier. Au moins pas encore. La vidéo HDR, contrairement aux photos HDR, traite principalement de meilleurs reflets – les zones lumineuses des scènes deviennent beaucoup plus lumineuses, mais les détails ne brûlent pas. Par exemple, les lampes auront des halos plus petits et vous pourrez voir plus de détails dans les sources lumineuses décorées. Ou, les nuages ​​montreront beaucoup plus de leurs formes complexes au lieu de brûler au blanc. Le fait est que la visualisation et l'édition de ces images HDR sont encore un peu compliquées – le format n'est pas encore largement pris en charge et peut vous causer des problèmes lorsque vous essayez de le partager ou de le manipuler. C'est bien, ce point deviendra probablement sans objet à mesure que le monde de la technologie se rattrapera dans quelques mois, et cette revue ne vieillira pas très bien. Oups. Qualité des mini haut-parleurs iPhone 12 Les haut-parleurs d'Apple ont un son phénoménal depuis quelques années maintenant. Que ce soit dans un petit iPhone ou une grande tablette iPad – ils sont profonds, détaillés, bruyants et croustillants. La taille de l'iPhone 12 mini pourrait vous inquiéter – y a-t-il suffisamment de place pour un pilote et une acoustique appropriés dans ce boîtier? Il s'avère qu'il y en a. Le mini n'est peut-être pas aussi fort qu'un iPhone 12 Pro Max, mais il possède les caractéristiques sonores que nous attendons d'un iPhone. La basse est audible, même si je n'ai aucune idée d'où elle vient, et le son global est détaillé et équilibré. Il a tendance à se comprimer à des volumes supérieurs à 70%, tout comme ses autres frères et sœurs. Logiciel iPhone 12 mini L'iPhone 12 mini est livré avec iOS 14 dès la sortie de la boîte et – si l'histoire est quelque chose à suivre – recevra très bien des mises à jour régulières pour les 5 prochaines années, jusqu'à iOS 19. iOS a reçu une tonne de reproches au fil des ans pour être plus «enfermé» ou se sentir «limité» dans ce qu'il peut faire, même s'il est juste de dire qu'il a parcouru un très long chemin. Maintenant, nous avons des widgets (certes, les widgets ne sont plus cool et donnent l'impression qu'ils sont en retard à la fête ici), nous avons une image dans l'image sur l'iPhone (enfin), et nous avons un tiroir d'applications * ahem * Galerie d'applications.

Vous n’avez plus besoin de masquer les applications que vous n’utilisez jamais dans un seul dossier qui se trouve quelque part sur l’écran d’accueil le plus à droite. Maintenant, vous pouvez les organiser proprement ou même masquer une page entière de l’écran d’accueil si vous le souhaitez.

Il vous permet même de choisir un navigateur et une application de messagerie par défaut, ce qui signifie que vous pouvez shunter le navigateur Safari et l’application Mail bien-aimés d’Apple et choisir ceux de votre choix (tant qu’il existe sur l’App Store).

iPhone 12 mini 5G Et oui, Siri essaiera toujours de jouer votre musique dans Apple Music, et vous devrez toujours prier les Sept Dieux si vous souhaitez vous associer à une montre intelligente Wear OS ou Tizen. Mais iOS est beaucoup plus accommodant qu’il ne l’a jamais été et je pense que même certains de ses critiques assermentés pourraient le trouver réalisable s’ils essayaient. La prochaine génération de connectivité réseau est là… ou elle arrive bientôt. Vous savez quoi? C’est quelque part entre les deux. Vous pouvez obtenir la 5G si vous vivez dans quelques endroits désignés dans le monde, et vous feriez mieux de ne pas faire un pas de côté ou vous le perdrez. Mais les réseaux se développent et les nouveaux iPhones sont à peu près les seuls smartphones entièrement préparés pour l’avenir de la 5G. Pourquoi?

Eh bien, afin d’augmenter la couverture en temps opportun, Verizon et AT&T utiliseront des «bandes C», qui ne sont actuellement prises en charge par aucun téléphone Android 5G. Il s’avère que l’iPhone 12 est le premier téléphone portant les « bandes C » vendues aux enchères permettra à Verizon ou AT&T de rattraper T-Mobile dans la couverture 5G l’année prochaine. Actuellement, Les vitesses 5G de pointe de T-Mobile sont plus lentes que, par exemple, celles de Verizon, mais son spectre de bande basse à moyenne voyage bien plus loin que la mmWave 5G de Verizon, couvrant ainsi toute la ville de Philadelphie, par exemple, avec une zone qui jusqu’à récemment était plus grande que la 5G de Verizon couverte dans tout le pays. Le mot est, AT&T et Verizon font la course pour obtenir une couverture à l’échelle de la ville avec de nouvelles antennes au moment où nous parlons.

Performances de l'iPhone 12 mini Vous l'avez entendu maintes et maintes fois – le «mariage» entre le matériel Apple et les logiciels Apple est ce que les gens recherchent lorsqu'ils achètent un iPhone. Et pour cause, iOS 14 fonctionne à merveille sur le petit iPhone 12 mini. Et les prochaines itérations feront de même. C'est, bien sûr, grâce à la puce Apple A14 Bionic qui alimente le tout, donnant à l'appareil tellement de marge de manœuvre, que nous ne nous attendons pas à ce que la série iPhone 12 ralentisse de si tôt.