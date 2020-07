Examen de la sonnette d’août Smart Lock and View: libérer le potentiel (et votre maison)

Ma maison est un endroit très fréquenté. Même avec Covid-19 limitant de nombreuses activités, ma famille trouve un moyen de garder les allées et venues fréquentes et, souvent, imprévues. C’est pourquoi un accès facile à la porte et donc à la maison est essentiel. Le August Smart Lock, une solution de sécurité adaptée aux mobiles, lisse les endroits difficiles quand vient le temps de déverrouiller la porte et de permettre à quelqu’un d’entrer.

De même, la sonnette vidéo August View rejoint un grand nombre de concurrents sur le marché. Il vous permet de voir qui est à votre porte afin que vous puissiez confirmer qu’il ne s’agit que de l’animal de compagnie avant de lui permettre d’accéder à votre domicile.

Découvrez ce que nous aimons et ce que nous n’aimons pas à propos de ces produits particuliers dans le Autorité Android Revue d’août de Smart Lock.

Enfermé dehors

J’étais un gamin des années 80. Après la journée d’école, je rentrais souvent chez moi dans une maison vide. Je me suis laissé entrer avec une clé que je portais presque toujours – mais que j’oubliais de temps en temps. Les jours où j’ai oublié que la clé était mauvaise, surtout en hiver (j’ai grandi dans l’État de New York enneigé). Je devais attendre dehors pour que ma mère revienne, ce qui durait généralement une à deux heures.

En tant que parent moi-même, l’un des meilleurs investissements que j’ai faits a été dans une serrure intelligente. Mes enfants peuvent utiliser une broche à quatre chiffres pour déverrouiller la porte d’entrée et entrer dans la maison après l’école. Aucune clé requise. C’est une excellente solution, mais ce n’est pas parfait. Il y a des moments où vous voulez ou devez autoriser quelqu’un qui n’est pas un membre de votre famille à accéder à la maison, et offrir ce code est une véritable question de confiance.

Le Smart Lock d’août résout ce problème.

Qu’est-ce que l’August Smart Lock?

Le August Smart Lock est un accessoire pour votre serrure à pêne dormant existante. Considérez-le comme un petit moteur qui fait tourner le verrou pour vous. Il se glisse sur la partie intérieure du pêne dormant et comprend son propre cadran pour verrouiller et déverrouiller manuellement la porte.

Il est limité en compatibilité. Il peut passer par-dessus un pêne dormant à cylindre unique. Si vous avez une serrure / poignée de porte fantaisie ou intégrée, le mois d’août ne fonctionnera pas. En l’occurrence, la serrure intelligente August n’était pas compatible avec ma porte d’entrée grâce au verrou à broche que j’y ai déjà. J’ai dû installer l’unité d’examen sur ma porte latérale à la place. Tant que votre pêne dormant est simple, la serrure d’août conviendra très probablement.

La serrure se connecte à votre téléphone via Bluetooth et / ou Wi-Fi. Elle est alimentée par deux piles CR123 à l’intérieur et comprend une lumière LED pour vous permettre de voir l’état de la porte telle qu’elle apparaît et se déverrouille. Le cadran lui-même est fait de matériaux robustes et est facile à tourner à gauche ou à droite pour un verrouillage manuel. C’est costaud, mais ça a l’air bien.

Il m’a fallu peut-être 15 minutes maximum pour installer l’August Smart Lock sur mon pêne dormant existant. L’application August Home vous guide tout au long du processus, qui est aussi simple que vous pouvez l’imaginer. Dévissez la plaque intérieure existante, utilisez les vis existantes sur une nouvelle plaque fournie et assemblez le tout. Le kit est livré avec plusieurs adaptateurs pour différents types de mécanismes de boulons internes. Ouvrez le bon, puis la serrure elle-même s’adapte parfaitement.

Vous pouvez éventuellement installer DoorSense, un petit capteur qui détecte lorsque la porte est ouverte ou fermée. Ce n’est pas nécessaire, mais fournit des données supplémentaires et bienvenues sur l’état de votre porte.

Ensuite, il y a le logiciel.

Le logiciel lui-même est extrêmement simple à utiliser. La plupart. Je suis tombé sur un hic en accrochant la sonnette à mon réseau Wi-Fi qui nécessitait une réinitialisation totale pour le surmonter. C’était vraiment nul, car cela triplait facilement le temps nécessaire pour que mon téléphone parle à la sonnette. En fin de compte, j’ai été obligé de configurer la serrure à l’aide d’un iPhone; mon téléphone Samsung ne fonctionnait pas. En août, il existe un problème connu avec certains modèles Samsung, tels que mon Galaxy Note 10 Plus.

Entre le matériel et le logiciel, il m’a fallu plus d’une heure pour passer d’August Smart Lock à August Smart Lock entièrement fonctionnel.

Que pouvez-vous faire avec August Smart Lock?

Eh bien, c’est un produit assez simple. Il verrouille et déverrouille la porte. Vous pouvez le faire manuellement de l’intérieur, ou en appuyant sur un bouton de n’importe où. Les fonctionnalités avancées sont ce qui le rend utile.

Tout d’abord, la géo-clôture. Tant que vous ne souhaitez pas partager vos informations de localisation avec August, la Smart Lock saura quand vous êtes à proximité de votre domicile et se déverrouillera automatiquement à votre arrivée. Cela pourrait être considéré comme une caractéristique de sécurité. Envisagez des scénarios dans lesquels vous arrivez à la maison tard dans la nuit et que vous ne voudrez peut-être pas avoir les clés pour entrer. Le verrou peut se verrouiller automatiquement une fois que vous êtes à l’intérieur. Heureusement, cela repose sur Bluetooth Low Energy, qui a une courte portée, et non sur le Wi-Fi, qui a une plus longue portée. En d’autres termes, vous n’avez pas à vous soucier du déverrouillage automatique de votre porte lorsque vous êtes encore à un pâté de maisons de votre domicile.

Vous pouvez fournir à votre famille et à vos amis une clé virtuelle sécurisée qui leur permet d’accéder à la serrure.

Deuxièmement, le partage des clés. Vous pouvez fournir à votre famille et à vos amis une clé virtuelle sécurisée qui leur permet d’accéder à la serrure. Il s’agit d’embrayage si vous avez un service de nettoyage ou un gardien d’animaux qui a besoin d’accéder à la maison. Vous pouvez les laisser entrer de loin sans fournir de clé physique. C’est également une aubaine pour les propriétaires d’Airbnb, qui peuvent faire de votre entrée dans une location un jeu d’enfant.

Troisièmement, assistant vocal. Ok Google, déverrouille la porte latérale. Que votre maison intelligente soit construite autour de Google Assistant, Apple Siri ou Amazon Alexa, vous pouvez interagir avec August Smart Lock via la voix. J’ai trouvé que le verrou fonctionnait très bien avec Google Assistant.

Nous avons évalué la serrure pendant plusieurs jours, nous ne pouvons donc pas attester de la durée de vie de la batterie. Il suffit de dire que les deux batteries incluses sont largement disponibles et sont faciles à remplacer en cas de besoin.

Devriez-vous acheter l’August Smart Lock?

Le August Smart Lock transforme un simple pêne dormant en un appareil électroménager intelligent. Il annule le besoin absolu de clés physiques, qui nécessitent généralement un voyage à la quincaillerie locale. Le seul inconvénient est que vous devez avoir un pêne dormant monocylindre existant pour utiliser le August Smart Lock; il ne remplacera pas entièrement votre serrure.

C’est pour qui? De nombreuses locations comptent sur les pênes dormants pour sécuriser la porte d’entrée, ce qui fait du mois d’août un choix logique pour les locataires qui souhaitent améliorer leur expérience ou les propriétaires de maisons de location qui le souhaitent pour plus de commodité.

Les propriétaires d’animaux forment également un ensemble logique de propriétaires potentiels. Quand vient le temps pour le petsitter d’entrer dans la maison pour nourrir les chats, les chiens ou les poissons, vous pouvez leur accorder l’accès depuis vos vacances ou votre voyage de travail sans leur donner de clé physique. Cela offre une certaine tranquillité d’esprit.

Dans l’ensemble, l’August Smart Lock rend un verrou de base un peu plus intelligent – et c’est une bonne chose.

Qu’est-ce que la sonnette vidéo August View?

Semblable aux produits concurrents, le View se trouve à l’extérieur de votre porte et couvre la majeure partie de l’entrée avec une caméra vidéo. Il permet des appels audio bidirectionnels et des appels vidéo unidirectionnels. Il est en concurrence avec les modèles Arlo, Eufy et Ring.

Le kit comprend la sonnette, un carillon intérieur, un support de montage, un coin coudé pour personnaliser l’angle et une poignée de vis. Vous devrez d’abord charger la batterie amovible avant de poursuivre le processus d’installation. En parlant de cela, ajouter physiquement la sonnette vidéo à votre entrée est un jeu d’enfant. Comme il s’agit d’un produit alimenté par batterie, vous n’êtes pas obligé de le placer là où se trouve votre sonnette existante. L’installation du matériel n’a pris que quelques instants.

Comme pour Smart Lock, l’application August vous guide entièrement tout au long du processus de connexion de View à votre Wi-Fi et de réglage de certains paramètres, tels que les zones de mouvement et la sensibilité. Branchez le carillon et vous êtes prêt à partir.

Ce que j’aime dans la vue d’août

La vue couvre les principales fonctions de la sonnette vidéo. Il répond aux pressions de la cloche en appelant votre téléphone et en proposant un appel audio ou vidéo. Il conserve un journal d’activité de toutes vos interactions avec la cloche afin que vous puissiez vérifier pour voir ce qui s’est passé à une date ultérieure.

Il fournira des notifications lorsqu’il détectera un mouvement à l’extérieur de votre porte. J’ai trouvé que je devais recomposer la sensibilité pour deux raisons. Premièrement, ma porte d’entrée est proche de la rue et les voitures qui passent ont souvent déclenché une alerte. Deuxièmement, le drapeau accroché à côté de ma porte d’entrée souffle souvent dans le vent. La vue est suffisamment sensible pour remarquer quand le drapeau a agité. J’ai pu l’ajuster juste assez pour réduire au minimum les notifications.

Comme toujours, il y a une vue en direct à la demande. Cela vous permet de voir un flux vidéo en direct de la cloche quand vous le souhaitez.

J’aime que les enregistrements soient toujours disponibles pendant 24 heures. Si vous souhaitez voir les enregistrements des 30 derniers jours, vous devez vous abonner à un forfait mensuel. Le plan Premium Plus coûte 4,99 $ par mois et le plan Premium, qui comprend 15 jours de stockage, coûte 2,99 $ par mois.

Enfin, la vue fonctionne main dans la main avec le Smart Lock. Parce que les deux sont contrôlés dans la même application, il est facile de répondre à un appel vidéo, de voir qu’il s’agit de quelqu’un en qui vous avez confiance, puis d’ouvrir la porte à distance.

Ce que je n’aime pas dans la vue d’août

La connectivité n’est tout simplement pas suffisante. J’avais beaucoup de coupures lors de la lecture en direct et la vidéo se figeait souvent ou paraissait basse résolution. Très souvent, la cloche se déconnectait de mon réseau Wi-Fi domestique.

La durée de vie de la batterie est une déception majeure. Même avec des paramètres de mouvement apprivoisés, la batterie a duré en moyenne environ sept jours. Cela représente des semaines de moins que les modèles concurrents, qui ont tendance à livrer un mois ou plus par charge. Août doit sérieusement travailler sur sa consommation électrique.

La durée de vie de la batterie est un gros problème.

Le carillon inclus peut être difficile à entendre. Ma maison n’est pas si grande et j’ai souvent manqué des appels à la porte. Je ne peux qu’imaginer les problèmes que ceux qui vivent dans des maisons plus grandes peuvent rencontrer. De plus, les notifications envoyées sur mon téléphone étaient souvent retardées de 30 secondes, ce qui signifie que je pouvais facilement manquer FedEx lorsque je devais signer pour un colis.

Enfin, c’est un appareil volumineux qui n’est pas aussi sécurisé que certains modèles concurrents. Un simple tour d’une vis à tête plate sur le fond libère la cloche de la plaque de montage, ce qui signifie que n’importe qui peut marcher avec la cloche s’il le souhaite. (La plupart des modèles concurrents utilisent des vis Torx, qui sont un peu moins courantes.)

Devriez-vous acheter la sonnette vidéo August View?

D’après mon expérience, non. La durée de vie de la batterie à elle seule l’empêche de fonctionner. Ajoutez les problèmes de connectivité, le carillon et le montage non sécurisé, et je vous suggère de dépenser votre sonnette vidéo ailleurs. Restez avec la serrure intelligente August.

Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez voir la sonnette August View sur Amazon.

