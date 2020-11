Examen de la peur du saut des chats influents – / Film

(Bienvenue à Scène la plus effrayante jamais, une chronique dédiée aux moments d’horreur les plus palpitants. Dans cette édition: Gens de chat a livré la première peur du saut significatif de l’ère sonore et a créé l’une des techniques de peur les plus durables du cinéma; le bus de Lewton.)

La peur du saut a une mauvaise réputation. C’est compréhensible; Lorsqu’elle est utilisée généreusement pour des sensations fortes, la peur du saut apparaît comme une béquille facile pour créer une horreur non méritée. Leur utilisation excessive les rend inefficaces et impuissants. Il y a cependant une forme d’art à la peur du saut. Si vous êtes un lecteur régulier de cette chronique, vous savez que les moments de peur les plus effrayants et les plus mémorables prennent beaucoup de temps, de planification et de prévoyance à préparer. Cela demande de la technique.

Parmi les premiers pionniers et maîtres de l’artisanat effrayant, le légendaire producteur Val Lewton, dont la première mission une fois engagée par RKO Pictures était de gérer une nouvelle unité dédiée aux images d’horreur B avec une qualité d’image A. Il a été inspiré par le succès massif des films de monstres d’Universal Studios, mais a estimé qu’il pourrait obtenir un succès similaire avec une fraction du budget d’Universal en suscitant la peur de l’horreur invisible ou suggestive. La première mission de Lewton sous RKO Pictures était de 1942 Gens de chat. Fonctionnant avec un budget minuscule, Gens de chat est entièrement construit à partir de la peur et de la peur implicite. La marque Lewton qui consiste à créer une tension à partir de rien est parfaitement résumée dans Gens de chat la scène la plus célèbre, mettant en vedette une peur si puissante qu’elle a donné naissance à une nouvelle technique de peur du saut surnommée avec amour « le bus de Lewton ».

La mise en place

Illustrée de mode d’origine serbe, Irena Dubrovnikna (Simone Simon) est récemment transplantée à New York, où elle ne connaît personne. Elle rencontre l’ingénieur de marine Oliver Reed (Kent Smith) et le couple tombe rapidement amoureux. Irena et Oliver se marient peu de temps après, mais leur bonheur conjugal est interrompu par la peur naissante d’Irena de se transformer en chat prédateur des fables de son pays d’origine s’ils sont intimes ensemble. Quand Oliver confie ses préoccupations matrimoniales à son assistante extravertie Alice Moore (Jane Randolph), cela déclenche la malédiction d’Irena.

Lewton a réuni une équipe de cinéastes avec lesquels il avait travaillé dans le passé pour son premier projet RKO Pictures. Cela incluait le réalisateur Jacques Tourneur, le monteur Mark Robson et le scénariste DeWitt Bodeen, bien que Lewton ait toujours préparé lui-même le scénario final du tournage.

L’histoire jusqu’ici

Tout en dessinant une panthère au zoo de Central Park, Irena attire l’attention d’Oliver. Il la raccompagne chez elle, et elle l’invite à l’intérieur pour prendre le thé, où elle le régale avec des histoires de son village en Serbie. À savoir, de la croyance que certains villageois se sont tournés vers le satanisme et que leur mal leur a donné la capacité de se transformer en chats. Irena croit qu’elle descend de cette lignée maléfique. Oliver attribue cela à une superstition idiote, et il propose le mariage peu de temps après leur tombé amoureux.

Irena refuse de consommer leur mariage, craignant que l’intimité physique ne déclenche sa malédiction et la transforme en panthère. Au début, Oliver est patient avec sa nouvelle épouse mais finit par la persuader de demander l’aide d’un professionnel du psychiatre Dr Louis Judd (Tom Conway). Le Dr Judd tente de convaincre Irena que ses craintes ne sont pas fondées et proviennent d’un traumatisme de l’enfance, tandis qu’Oliver divulgue ses malheurs conjugaux à sa belle et confiante assistante Alice. Quand Irena apprend cela, elle le considère comme une trahison. Alice avoue alors à Oliver qu’elle est amoureuse de lui pendant le dîner. Irena voit le couple au restaurant et, avec jalousie, décide de les suivre.

La scène

Oliver et Alice quittent le restaurant. Elle refuse son offre de la raccompagner chez elle et se dirige seule vers l’arrêt de bus. Alice commence son voyage de retour dans la rue vide et sombre, entrant et sortant de la lueur chaude des réverbères. Le claquement des talons d’Alice rompt le silence étrange. Elle ignore qu’elle est suivie, au début. Irena se rapproche, accélérant pour rattraper Alice. Le claquement plus rapide et plus fort des talons hauts indique à Alice sa présence alors qu’elle s’arrête pour écouter. Elle se retourne mais ne voit personne. Inébranlable tout de même, Alice marche à un rythme plus rapide, vérifiant derrière elle pour repérer son poursuivant. Toujours rien. La panique s’installe et elle sprinte vers un autre réverbère avant d’oser se retourner une fois de plus. Ce qui ressemble à un grondement grondant d’un chat se transforme en un sifflement rugissant, délivrant une secousse massive à la fois à Alice et au spectateur. Le bruit saisissant marque l’arrivée soudaine d’un bus, et non du harceleur d’Alice, rompant efficacement la tension avec une frayeur significative.

L’éclairage, le rythme, le travail de la caméra de Nicholas Musuraca et le montage sont essentiels pour créer cette frayeur importante. Cette scène est saturée d’ombres, avec la lueur des réverbères perçant la nuit noire à intervalles réguliers. Cela crée une atmosphère instantanément avec la caméra qui suit chaque mouvement d’Alice alors qu’elle se précipite dans et hors de l’ombre. La caméra capture le harcèlement sous tous les angles dans cette scène bien chorégraphiée. Édités ensemble magistralement par Robson, les plans larges capturant l’exposition vulnérable d’Alice à l’air libre sont entrecoupés de gros plans de sa cadence de marche ainsi que de ses expressions de peur croissante. Tous travaillent en tandem pour créer du suspense. Que la scène soit dépourvue de son, à l’exception des pas, augmente la tension.

À ce stade du récit, le public s’attend à ce qu’Irena se transforme en panthère à tout moment. Cela instille naturellement une attente qu’Alice fait face à un danger imminent. Alors que la montre frénétique d’Alice semble s’étirer assez longtemps pour que sa mort semble proche, la tension éclate avec une fausse peur – tandis qu’Alice regarde à gauche l’écran de son harceleur, le bus passe de l’écran à droite et s’arrête.

Cette peur du bus de Lewton a établi une technique essentielle de peur des sauts qui a été émulée d’innombrables fois au cours des décennies depuis; la lente accumulation avec une libération soudaine et choquante via une mauvaise direction et une forte rafale de son. La principale différence ici est que Lewton savait comment et quand utiliser cette technique. Gens de chat ne possède que deux frayeurs majeures, et la scène du bus marque la première d’entre elles. Les alertes de saut fonctionnent comme une soupape de surpression. Une fois que la tension monte à des niveaux insupportables, une peur de saut la libère instantanément et permet au public de reprendre momentanément son souffle. C’est un outil inestimable dans l’horreur, mais il faut un maître pour le manier. Cette scène vitale a donné naissance à l’une des techniques les plus influentes de l’horreur.

