Examen de la manette Nintendo Switch Pro: Vaut chaque centime

Nintendo a produit certains des contrôleurs les plus grands et les plus emblématiques au cours des dernières décennies. Le contrôleur NES original est devenu synonyme de jeu; la manette Nintendo GameCube est souvent considérée comme la plus grande de tous les temps; et la manette Nintendo Wii a redéfini à quoi ressemblent les manettes et ce qu’elles peuvent faire. Cela étant dit, il n’est pas surprenant que la manette Nintendo Switch Pro soit également un chef-d’œuvre.

Dans notre revue de la manette Nintendo Switch Pro, nous allons vous dire pourquoi vous devriez probablement posséder plusieurs de ces mauvais garçons si vous ne l’avez pas déjà. Nous vous expliquerons également les très rares raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas le creuser.

Examen de la manette Nintendo Switch Pro: qu’est-ce que c’est?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Le contrôleur Nintendo Switch Pro est unique parmi la plupart des contrôleurs de console en ce qu’il s’agit d’un module complémentaire. Contrairement à une console Xbox ou PlayStation, vous n’avez pas besoin d’un contrôleur Switch Pro pour jouer à vos jeux Switch. La paire Joy-Con incluse dans la boîte avec votre Nintendo Switch fera tout ce dont vous avez besoin. Et, si vous possédez une Nintendo Switch Lite, le contrôleur Switch Pro devient encore plus optionnel car vous ne pouvez pas connecter le Switch Lite pour jouer sur votre téléviseur.

En relation: Les meilleurs contrôleurs Nintendo Switch pour tous les budgets

Cependant, juste parce que tu ne le fais pas avoir besoin un contrôleur Switch Pro ne signifie pas que vous ne devriez pas vouloir un. Bien que les Joy-Con Nintendo Switch soient innovants et intéressants, ils sont assez exigus pour les longues sessions de jeu. Non seulement cela, mais leur autonomie n’est pas la meilleure en raison de leur petite taille et de leur finesse.

Le contrôleur Switch Pro résout tous ces problèmes. Il vous offre une expérience de contrôleur moderne et pleine grandeur. Il a une ergonomie incroyable, une longue durée de vie de la batterie et toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos jeux.

En remarque, le contrôleur fonctionne également très bien avec d’autres systèmes. Android 10 prend en charge nativement la manette Nintendo Switch Pro et fonctionne également très bien avec Windows 10 (y compris les jeux Steam).

Ce qui est bon?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Nintendo n’a pas essayé de réinventer la roue avec la manette Nintendo Switch Pro comme elle l’a fait avec la Nintendo Wii. Dès le départ, le contrôleur ressemble beaucoup à un contrôleur Xbox One, ce qui est l’influence évidente ici.

Cependant, Nintendo a affiné la conception de la Xbox One en la mélangeant avec la manette Nintendo Wii U Pro qu’elle avait conçue des années plus tôt. Ce que vous obtenez est l’un des contrôleurs les plus sensationnels que j’ai jamais utilisés. Il tient si bien dans la main et n’est ni trop lourd ni trop léger. La poignée texturée et les boutons texturés rendent chaque coup précis et satisfaisant. Presque tous les détails de ce contrôleur sont pertinents.

Comme il s’agit d’un appareil propriétaire, il s’intègre parfaitement à la Nintendo Switch. Il se couple facilement, prend en charge le grondement HD et Amiibo NFC. Ses boutons peuvent être remappés dans les paramètres du Switch et il est pris en charge par presque tous les titres Switch (il existe quelques exceptions notables, telles que Super Mario Party et tout autre jeu qui repose sur Joy-Con).

En relation: Guide d’achat de la Nintendo Switch: tout ce que vous devez savoir

La durée de vie de la batterie est également superbe, avec près de 40 heures de lecture avant d’avoir besoin d’une charge. En parlant de charge, la batterie lithium-ion intégrée prend en charge USB-C et peut être chargée avec n’importe quel câble USB-C que vous avez. Il y a même un câble USB-C vers USB-A de haute qualité dans la boîte (environ 5 pieds de long) qui sert également à jouer à vos jeux dans un état câblé.

Franchement, il y a tellement de bonnes choses à propos de ce contrôleur qu’il est difficile de trouver des plaintes. Il y en a deux, cependant, sur lesquels la prochaine section se concentrera.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Il y a deux choses à propos de la manette Nintendo Switch Pro qui ne sont pas géniales.

La première chose qui est un peu ennuyeuse est le bouton de couplage Bluetooth à l’arrière. Il vit juste à côté du port USB-C et est encastré dans le corps pour qu’il soit difficile d’appuyer accidentellement. Je sais pourquoi Nintendo a fait cela: il voulait empêcher les utilisateurs de mettre accidentellement la manette en mode d’appariement pendant le jeu. Cependant, il n’avait pas besoin d’aller aussi loin. Si vous avez réellement l’intention d’utiliser la fonction d’appairage Bluetooth, vous avez besoin d’un trombone ou d’un autre outil pour appuyer sur le bouton. À moins que vous n’ayez de longs ongles, vous allez avoir du mal avec le couplage Bluetooth, alors gardez cela à l’esprit si vous avez l’intention de le faire souvent.

En relation: Les meilleurs accessoires Nintendo Switch

Par souci de clarté, vous n’avez pas besoin d’utiliser le bouton de couplage Bluetooth avec votre Nintendo Switch. Accrochez simplement la manette Nintendo Switch Pro à votre station d’accueil Switch avec le câble USB-C et la perche fournis: votre manette est synchronisée. Vous n’aurez besoin d’utiliser le bouton d’appairage que si vous avez l’intention de connecter le contrôleur à d’autres systèmes.

La deuxième chose à propos de la manette Nintendo Switch Pro qui n’est pas géniale est le manque de prise en charge IR. En fin de compte, cependant, ce n’est pas si grave car la plupart des jeux qui utilisent IR vous obligeront également à utiliser Joy-Con. Puisque Joy-Con est de toute façon livré avec votre Nintendo Switch, ce n’est pas comme si vous ne pourrez pas profiter de ces jeux.

Examen de la manette Nintendo Switch Pro: Dois-je l’acheter?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous utilisez votre Joy-Con dans l’accessoire de poignée comme manette, vous vivez complètement la vie mal. Bien que cette configuration fasse le travail, vos mains et vos poignets (sans parler de vos scores de jeu) vous seront très reconnaissants si vous utilisez la manette Nintendo Switch Pro à la place.

Si vous possédez une Nintendo Switch Lite et que vous avez des crampes en tenant l’ensemble du système pendant des heures d’affilée, vous devriez également investir dans une manette Switch Pro (et un support solide également).

Même si vous ne possédez pas de Switch et que vous recherchez simplement un contrôleur de jeu formidable pour Windows ou votre téléphone Android, cela devrait figurer sur votre liste.

Maintenant, la grande mise en garde: le prix. Lors de son lancement initial, il était de 69,99 $, ce qui était plus cher que les contrôleurs Xbox One et PlayStation 4. Nintendo a depuis baissé le prix d’environ 11 $, mais ce mauvais garçon est toujours assez cher. Il est également très demandé, il peut donc être difficile à trouver pendant les fortes saisons de magasinage. Ne laissez pas cela vous arrêter cependant: ce contrôleur vaut chaque centime et vaut un peu de travail à obtenir.